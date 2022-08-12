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Новини Російська агресія
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Чорногорія висилає російського дипломата з країни, - МЗС Чорногорії

чорногорія

Чорногорський уряд вирішив вислати російського дипломата, йому дали час, щоб покинути країну.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ Чорногорії, передає Цензор.НЕТ.

Оголошено персоною нон грата одного дипломата посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, через діяльність, що суперечить статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Нота про це рішення, в якій вказано семиденний термін для виїзду з території Чорногорії, була вручена 12 серпня послу Російської Федерації Владиславу Масленікову.

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Раніше повідомлялося, що уряд Чорногорії почав заморожувати активи громадян Російської Федерації. Це пов'язано із санкціями Європейського Союзу, які запровадили проти РФ через війну в Україні. 

МЗС (4172) посольство рф (332) росія (66037) Чорногорія (202) дипломати (569)


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Топ коментарі
+11
Добра новина!
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12.08.2022 17:07 Відповісти
+6
Чорногорці-повикидайте всіх кацапських дипломатів бо кожен з них шпигун...
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12.08.2022 17:09 Відповісти
+4
тільки одного?!!!
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12.08.2022 17:08 Відповісти
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Добра новина!
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12.08.2022 17:07 Відповісти
тільки одного?!!!
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12.08.2022 17:08 Відповісти
Чорногорці-повикидайте всіх кацапських дипломатів бо кожен з них шпигун...
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12.08.2022 17:09 Відповісти
Росіянське посольство = філія ФСБ
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12.08.2022 17:15 Відповісти
Навчиться нарешті правильно перекладати: не "дали час", а "дали годину".
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12.08.2022 17:29 Відповісти
може тут малось на увазі дали час (дали время) а не одну лиш годину (ну йому ж треба ще розетки викрутити))))
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12.08.2022 17:37 Відповісти
так йому й треба
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12.08.2022 17:51 Відповісти
ему вручили ноты, а слова он и так знает - путин = ***** !
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12.08.2022 18:11 Відповісти
Спрацювала "Служба захисту людей від диких тварин"...
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12.08.2022 18:19 Відповісти
така має бути розмова з свинособаками. памардасам і дамой
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12.08.2022 20:17 Відповісти
 
 