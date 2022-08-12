Чорногорія висилає російського дипломата з країни, - МЗС Чорногорії

Чорногорський уряд вирішив вислати російського дипломата, йому дали час, щоб покинути країну.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ Чорногорії, передає Цензор.НЕТ.

Оголошено персоною нон грата одного дипломата посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, через діяльність, що суперечить статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Нота про це рішення, в якій вказано семиденний термін для виїзду з території Чорногорії, була вручена 12 серпня послу Російської Федерації Владиславу Масленікову.

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Раніше повідомлялося, що уряд Чорногорії почав заморожувати активи громадян Російської Федерації. Це пов'язано із санкціями Європейського Союзу, які запровадили проти РФ через війну в Україні.