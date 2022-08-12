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Понад 2 тисячі солдатів елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибудуть до ЄС для захисту східного флангу НАТО
Сполучені Штати направляють своїх військових до країн Східної Європи.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Місії США при НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Через 80 років 101-ша повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли", повертається до Європи. Майже 2400 солдатів будуть розміщені в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в дописі.
Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США перекинуть до країн Балтії додаткові війська, якщо це буде необхідно для захисту від будь-якої можливої загрози з боку Росії. Заплановано додаткові навчання військ США з Латвією, Литвою та Естонією.
Топ коментарі
+12 jklpqrs
показати весь коментар12.08.2022 17:22 Відповісти Посилання
+11 акаб акабіч
показати весь коментар12.08.2022 17:33 Відповісти Посилання
+8 акаб акабіч
показати весь коментар12.08.2022 17:31 Відповісти Посилання
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это он хермакам лизнул неудачно
на 16.000 состава в дивизии больше 400 ед. авиатехники, из них 88 апачей, жесть они там затарены
А рашкоармии их штук 12 и еще отдельных десантно-штурмовых бригад без счета, а как дошло до поля боя, то что "супер-войска ВДВ", что спецназ, что морская пехота показали себя на уровне необученных новобранцев
Крысы Труплера...на выход...ещё есть время удрать из украинского Крыма...
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