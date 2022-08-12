Понад 2 тисячі солдатів елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибудуть до ЄС для захисту східного флангу НАТО

Сполучені Штати направляють своїх військових до країн Східної Європи.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Місії США при НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Через 80 років 101-ша повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли", повертається до Європи. Майже 2400 солдатів будуть розміщені в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в дописі.

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Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США перекинуть до країн Балтії додаткові війська, якщо це буде необхідно для захисту від будь-якої можливої загрози з боку Росії. Заплановано додаткові навчання військ США з Латвією, Литвою та Естонією.