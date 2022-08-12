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Новини Російська агресія
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Понад 2 тисячі солдатів елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибудуть до ЄС для захисту східного флангу НАТО

нато

Сполучені Штати направляють своїх військових до країн Східної Європи.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Місії США при НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Через 80 років 101-ша повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли", повертається до Європи. Майже 2400 солдатів будуть розміщені в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в дописі.

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Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США перекинуть до країн Балтії додаткові війська, якщо це буде необхідно для захисту від будь-якої можливої загрози з боку Росії. Заплановано додаткові навчання військ США з Латвією, Литвою та Естонією.

НАТО (6543) США (23390) Євросоюз (13656)


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Топ коментарі
+12
К чему это? Бахмут не в НАТО, если что, и американцы ему ничем не обязаны, тем более защищать...
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12.08.2022 17:22 Відповісти
+11
без их оружия ты бы з федерального округа сейчас скулил
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12.08.2022 17:33 Відповісти
+8
поблагодарить за помощь и заткнуться
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12.08.2022 17:31 Відповісти
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набирлин!абырвалг!
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12.08.2022 17:19 Відповісти
К чему это? Бахмут не в НАТО, если что, и американцы ему ничем не обязаны, тем более защищать...
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12.08.2022 17:22 Відповісти
поблагодарить за помощь и заткнуться
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12.08.2022 17:31 Відповісти
иди на ***
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12.08.2022 17:34 Відповісти
Nedaleko ot Baxmuta jest Ukraine takoj posiolok NIujork,vot tam mozno byla amerikansev poslat.Vsio bylo v temu
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12.08.2022 17:44 Відповісти
Все изображают бурную деятельность, в то время, когда Украина отдувается одна от бешенного зверя.
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12.08.2022 17:22 Відповісти
без их оружия ты бы з федерального округа сейчас скулил
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12.08.2022 17:33 Відповісти
гуляй, клоунский шут
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12.08.2022 17:39 Відповісти
ты тупее хозяев, дунька. дрыгай ходулями в оп
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12.08.2022 17:46 Відповісти
я вижу. у вас, в квартале, умных отродясь не было
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12.08.2022 18:43 Відповісти
Т.е.,в том, шо вы 30 лет плясали "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад", виноваты Штаты? Президента Дерьмака на 9-м годе войны вам тоже Штаты в карман подкинули?
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12.08.2022 17:42 Відповісти
Мо, вам сначала свои портки отстирать, а уж после на чужие смотреть? У вас сговора с кгб не было - у вас до сих пор кгб на Банковой сидит.
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12.08.2022 18:08 Відповісти
Ну, по части перевода стрелок я Вам не конкурент. ТАК перевести стрелки с собственных обсеров на Штаты никто лучше Вас не сможет....ну разве шо русня.
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12.08.2022 18:18 Відповісти
угомонись, истеричка. твой хозяин хермак на фсб работает, а ты стрелки переводишь
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12.08.2022 18:45 Відповісти
не юли на швабре, дунька. отвечай на вопрос фсбшное кукарекало.
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12.08.2022 18:53 Відповісти
И какие же выводы вы, нелохи, сделали? На 9-ом годе войны с русней у вас президент - руснявая мразота Дерьмак.
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12.08.2022 18:50 Відповісти
дунька, кто Крым сдал, хитросделанное? открой секрет
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12.08.2022 18:54 Відповісти
отвечай на вопрос и продолжай гадить, чучело. ты же интриговало. а как до дела -наложило в штаны и сливаешься, как хермак в феврале из Украины
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Я не знаю шо такое "путин". Фюрера дикой русни зовут *****.
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12.08.2022 18:56 Відповісти
А де ти був до 06.08.22. Тільки зареєструвався?
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12.08.2022 18:03 Відповісти
А ти з якого контингенту?
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12.08.2022 18:23 Відповісти
дунька, ты чего хочешь, недалекая? попробуй внятно сформулировать
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12.08.2022 18:42 Відповісти
а что им делать,если наш дебил продал Украину
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12.08.2022 17:35 Відповісти
Ніхто Українців не змушував все своє життя з кацапами цілуватися та жити під їхню дудку.
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12.08.2022 17:51 Відповісти
україна відбивається одна по делу! потрібно було 30 років не в малоросів грати, а як балтійські країни, будуввати свою. Для цього потрібно було обирати українців патріодів а не малоросів та комуняк.. та ще багато чого. А свідомості у більшості малоросів і після цієї війни не з'явиться. Так що паделом нам, так би мовити колективна відповідальність за те, що забули свою віру, мову, культуру, історію.
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12.08.2022 20:27 Відповісти
А **** підніме свої консерви - емігрантів. Вони з іконками будуть зупиняти танко НАТО, як у нас зупиняли. Тільки в Германії їх вже 2 млн. І що елітні солдати ГАТО з ними зроблять? По мирняку ж не можна стріляти, це ж Європа, демократія, законність! Депортуйте всю русню, поки не пізно! Позбавляйте їх громадянства і викидайте їх в Рашку, по буде всій Європі тринда!
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12.08.2022 17:24 Відповісти
Наші біженці вже погоди не зроблять. На заході вже так багато совкової русні, прозомбованої кремлем, що Заходу настане срака, якщо Хло пустить їх в хід, як консерви. Їх нереально багато.
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12.08.2022 17:33 Відповісти
пхр ему беженцы
это он хермакам лизнул неудачно
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12.08.2022 17:35 Відповісти
инфа с википедии, и то на 90тые года

на 16.000 состава в дивизии больше 400 ед. авиатехники, из них 88 апачей, жесть они там затарены
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12.08.2022 17:25 Відповісти
Ну так у США всего две дивизии ВДВ, но зато это ДИВИЗИИ!!!
А рашкоармии их штук 12 и еще отдельных десантно-штурмовых бригад без счета, а как дошло до поля боя, то что "супер-войска ВДВ", что спецназ, что морская пехота показали себя на уровне необученных новобранцев
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12.08.2022 17:29 Відповісти
А все дуже просто--це відповідь на **міжнародні** навчання в Білорусі,попре з Білорусі всілякі корейці,шмурейці--підуть з Польщі.
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12.08.2022 17:31 Відповісти
Не думаю, что "учения" сателлита влияют на такие решения. Уверен, происходящие процессы куда серьезней.
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12.08.2022 17:35 Відповісти
Что за наркомания в комментах?! США увеличивают контингент на восточных рубежах ЕС. Ещё и символично 101 дивизией. Наконец-то начинаются телодвижения в правильном направлении. Заметьте, США укрепятся в Венгрии. Орбонятам отдельный привет. Благодаря Украине, за свинарник наконец-то берутся всерьез. Единственное, за что страшно, так это за консервы и полезных дурачков, которые могут сильно подгадить Победе Украине.
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12.08.2022 17:31 Відповісти
скулеж инфантилов и ботов. не обращайте внимания
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12.08.2022 17:36 Відповісти
не мямли, дуня. ты уже себя проявила.
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12.08.2022 18:39 Відповісти
ты, болезная, собиралась рассказать, кто сдал крым. методичка затерялась?
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12.08.2022 18:41 Відповісти
это вина клоунской власти, а не союзников
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12.08.2022 17:37 Відповісти
чья, дуняша? у тебя есть на этот счет методичка
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12.08.2022 17:47 Відповісти
На сегодня на стороне Украины воюют граждане более 50 стран Мира...
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12.08.2022 17:59 Відповісти
Крысы Труплера...валите на Бурятию ..там очень не спокойно...лесные пожары плюс бабы Бурятии готовят Майдан...
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12.08.2022 18:03 Відповісти
...ну вот быдло с болот мацковии,виш как заинтриговали вы твари США
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12.08.2022 18:07 Відповісти
10 000 солдат и офицеров Украины находятся на базе НАТО в Шотландии..ещё столько же на базе НАТО в германском Рамштайне...
Крысы Труплера...на выход...ещё есть время удрать из украинского Крыма...
Генералы Залужный и Марченко включили Счётчик...
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12.08.2022 18:14 Відповісти
Лучше бы они сюда в Украину прибыли нам подсобить,а то так сплошная показуха
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12.08.2022 18:52 Відповісти
от тебя зато пользы) зарегился и обосрал союзников. чисто кцп
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12.08.2022 18:56 Відповісти
Для Украины звучит как издевательство.
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12.08.2022 19:04 Відповісти
Про 101 ВДД посмотрите классный минисериал Спилберга и Хенкса Братья по оружию
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12.08.2022 20:09 Відповісти
А цікаво чому не посилюють свій контингент в Польщі?
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12.08.2022 20:12 Відповісти
 
 