УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10521 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 036 3

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Богодухівський район, одна людина загинула, троє - поранені, - прокуратура

харківщина

Протягом дня 12 серпня ворог двічі обстріляв кілька сіл в Богодухівському районі.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня, близько 7:30, російські окупанти обстріляли село Баранівка, що в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, отримав поранення 28-річний чоловік.

Читайте також: Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову. Пошкоджено заклад освіти, полотно дороги та адмінбудівлю, - Синєгубов. ФОТО

Близько 12:30 під вогнем окупантів опинилось селище Золочів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, пошкоджено два житлових будинки. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Також читайте: Дві російські крилаті ракети "Калібр" знищили в небі над Харківщиною, - Повітряні сили ЗСУ

армія рф (17821) обстріл (29141) Харківщина (6054) жертви (1816) артилерія (801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можут відібатися
показати весь коментар
12.08.2022 17:49 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
12.08.2022 18:10 Відповісти
не розумію, чому не розхерячений Белгород!? Після постійних обстрілів з території параші Харкова та області.
показати весь коментар
12.08.2022 20:29 Відповісти
 
 