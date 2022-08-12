Окупанти обстріляли з "Ураганів" Богодухівський район, одна людина загинула, троє - поранені, - прокуратура

Протягом дня 12 серпня ворог двічі обстріляв кілька сіл в Богодухівському районі.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня, близько 7:30, російські окупанти обстріляли село Баранівка, що в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, отримав поранення 28-річний чоловік.

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Близько 12:30 під вогнем окупантів опинилось селище Золочів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Крім того, пошкоджено два житлових будинки. Попередньо, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган" з окупованої території.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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