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Школи готові до старту навчання, рішення щодо форми участі дитини в освітньому процесі за батьками, - Шкарлет

шкарлет

Школи готові прийняти учнів до навчання у змішаному режимі, проте остаточне рішення за батьками.

Про це розповів Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону єдиних новин 12 серпня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він зазначив, що початок навчання і його формат залежатиме від безпекової ситуації.

"Рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде прийматися перш за все батьками. На сьогодні держава, громади, засновники готують заклади освіти до початку навчального року, організація може змінюватися. Ми готові до того, що процес навчання буде в змішаному режимі", – сказав Шкарлет.

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Міністр освіти додав, що програму та підходи переглянули під час першої хвилі пандемії COVID-19.

"Змінили контент, предметність і черговість, щоб були мінімальні втрати в освітньому процесі. Зраз акцент – на системне шкільне навчання", – зазначив він.

За його словами, вчителі можуть внести змінити, якщо діти погано засвоюватимуть матеріал. Наприклад, удосконалити календарний план чи побудувати індивідуальну освітню траєкторію для учнів.

Автор: 

школа (2224) Міносвіти (1420) навчання (592) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+9
Цікаво, діти цього утирка підуть в школу? Хай хтось з журналістів у нього запита. Шось я думаю, вони десь в парі тисяч км від UA
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12.08.2022 18:19 Відповісти
+9
Брехливі дебіли.
То 30% шкіл були готові, потім 60%, тепер всі школи!
Ви бомбосховища побудували, чи привели до ладу існуючі?
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12.08.2022 18:25 Відповісти
+8
віддайте ті школи біженцям і тим хто став безхатьками (бо осінь їх не пожаліє, і зима не загріє на згарищах) а дітям можливо варто ще поки побути дома...
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12.08.2022 18:23 Відповісти
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Шкарлет- поц!
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12.08.2022 18:18 Відповісти
Цікаво, діти цього утирка підуть в школу? Хай хтось з журналістів у нього запита. Шось я думаю, вони десь в парі тисяч км від UA
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12.08.2022 18:19 Відповісти
Він що довбо...об?!
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12.08.2022 18:34 Відповісти
Яке очне навчання?! Щоб накрило ракетою усіх одночасно. Нашим дітям онлайн сподобався. Більше уваги конкретному учню, а хто не хоче вчитись, то не заважає іншим. В класі ******** зривають урок, а в класрум вчитель вимкнув мікрофон і заткнув йолопа.
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12.08.2022 19:08 Відповісти
Шкарлет - плагіатор і моральне дно! Міністр анти-освіти!
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12.08.2022 18:19 Відповісти
віддайте ті школи біженцям і тим хто став безхатьками (бо осінь їх не пожаліє, і зима не загріє на згарищах) а дітям можливо варто ще поки побути дома...
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12.08.2022 18:23 Відповісти
На даний час у нас немає ні освіти, ні шкарлета.
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12.08.2022 18:23 Відповісти
Брехливі дебіли.
То 30% шкіл були готові, потім 60%, тепер всі школи!
Ви бомбосховища побудували, чи привели до ладу існуючі?
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12.08.2022 18:25 Відповісти
Ну не такі вже й дебіли, адже готовнісь, за їхніми показниками, поки що не перевищує 100%!
А що брехливі - то таки да!
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12.08.2022 18:34 Відповісти
Моя школа ще точно не готова
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12.08.2022 19:26 Відповісти
Казковий довбойоб
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12.08.2022 18:27 Відповісти
На жаль, не казковий, а реальний!
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12.08.2022 18:31 Відповісти
зіграй в лотерею де ставка життя твоєї дитини.
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12.08.2022 18:36 Відповісти
Якщо сформують очні і онлайн класи в школах за індивідуальним вибором батьків, це буде оптимально в даних умовах. Тим, хто сходить на гівно у коментарях, слід звернути увагу на те, що їм ніхто нічого не нав'язує.
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12.08.2022 18:41 Відповісти
платить учителям будут за какое обучение? За очное платят, а онлайн - на общественных началах? Или вы верите, что оплатят и очное, и онлайн?
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12.08.2022 18:44 Відповісти
Свинособачу не розумію, бурятко.
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12.08.2022 19:12 Відповісти
Ну як вам сказати, не нав'язує... У нашій школі терміново роблять сховище, вчителі і батьки там працюють і всі розуміють, що дітям у цей підвал краще не ходити. Але вся владна вертикаль тисне на директора і він має відчитатися, що сховище готове. Даремна розтрата коштів і часу. Дітей, звісно,ми не відпустимо, але відпрацювати мусимо. Обов'язково поцікавлюся прізвищами тих, хто підпише акт про те, що цей підвал придатний для сховища
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12.08.2022 19:25 Відповісти
Пан министр, в Украине война, воздушные тревоги по нескольку раз в день, ракеты могут прилететь в любую школу. - Какая такая война? Какие тревоги? Ракеты? - не может быть.
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12.08.2022 18:41 Відповісти
Це до першого руйнівного прильоту в якусь школу.
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12.08.2022 18:59 Відповісти
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12.08.2022 19:05 Відповісти
ти ********..які школи готові?ти хоть по одному селу проїхавав?ідіот-підійми свій зад і поїдь по країні.а не сидиш в Києві і херню несеш.придурок кончений
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12.08.2022 19:42 Відповісти
Цікаво, що Шкарлет скаже, коли після початку навчання прилетить (не дай Боже) в якусь школу?
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12.08.2022 23:46 Відповісти
Під час коронавірусу онлайн навчилися навчатися, зараз небезпека ще більша, з дому повчаться, доки прогонимо кровожерливих рашистів. Школи віддайте біженцям.
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13.08.2022 02:18 Відповісти
 
 