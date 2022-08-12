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Новини Війна
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Ворог мав частковий успіх на напрямку Покровське – Бахмут. Придушено штурм окупантів в районі Пісків та Мар’їнки, - Генштаб ЗСУ

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Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 12.08.2022.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 170 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки білорусь до застосування.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині. Триває ротація підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана. Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії. На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка. Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

Також читайте: Окупанти намагалися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мали, біля Пісків та Кодеми тривають бої, - Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки. Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад.

На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового. Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.

Автор: 

Генштаб ЗС (6772) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+27
Народ, давайте без паніки. Вчора мій колега розмовляв з товаришем, який воює під Бахмутом. Майже дослівно:менше слухайте триндіж від Генштабу,там новини йдуть з запізненням в 2-3 дні, орки були поряд з Бахмутом, але зараз ми їх відкинули ще далі їх вихідних позицій. Товариш мого колеги впевнений, що Бахмут орочні не по зубах. Це слова українського воїна, який на війні з 24 лютого.
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12.08.2022 19:21 Відповісти
+22
Частковий успіх? Мене це словосполучення вже трохи лякає.
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12.08.2022 18:44 Відповісти
+15
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12.08.2022 18:37 Відповісти
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12.08.2022 18:37 Відповісти
Частковий успіх? Мене це словосполучення вже трохи лякає.
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12.08.2022 18:44 Відповісти
Это значит что Бахмут - скоро все. Правда перед этим его превратят в Попасную.
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12.08.2022 18:46 Відповісти
До Бахмута все еще очень далеко
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12.08.2022 18:49 Відповісти
Почему тогда в Трухе сегодня сказали, что бои идут уже на окраинах Бахмута? https://t.me/truexanewsua/56912
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12.08.2022 18:55 Відповісти
Они уже давно на окраинах Бахмута
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12.08.2022 18:59 Відповісти
Тогда хорошо. Просто нервная система уже на пределе и от слова частичный успех в дрожь бросает . Я не так далеко от линии фронта и очень боюсь, чтобы до нас не дошли.
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12.08.2022 19:05 Відповісти
збирайте речі, переїзжате у тил, раз боїтеся
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12.08.2022 20:06 Відповісти
А тил, де буде, в Польщі?!!!
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12.08.2022 20:16 Відповісти
Да, но там боев фактически не было. Просто дали приказ отойти, так реши Генштаб
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Ну Бахмут больше Попасной так ,что возможно и штурмовать его будут дольше. Хотя нет не будут,а попытаются окружить как Лисичанск и учитывая такие ежедневные(а то дважды за день как сегодня) частичные успехи у орков сделают они это быстро
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12.08.2022 18:50 Відповісти
И опять этот частичный успех и уже дважды за день несмотря на то ,что минимум половину войск с этого направления они перекинули на юг .Орки начали ускоряться в своём продвижении видно таки воевать научились.В общем дела плохи у наших войск на донбассе с такими темпами продвижения противника и похоже ,что он таки сумеет выполнить свою задачу минимум с оккупацией донецкой и луганской областей
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12.08.2022 18:45 Відповісти
Нет не ускорились, просто раньше про частичные успехи не говорили. А сейчас продвинулись орки на пару сотен метров уже подается как частичный успех
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12.08.2022 18:50 Відповісти
Якщо хватить сил років на п'ять
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12.08.2022 18:53 Відповісти
Просто я так понял что у нашего штаба рассчет на то что в этих боях кацапы рано или поздно потеряют критическое количество техники и мяса и тогда мы намного быстрее сможем отбить свои территории. Более того у нас еще десятки бтг даже в боя не вступали, много военных находятся на учениях зарубежом
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12.08.2022 18:56 Відповісти
Ещё один. Чего чего, а мяса у кацапов и ржавой техники очень много. Война надолго. Дай Бог, чтобы в следующем году наши пошли, что-то освобождать.
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12.08.2022 19:49 Відповісти
Нет. Боеспособного мяса как раз не много. Техника тоже не бесконечная и имеет свой ресурс.
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12.08.2022 20:01 Відповісти
На 21 рік у кацапів - у строю - 2840 + 10000 тисяч танків у резерві. Фактор прапорщиков звичайно треба враховувати - але це ще дуже багато. І, не важливо які танки - я до Джавелінів - вони теж мають ще до нас дійти - а наша стара арта, до речі як і рашистька, тіки для руйнування полів та лісосмуг. Подивись відео як працює арта - всі поля у воронках і жодного влучання у цілі.
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13.08.2022 15:14 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.08.2022 18:48 Відповісти
ого, вже коло Брускинсьго ********?

Плацдарм розширюється....

Від Покровського до краю Бахмута- 6.67 км. Якщо орки просунулись на пів-кілометра в сірій зоні, це теж "частковий успіх". Тому панікувати, IMHO, ще рано.
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12.08.2022 18:59 Відповісти
Да, сейчас просто Генштаб, скажем так более детально подает инфу. Просто немного глупо, что про частичные успехи нашей армии на других направлениях не сообщают и даже онлайн карты не всегда о них знают
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12.08.2022 19:01 Відповісти
ага, той факт що наступ на Долину йде від Тихоцького (9.7 км) , а не від Довгенького (7.3 км)також надихає на роздуми...
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12.08.2022 19:13 Відповісти
Народ, давайте без паніки. Вчора мій колега розмовляв з товаришем, який воює під Бахмутом. Майже дослівно:менше слухайте триндіж від Генштабу,там новини йдуть з запізненням в 2-3 дні, орки були поряд з Бахмутом, але зараз ми їх відкинули ще далі їх вихідних позицій. Товариш мого колеги впевнений, що Бахмут орочні не по зубах. Це слова українського воїна, який на війні з 24 лютого.
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12.08.2022 19:21 Відповісти
Дякую за інфу!
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12.08.2022 20:37 Відповісти
Ваши слова та богу в уши! Хорошо, якшо всё так, як Вы говорите
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12.08.2022 21:40 Відповісти
А, може ваш товариш, сказати, ну принаймі, десь рядом порахувату, скіки снарядів у день віпускають рашисти по нашим позіціям і скіки у відповідь випускають по рашистам наша арта. У Луганський обл. було - на 500 пострілів рашистів наші відповідали лише 50?
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13.08.2022 15:21 Відповісти
Капець Бахмуту.
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12.08.2022 19:34 Відповісти
На западных онлайнкартах орки уже в пределах Соледара пару дней назад были а сейчас их по карте вроде как откинули на километра 3, также Покровское уже давно за орками было и они оттуда все время двигают но сейчас зашёл на карту и там врод как даже мы их немного потеснили назад к Покровскому. Неужели данные генштаба действительно дают с запаздыванием (специально)? Западная онлайн карта вроде актуально даетинфо.
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12.08.2022 19:34 Відповісти
ну так звичайно вони не розказують супер-свіжу інфу. пригадуєте, як вони іще застерігали, щоб ніхто не горлав, мовляв, таке-то селище звільнене? тому що це важлива інформація, яку може використати ворог.
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12.08.2022 21:02 Відповісти
Саме так орки сцуть доповідати про втрату контролю та відступ. а корисні ідіоти надають актуальну інфу через мережу.
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13.08.2022 18:53 Відповісти
Там также по онлайн карте наши вроде орков за ясиноватскую развязку откинули под Авдеевой (пару дней назад она четко за ними была) хотя генштаб об этом не сообщает, также есть интересные наши шаги по картепод Херсоном и Изюмом (которые тоже пока в сводках никак не отражены), так что зрадоботам рекомендую заткнуться и расползтись по норам.
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12.08.2022 19:41 Відповісти
Скиньте,пожалуйста,ссылку на эти онлайн карты.Спасибо.
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12.08.2022 20:01 Відповісти
Если можно,скиньте ссылку на эти карты.
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12.08.2022 20:03 Відповісти
гугліть "карта Deep State"

https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
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12.08.2022 21:03 Відповісти
Очередной город(теперь это Бахмут) штурмуют практически в лоб и снова успешно....В который раз.Это как минимум наталкивает на странные размышления...Это не оборона,а сплошная "агония" на протяжении 4 месяцев к ряду.. Городу с 80тыс. населения-жопа! Опять и снова...
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12.08.2022 20:07 Відповісти
Что ты предлагаешь, попросить орков не штурмовать и не стрелять? И может перестанешь размышлять и чем-нибудь поможешь ЗСУ?
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12.08.2022 20:55 Відповісти
Ворог мав частковий успіх

Ну точнісінько тобі совєцьке "немцы трусливо наступали"!
Хлопці, ну на гуя нам таке?
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12.08.2022 21:28 Відповісти
Жду, когда уже долгожданное обещанное контрнаступление прозвучит в виде: "ВСУ имели частичный успех в контрнаступлении"
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12.08.2022 22:19 Відповісти
Езжай в Крым и Чернобаевка...болван пля...
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13.08.2022 10:51 Відповісти
Відео з Пісків як орки "дочищають" їх - це і є частковий успіх??
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13.08.2022 10:32 Відповісти
Пески быдло путлера штурмует 8 лет.. вояки сраные... книга рекордов Гиннеса плачет горькими слезами...🤣 вояки долбанные..
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13.08.2022 10:50 Відповісти
Адже можна було не доводити до всього цього. Достатньо було просто закрити небо. Захід вирішив вимотати путлера шляхом знекровлення України
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13.08.2022 11:19 Відповісти
 
 