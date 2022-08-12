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Новини Війна
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Встановлено поіменний список рівно 1000 російських генералів та офіцерів, знищених в Україні з 24 лютого. ІНФОГРАФІКА

рф,знищення,ліквідація

Важливий орієнтир. Сьогодні згідно з даними публічного моніторингу російських соцмереж та трофейними документами автори проєкту Killed in Ukraine встановили особисті дані рівно 1000 російських генералів та офіцерів, знищених захисниками України починаючи з 24 лютого.

Про це повідомив на свої сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дані неповні, оскільки Росія приховує втрати, поіменних списків нема, але важливо, що наявний публічний список вбитих російських командирів поіменний та перевірений. Це мінімальна, але достовірно підтверджена цифра.

Отже, на цей момент за півроку війни За наявними публічними даними самих російських джерел Росія втратила 10 генералів.

Особливе значення я звертаю на величезні підтверджені втрати молодших офіцерів у ланці молодший лейтенант-капітан - 722 особи. Саме ці люди командують взводами, ротами, батареями, тобто вони безпосередньо ведуть в бій та, я б сказав так, роблять війну.

Встановлено поіменний список рівно 1000 російських генералів та офіцерів, знищених в Україні з 24 лютого 01

В ЗС РФ немає самостійного сержантського корпусу, тому втрати молодших офіцерів мають ключове значення для визначення боєздатності військ. Такі втрати досвідчених на своїх посадах командирів для російської армії в такий термін є неприйнятним, відновити їх росіяни не зможуть.

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Саме великі втрати вбитими та пораненими молодших командирів визначають різке падіння боєздатності противника, не здатність російських військ проломити українську оборону попри багатократну перевагу у бойовій техніці та боєприпасах.

Російська армія може отримати нові танки та гармати, але вона не може швидко замінити командирів рот чи батарей, їх не модна купити або взяти на базі зберігання, боєздатний командир це той, хто постійно на війні, хто має великий практичний досвід і проходить різні ступені у військах.

В сучасній війні не має значення кількість бійців з автоматами. Якщо люди не мають децентралізованого управління, якщо нема боєздатності на рівні рота-батарея, і передусім у якості командування, кількість озброєних людей у формі не грають ніякого значення, хіба що створюють дуже дорогу та коштовну масовку.

Знищення російського командного складу на полі бою має не менше значення для розгрому російської армії ніж знищення логістики.

Судячи з втрат офіцерів, які тільки стали відомі, оцінки російських втрат в 15 тисяч вбитих не виглядають перебільшенням. І це без урахуванням багатотисячних втрат мобілізованих та непідготовлених людей на тимчасово окупованих територіях, теж багато тисяч, яких противник навіть не рахує та не обліковує", - розповів Бутусов.

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) знищення (7558) Бутусов Юрій (3616)


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Топ коментарі
+23
Ну що тут казати... Труп кацапа завжди ласкає око українця!
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12.08.2022 19:31 Відповісти
+16
и еще о погоде ! )))
///
Российские военные массово отравились ядом для крыс.
Случился инцидент в госпитале оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк https://t.me/RomaTsymbaliuk/2779 в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «1472 военно-морской клинический госпиталь» министерства обороны рф).
На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие рф находятся в реанимации.
По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.
Яд попал в продукты питания и убил российских военных.
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12.08.2022 19:43 Відповісти
+10
Більше фото дохлих ************ в студію,будь ласка!
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12.08.2022 19:32 Відповісти
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Ну що тут казати... Труп кацапа завжди ласкає око українця!
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12.08.2022 19:31 Відповісти
не ласкає, а тішить)
сьогодні ж у нас тут на цензорі день української мови)
тому я дозволила собі)
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12.08.2022 20:27 Відповісти
Більше фото дохлих ************ в студію,будь ласка!
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12.08.2022 19:32 Відповісти
Шото зрадой тут не пахнет. Поэтому и коментов только два?
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12.08.2022 19:43 Відповісти
и еще о погоде ! )))
///
Российские военные массово отравились ядом для крыс.
Случился инцидент в госпитале оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк https://t.me/RomaTsymbaliuk/2779 в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «1472 военно-морской клинический госпиталь» министерства обороны рф).
На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие рф находятся в реанимации.
По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.
Яд попал в продукты питания и убил российских военных.
показати весь коментар
12.08.2022 19:43 Відповісти
Не здивуюсь, якщо отрута потрапила у "продукти пітанія" разом із пацюком.
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12.08.2022 20:19 Відповісти
Командование 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) для повышения морального духа ставит "сложные" задачи своим подчинённым. Так 8 августа поставили задачу захватить перекрёсток, на котором даже не было позиций ВСУ. Но даже в ходе такой операции погибло 10 военнослужащих от огня своей артиллерии.

(теж Роман Цимбалюк на своєму ТГ каналі https://t.me/RomaTsymbaliuk/2795 )
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12.08.2022 20:30 Відповісти
Бляха, я все вспомнити не міг, де я ці дві полоски на стойці ординської парадки бачив
і таки вспомнив - на парадках вермахту.
ДЄДИ ВОЄВАЛІ).
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12.08.2022 22:45 Відповісти
Ну, за генералов. Не чокаясь.
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12.08.2022 19:44 Відповісти
Генерал Бухалов.
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12.08.2022 20:00 Відповісти
************ якэсь...гынэралы и младолетёхи в одном списке?
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12.08.2022 19:56 Відповісти
ви тоже лейтенант...ага...старшой..мне надо посоветоватся с шефом..с михаил ивановичем..да с михаил ивановичем
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12.08.2022 20:03 Відповісти
А ви щоm бажаєте генералів зразу в гранітну рамку?
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12.08.2022 20:05 Відповісти
..с улибкой странной, мог бi стать легко звіздой єкрана, штоота не танцует, штоота не танцуе'т оуннн...(мыуого)
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12.08.2022 20:15 Відповісти
Всім учасникам списку бажаю здоров'я і сім футов чогось там.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
Здоровья погібшим)
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12.08.2022 20:32 Відповісти
А як заглянуть у сам список? "Родича" хочу пошукать!
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12.08.2022 20:43 Відповісти
Я набрав @killedinukraine в Гуглі і видало сторінку в Твіттер. Там можна шукати по призвіщах.
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12.08.2022 20:58 Відповісти
там 8 генералів. 2 по даних ВВС ще дихають. Ну і Тушаєва вже навіть не включають, по нашим даним це 11й
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12.08.2022 22:35 Відповісти
- Що таке 1000 генералів, знищених в Україні?
- Файний початок!
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12.08.2022 21:42 Відповісти
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13.08.2022 08:31 Відповісти
допустим, это так. тогда оценим косвенную инфу, которую можно добыть из этих данных. сегодня любому не трудно найти широкоизвестную оценочною статистику потерь в процентном соотношении "офицеры-солдаты". и уже по ней, можно оценить потери солдат. из неё, по лругим извесным статистическим категориям - "безвозвратные, санитарные, безвозвратные инвалиды, пленные", и прикинуть данные о общем колличестве по разному отпазленных парашенцев. тогда по грубым оценкам получается, что общие потери парашного мяска можно оценить больше чем в 100 тысяч расходников. но по таким прикидкам, получается, что в частности, запад ближе к оценке безвозвратных потерь русни, чем официальная статистика от Украины, хотя оценки запада общих потерь по козломордым таки ниже, чем получается.
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13.08.2022 10:28 Відповісти
 
 