Печерський суд зняв арешт з ТРЦ, який належить російському олігарху і другу Путіна Аркадію Ротенбергу, - ЗМІ
Торгівельно-розважальний центр пов’язаний із російським олігархом, який фінансує війну проти України.
Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника – ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті реєстру, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.
Арешт знято з очевидно російського активу: кінцевим бенефіціарним власником товарист, які управляють ТРЦ, є російський олігарх Аркадій Ротенберг.
Також суддя зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві. Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику.
У подальшому бізнесмен використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.
"Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).
Нагадаємо, торгівельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів відкрили у грудні 2012 року та став одним із найбільших столичних ТРЦ. Згодом його продали російській "ТПС Недвижимость" Аркадія Ротенберга.
2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.
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ТАК ЩО СВІТЛАНУ ГРЕЧАНУ ПОСАДИТИ НА КОЛ ПОСЕРЕД ХРЕЩАТИКА ?
У НАС ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ЧИ ОНАНІЗМ ?
Не ротенбергу а - національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
Тепер активами ротенберга управлятиме держава .
В повідомленні генпрокуратури говориться ( дослівно ) - Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права на понад 350 млн грн )) .!!
Тобто - зняте суддею з під арешту майно ротенберга - передано АРМА не суддею , а офісом генпрокурора . !! Ротенберг отримав - гарбуза .
Щоб передати те майно державі , потрібне було - зняття його з під арешту . !!
"Арахамия вступилcя за Абрамовича в суде: подтвердил, что тот спас 400 тыс. украинцев - Times"
Для того чтобы обжаловать санкции в суде, российских олигарх Роман Абрамович использует письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев."
https://m.gazeta.ua/ru/articles/life/_arahamiya-vstupilcya-za-abramovicha-v-sude-podtverdil-chto-tot-spas-400-tys-ukraincev-times/1093345
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано корпоративні права товариств, у тому числі торгово-розважального центру в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора, на загальну суму близько 350 млн грн."