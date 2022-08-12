Печерський суд зняв арешт з ТРЦ, який належить російському олігарху і другу Путіна Аркадію Ротенбергу, - ЗМІ

Торгівельно-розважальний центр пов’язаний із російським олігархом, який фінансує війну проти України.

Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника – ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті реєстру, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

Арешт знято з очевидно російського активу: кінцевим бенефіціарним власником товарист, які управляють ТРЦ, є російський олігарх Аркадій Ротенберг.

Також суддя зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві. Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику.

У подальшому бізнесмен використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

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"Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Нагадаємо, торгівельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів відкрили у грудні 2012 року та став одним із найбільших столичних ТРЦ. Згодом його продали російській "ТПС Недвижимость" Аркадія Ротенберга.

2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.