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Новини Санкції проти Росії
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Печерський суд зняв арешт з ТРЦ, який належить російському олігарху і другу Путіна Аркадію Ротенбергу, - ЗМІ

ocean

Торгівельно-розважальний центр пов’язаний із російським олігархом, який фінансує війну проти України.

Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника – ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті реєстру, пише zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

Арешт знято з очевидно російського активу: кінцевим бенефіціарним власником товарист, які управляють ТРЦ, є російський олігарх Аркадій Ротенберг.

Також суддя зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві. Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику.

У подальшому бізнесмен використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

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"Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Нагадаємо, торгівельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів відкрили у грудні 2012 року та став одним із найбільших столичних ТРЦ. Згодом його продали російській "ТПС Недвижимость" Аркадія Ротенберга.

2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.

Автор: 

суд (11739) суддя (1589) арешт майна (354) Ротенберг (85) Печерський суд Києва (39)


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Топ коментарі
+37
Це більше, ніж не смішно.
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12.08.2022 21:01 Відповісти
+37
Мабуть наказ від єрмачка отримали
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12.08.2022 21:03 Відповісти
+35
Щось не догоняю. Встановили, що працювали на росію і зняли арешт. Це мем якийсь?
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12.08.2022 21:02 Відповісти
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Российский коллаборант Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная надеюсь будет наказана по строгим законам военного времени СУДОМ ЛИНЧА ЕСЛИ НЕ РАБОТАЮТ СУДЫ ЦИВИЛЬНЫЕ!
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12.08.2022 21:53 Відповісти
Ви мали на увазі Судову Колегію 73%-х відсотків "какая разница"? Нічого не вийде, бо вони вже стали сліпими і глухими, а більшість виїхала до Європи, поки "майдануті" знищать ворога і виправлять їх помилки. Але вони обіцяють повернутися і ще раз накосячити.
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12.08.2022 21:58 Відповісти
Не на том фронте контрнаступ .
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12.08.2022 22:01 Відповісти
Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника - ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті https://reyestr.court.gov.ua/Review/105619767 реєстру , пише https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sud-znjav-aresht-zi-stolichnoho-trts-ocean-plaza-majno-peredali-v-upravlinnja-arma.html?fbclid=IwAR3LbAxaNzWwLqz_repOVi2lmElIU0tDQODPAbIkAgq9bnu74_PKQcryqiU zn.ua , Джерело:
ТАК ЩО СВІТЛАНУ ГРЕЧАНУ ПОСАДИТИ НА КОЛ ПОСЕРЕД ХРЕЩАТИКА ?
У НАС ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ЧИ ОНАНІЗМ ?
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12.08.2022 22:01 Відповісти
Арахамия рулит
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12.08.2022 22:01 Відповісти
Скорее всего.Вротенберг помог спасти 400 тыс.украинцев ,как и Абрамович.по той же схеме
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13.08.2022 19:34 Відповісти
«Про державу найкраще судити з того, як у ній судять». © Станіслав Єжи Лец
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12.08.2022 22:02 Відповісти
печерський суд треба розстріляти ВСІХ.Ну як таке можливе в ДЕРЖАВІ війна,ну суки кончені.
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12.08.2022 22:02 Відповісти
А чого такий переполох ..? Кацапу ж ніх не попаде . - Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА )) Джерело:
Не ротенбергу а - національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
 Тепер активами ротенберга управлятиме держава .
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12.08.2022 22:02 Відповісти
Вони ж ні*уя, окрім заголовків, не читають.
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13.08.2022 06:46 Відповісти
Це не так. Читайте судову ухвалу: суддя задовольнила клопотання представника Ротенберга і повернула Ротенбергу усе його нерухоме майно в Києві, яке було під арештом і яке приносить 3 млрд грн податків Україні на рік. Окремо, є повідомлення на сайту генпрокурора, що АРМА передали корпоративні права на якісь товариства, пов'язані з трц, вартістю 350 млн грн.
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13.08.2022 08:39 Відповісти
Та ні , якраз так ,, уважніше читайте ви . . ! Суддя лише зняла арешт з майна ротенберга . В неї немає повноважень передавати його комусь і кудись .

В повідомленні генпрокуратури говориться ( дослівно ) - Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права на понад 350 млн грн )) .!!
 Тобто - зняте суддею з під арешту майно ротенберга - передано АРМА не суддею , а офісом генпрокурора . !! Ротенберг отримав - гарбуза .
Щоб передати те майно державі , потрібне було - зняття його з під арешту . !!
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13.08.2022 11:30 Відповісти
От тому у нас і ***** в країні... І буде *****, аж доки це грьобане правосуддя не перестане існувати... і заплатить за ВСЕ "правосуддя" своєю шкурою.
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12.08.2022 22:06 Відповісти
https://www.facebook.com/antac.ua/photos/a.218043741627757/2648569081908532/?_rdr
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12.08.2022 22:07 Відповісти
Ну як цих суддів як не вороги можна назвати ? два суди Печерський і ОАСК мають бути ліквідовані в першу чергу ,а судді цих суддів заарештовані з иконфіксацією майна.
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12.08.2022 22:09 Відповісти
Не потрібно садити цих суддів. Мобілізувати на фронт в руки деревяний автомат і нагайкою по плечах в атаку поки не вбють. Горбатого й могила не виправить.ж А так хоч якась від них користь а не шкода
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12.08.2022 23:56 Відповісти
Якщо добре почитати постанову суду, то стає зрозумілим, що біда не в суддях, біда в тупих слідчих. Вибачте, суддя дуже добре написала, навіть посилалась на рішення європейського суду. А ось слідчі не довели, що отримані гроші використовували на виготовлення зброї проти України. На жаль, нам бракує розумних слідчих, які мають правильно написати звинувачення та довести провину. Усі чомусь думають, що одного патриотизму достатньо. Усі розумні ушли в адвокати, бо там платять більше.
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12.08.2022 22:11 Відповісти
Ну щось вони певно довели, якщо АРМА передали корпоративні права на якісь товариства пов'язані з ТРЦ, на 350 млн грн, тоді як нерухомість на 3 млрд грн податків на рік повернули Ротенбергу. Хоча про передачу корпоративних прав в ухвалі суду не йдеться, це якась інша справа... Не факт, що слідчі нерозумні і з боку усіх сторін така ситуація потенційно не може бути договірним матчем. Нерухоме майно трохи побуло під арештом, якусь невелику частку корпоративних прав віддали державі.
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13.08.2022 09:00 Відповісти
ротенберг під санкціями США, одного цього достатньо щоб арештувати й конфіскувати майно в Україні. Це, навіть, не враховуючи війну.
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13.08.2022 10:16 Відповісти
а за переписку с якобы рос.кураторами, за слова: мы вас ждем русская армия, 15 годочков.
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12.08.2022 22:15 Відповісти
Самое главное слово в статье- МОГЛИ перераховуваться. После 14г. самая лучшая статья для дойки комерсов была- спонсирование терроризма, нужные системе люди гоняли нал и товары туда- сюда в ЛДНР, а вот неугодный или делиться который не хотел, ему и шили такую статью, мол кто-то при 20 перепродаже доставил товары в яЛДНР. Петя тоже этим грешил, уголёк с Ахметкой гоняли и электроэнергией с Крымом торговали. Так вот у палки есть два конца- может и нет там рашкиных корней, а это просто развод, бабок заработать чуваки с СБУ решили, чтоб пришел бедный комерс договариваться. Если бы были доказанные прямые улики, то не звучало бы по дурацки- МОГЛИ, а может и не могли. На догадках, только наша двбильное СБУ и прокуратура дела строят.
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12.08.2022 22:16 Відповісти
Єрмачок з Арахамією постаралися - підстилки кремлівські! Ну, ще прийде час - думають суки, що сприснуть!
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12.08.2022 22:25 Відповісти
В петлю такую судью и на гиляку!
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12.08.2022 22:26 Відповісти
Страна непуганных судей
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12.08.2022 22:26 Відповісти
Всетаки треба було незахищати той Київ, щоб там все розбомбили так щоб цим падлюками і вертатись було нікуди. Може хоч так щось змінилось би.
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12.08.2022 22:29 Відповісти
Печерський суд давно пора зрівняти з землею.От чого по приміщенню пещерського суда не впала ні одна ракета кацапська?
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12.08.2022 22:34 Відповісти
"Да здравствуєт самий гуманний суд в мірє !... "
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12.08.2022 22:36 Відповісти
Печерский суд и путина оправдает!
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12.08.2022 22:41 Відповісти
Печерний суд за гроші і по дзвінку любе рішення винесе. Сподіваюсь апеляція буде, чи то вказівка з ОПи була «прастіть і атпустіть»?
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12.08.2022 22:46 Відповісти
Так а в чому зрада? Передали ТЦ державі. І люди будуть працювати, і податки платити, і всілякі ротенберги нічого не отримають
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12.08.2022 22:49 Відповісти
В статті є посилання на текст ухвали в реєстрі: суддя задовольнила клопотання представника Ротенберга зняти арешт з його нерухомого майна і повернути в його розпорядження і користування. Бо, серед іншого, ТРЦ Ротенберга приносить державі 3 млрд податків на рік. Окремо є новина на сайті генпрокурора, що АРМА передали корпоративні права на якісь товариства, пов'язані з ТРЦ, вартістю 350 млн грн.
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13.08.2022 08:45 Відповісти
Скоро і Абрамовича нагородять , за "спасіння 400 тис.україців" ...
"Арахамия вступилcя за Абрамовича в суде: подтвердил, что тот спас 400 тыс. украинцев - Times"
Для того чтобы обжаловать санкции в суде, российских олигарх Роман Абрамович использует письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев."

https://m.gazeta.ua/ru/articles/life/_arahamiya-vstupilcya-za-abramovicha-v-sude-podtverdil-chto-tot-spas-400-tys-ukraincev-times/1093345
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12.08.2022 23:02 Відповісти
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12.08.2022 23:03 Відповісти
Корумповані суди продовжують робити свою "чорну" справу...Ворога переможем.А мафію?
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12.08.2022 23:13 Відповісти
Медаль "за заслуги" судді гречаній.👍...І бажано адресу і номер авто.
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12.08.2022 23:18 Відповісти
Щось судді останнім часом взялись за сттаре
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12.08.2022 23:31 Відповісти
Може щось знають про плани зе-шобли?
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13.08.2022 00:43 Відповісти
Светлану Гречаную расстрелять! Публично. Образцово-показательно.
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13.08.2022 00:32 Відповісти
панове, ша!! читайте уважніше:

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано корпоративні права товариств, у тому числі торгово-розважального центру в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора, на загальну суму близько 350 млн грн."
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13.08.2022 00:40 Відповісти
Читайте уважніше ухвалу судді: задовольнити клопотання представника Ротенберга по зняттю арешту з його нерухомого майна, яке приносить державі 3 млрд грн на рік податками. Окремо, на сайті генпрокурора мова йде про передачу державі корпоративних прав на певні товариства вартістю 350 млн грн. Різні речі, дуже різні суми.
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13.08.2022 09:06 Відповісти
Гнилі маланськи ігри-какая разніца
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13.08.2022 01:54 Відповісти
Браво! Вони типу окружний хочуть переплюнути?
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13.08.2022 02:10 Відповісти
Вааа яка ж афігєнна столиця в України, правда ж!! Як тебе не любити, Києве мій!!! До речі, навіть звичайні квартири, які ВИ арендуєте в Києві, мають в половині випадків власників - громадян РФ(це у тих, у кого 2 паспорти, а живуть вони там, а не тут). Продовжуйте в тому ж дусі!! Ганьбище кончене!
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13.08.2022 06:44 Відповісти
Знайти гречану-і пократи за законом військового часу!
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13.08.2022 07:20 Відповісти
Пепчерский-Басманный. Приятно угодить таварищу путену. Интертесно, есть ли у нас государство? Налоги вроде берет исправно
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13.08.2022 08:23 Відповісти
*****! Противно новости читать... Падлы!
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13.08.2022 08:49 Відповісти
Реформированные зеленые суды в работе. Что там кстати с Окружным судом? как там судья Вовк поживает?
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13.08.2022 08:56 Відповісти
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