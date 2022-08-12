Російські повітряні сили втратили в Україні щонайменше 90 літаків та гелікоптерів, - розвідка Канади

За час вторгнення до України Росія втратила щонайменше 90 військових літаків та гелікоптерів.

Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські повітряні сили втратили щонайменше 90 літаків та гелікоптерів з часу розширення росією свого вторгнення до України у лютому", - заявили розвідники.

Зазначається, що частину із цих втрат РФ зазнала цього тижня у Новофедорівці в окупованому Криму.

"Кілька російських військових літаків було знищено чи виведено з ладу. Також суттєво постраждало інше російське обладнання та споруди на летовищі", - розповіли у Збройних силах Канади про вибухи на кримському аеродромі.

При цьому наголошується, що "втрати у Новофедорівці, вірогідно, негайно ослаблять спроможність Росії проводити повітряні операції над окупованими територіями південної України та північним заходом Чорного моря".

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