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Російські повітряні сили втратили в Україні щонайменше 90 літаків та гелікоптерів, - розвідка Канади

рф,техніка,армі

За час вторгнення до України Росія втратила щонайменше 90 військових літаків та гелікоптерів.

Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські повітряні сили втратили щонайменше 90 літаків та гелікоптерів з часу розширення росією свого вторгнення до України у лютому", - заявили розвідники.

Зазначається, що частину із цих втрат РФ зазнала цього тижня у Новофедорівці в окупованому Криму.

"Кілька російських військових літаків було знищено чи виведено з ладу. Також суттєво постраждало інше російське обладнання та споруди на летовищі", - розповіли у Збройних силах Канади про вибухи на кримському аеродромі.

При цьому наголошується, що "втрати у Новофедорівці, вірогідно, негайно ослаблять спроможність Росії проводити повітряні операції над окупованими територіями південної України та північним заходом Чорного моря".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17821) Канада (2217) розвідка (3880) літак (2962)


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Топ коментарі
+11
Не поняв, а це шо? Куди ще 143 літаки діли?

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12.08.2022 21:16 Відповісти
+10
знову, зебіл ти 73%-ний, брешеш про "трампістку"
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12.08.2022 21:20 Відповісти
+7
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 21:29 Відповісти
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❗️ФБР в ходе обыска в поместье Трампа во Флориде обнаружило 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно", пишет The Wall Street Journal

Обнаруженные документы могут храниться только в специальных правительственных помещениях. Некоторые из документов содержат информацию о французском президенте Макроне.
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12.08.2022 21:09 Відповісти
Ждем комментарии Виктории Спартц по этому поводу, знатной трампистки
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12.08.2022 21:17 Відповісти
знову, зебіл ти 73%-ний, брешеш про "трампістку"
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12.08.2022 21:20 Відповісти
Не повіриш, але я за Пороха голосував, та під судом незаконними проти нього стояв
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12.08.2022 21:22 Відповісти
6 липня людина зареєструвалася, звісно він пацріот України і за Пороха
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12.08.2022 21:32 Відповісти
ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:07 Відповісти
через океан кацапы мерещятся более жирными...
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12.08.2022 21:10 Відповісти
Намного больше, но и меньше чем наши данные
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12.08.2022 21:15 Відповісти
ты сам сбивал и посчитал...?
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12.08.2022 22:55 Відповісти
Не поняв, а це шо? Куди ще 143 літаки діли?

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12.08.2022 21:16 Відповісти
Ну вони сказали щонайменше, але втрати менше скоріш за все ніх наші данні. Дуже багато помилково рахували в перший місяць війни
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12.08.2022 21:19 Відповісти
ваши два ила валяются на земле Украины...
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12.08.2022 22:56 Відповісти
Розвідка сказала про точну підтверджену цифру. Можливо так і є, а можливо збили стільки, скільки покузіє штаб ВСУ. Але і ця цифра не маленька.
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12.08.2022 21:24 Відповісти
То для сєкти арестовича.
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12.08.2022 21:30 Відповісти
Україна рахує попадання. А літак, гелікоптер впав на непідконтрольній території, або дотягнув на свій аеродром одному двигуні.
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12.08.2022 21:47 Відповісти
Потрібно на сам перед враховувати, що Генштаб надає втрати, а не знищення!!
Навіть якщо літак, наприклад Су-25, був уражен з ПЗРК, був пошкоджений один із двигунів, але він дотянув до свого аеродрому, то він враховуватися як Втрати, тому що вибуває на довгий строк з експлуатації.
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12.08.2022 23:12 Відповісти
Раніше в давнину, сміялися з єстонців Канада перевершує. Під 200 гелікоптів і під 300 літаків
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12.08.2022 21:16 Відповісти
Чи це вони про Саки?
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12.08.2022 21:17 Відповісти
Це тільки по підрахункам http://www.*************.com, www.*************.com, з фотофіксацією, у відкритому доступі.
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12.08.2022 21:18 Відповісти
Дуже багато падає на территорію підконтрольну оркам, тому все неможливо порахувати
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12.08.2022 21:20 Відповісти
По методике орикса-без разницы куда падает сбитый летательный аппарат. Есть фотофиксация-есть добавление в статистику.
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12.08.2022 23:50 Відповісти
нє понял..
арестовіч(кандидат в презіденти Украіни,не мацковіі
розповідав про 10000 дітаків та 8000 гелікоптерів..
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12.08.2022 21:19 Відповісти
бутылку тебе из под шампанского...
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12.08.2022 22:58 Відповісти
Нашел чем напугать кацапскую самку...
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13.08.2022 10:03 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 21:29 Відповісти
що таке "російський світ" ? о_О русскій мірЪ знаю, а це що звір? О_О
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12.08.2022 22:45 Відповісти
В рашистів коло 3 000 є бойових літаків та 2500 гвинтокрилів...щось мало ЗСУ знищили якщо вірити канадцям.Хреновато тоді виходить...Наші пропагандони на чолі з Арестовичем вішають локшину на вуха народу ? Брехня солодка гірша за гірку правду а у нас брешуть всі хто при владі.
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12.08.2022 21:30 Відповісти
Чому не відразу 300 000?
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12.08.2022 21:38 Відповісти
В рашистiв, навiть, якщо вiрити нашим Дании, е ше сим воювати . Вiдчутно буде, коли зiб'ють 1000 лiтакiв ,а то й бiльше.
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12.08.2022 21:38 Відповісти
Боевых чуть больше 1000
И на хранении 800 но там старый хлам
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12.08.2022 22:38 Відповісти
.для відвертого брехуна з призвищем Бек!! На озброєнні рашки враховуючи літаки ВСІХ типів , ( транспортні.. ДА.. учбова у тому числі) ..нараховується близько 2000 одиниць. З них біля 45 відсотків у нельотному становищі. (Бази зберігання, капремонти, виведені з ладу..тощо). Приклад..Ту-160. 16 в наявності... боєздатних П*ЯТЬ!!!! Вертольотів ВСІХ типів біля 1000 одиниць... а по боєздатності тіж відсотки. Ви не дуже переймаючись збільшии ВПС рашки майже в два !!! рази! Чим не рашкоСМІ!? Рошко СМІ вже *знищили* 246 українських літаків!!!))))) а у нас на початок війни було ВСІХ ТИПІВ!!! близько 150 одиниць. З яких 50 відсотків на зберіганні.
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12.08.2022 22:43 Відповісти
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12.08.2022 21:30 Відповісти
Оценка канадцев 90+ это минимум гарантированно подтвержденный фото и видео, наша оценка 500+ - это заявленный максимум (в который наверняка входят и просто подбитые). Истина лежит посередине. Т.е. где-то 300 самолетов и вертолетов потеряли рашисты точно. Этого мало, чтобы завоевать господство в воздухе, но достаточно чтобы летать они могли только в пределах линии фронта, а в глубину не совались.
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12.08.2022 21:45 Відповісти
Ти читав "Абращение по поводу Дня Авиации РФ"? Там вказано про "более 200 лучших представителей" Щось я не чув про масові втрати літальних апаратів з чисельними екіпажами Збивалися в основному одно- та двомісні
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13.08.2022 05:16 Відповісти
ТЕПЕР РОЗУМІЮ РЕАКЦІЮ ПАТРІОТІВ ЧЕЧНІ КОЛИ УКРАЇНЦІ КОРИСТУЮТЬСЯ
СТАТИСТИКОЮ паРАШИ ПРО ВТРАТИ РАШИСТСЬКОЇ АРМІЇ в ЧЕЧЕНІ 30 тисяч
ЗАМІСТЬ 200 ТИСЯЧ ВБИТИХ РАШИСТСЬКИХ ВОЯКІВ
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12.08.2022 21:56 Відповісти
Разведка Канады разведала список Орикса. На самом деле, на 1.5 можно смело умножить.
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12.08.2022 22:08 Відповісти
Розвідка Канади, це як розвідка Молдови. Тільки загальнодоступні факти
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12.08.2022 22:24 Відповісти
По началу темпы сбивания самолетов были бешенные. И объяснялось это необходимостью хоть какого-то позитива на фоне казалось бы неминуемого поражения украинской армии. Но, ситуация начала выравниваться и приписки стали куда скромнее чем были. Для примера: вспомните про сбитый ИЛ-76 под Гостомелем. Его плюсанули в статистику, все дружно по всем соцсетям порадовались отмщению за наш ИЛ-76 под Луганском в 2014-ом. А потом Гостомель освободили, но, как оказалось никакого ИЛ-76 там нет и не было, это была просто сказка. Но с общей статистики сбитых самолетов его не минуснули. Еще был случай (не все уже вспомнят) про сбитый ИЛ-76 под Винницей. Тоже оказалось фейком, но в статистику сбитых он попал. И таких случаев было валом когда плюсовали количество сбитых самолетов/вертолетов со слов сбившего, но при этом у него нет ни одного видео, даже какого-нибудь дымка на горизонте. Ну ведь мобилы у всех сейчас могут фото/видео записывать или как? Ну ладно стрелок занят, но ведь всегда с ПЗРК работают парами, т.е. у второго руки должны быть свободны от момента пуска и до попадания.
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12.08.2022 22:28 Відповісти
вот свиноцабакам подбросили статейку...)
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12.08.2022 23:02 Відповісти
ты свинорыл быстро обиделся...!
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12.08.2022 23:53 Відповісти
 
 