Російські повітряні сили втратили в Україні щонайменше 90 літаків та гелікоптерів, - розвідка Канади
За час вторгнення до України Росія втратила щонайменше 90 військових літаків та гелікоптерів.
Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російські повітряні сили втратили щонайменше 90 літаків та гелікоптерів з часу розширення росією свого вторгнення до України у лютому", - заявили розвідники.
Зазначається, що частину із цих втрат РФ зазнала цього тижня у Новофедорівці в окупованому Криму.
"Кілька російських військових літаків було знищено чи виведено з ладу. Також суттєво постраждало інше російське обладнання та споруди на летовищі", - розповіли у Збройних силах Канади про вибухи на кримському аеродромі.
При цьому наголошується, що "втрати у Новофедорівці, вірогідно, негайно ослаблять спроможність Росії проводити повітряні операції над окупованими територіями південної України та північним заходом Чорного моря".
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Обнаруженные документы могут храниться только в специальных правительственных помещениях. Некоторые из документов содержат информацию о французском президенте Макроне.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
Навіть якщо літак, наприклад Су-25, був уражен з ПЗРК, був пошкоджений один із двигунів, але він дотянув до свого аеродрому, то він враховуватися як Втрати, тому що вибуває на довгий строк з експлуатації.
арестовіч(кандидат в презіденти Украіни,не мацковіі
розповідав про 10000 дітаків та 8000 гелікоптерів..
Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.
Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
И на хранении 800 но там старый хлам
СТАТИСТИКОЮ паРАШИ ПРО ВТРАТИ РАШИСТСЬКОЇ АРМІЇ в ЧЕЧЕНІ 30 тисяч
ЗАМІСТЬ 200 ТИСЯЧ ВБИТИХ РАШИСТСЬКИХ ВОЯКІВ