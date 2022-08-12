На сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

На сайті президента зареєстровано петицію про перегляд помилкового рішення та скасування Указу Президента України 5022022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Корбана Геннадія Олеговича.

Ініціатором петиції виступив заслужений юрист України, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу!

Звертаємось до Вас як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод її громадян у зв’язку із виданням Указу Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Геннадія Корбана.

Вважаємо, що це завдає істотного удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни – по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії. Адже внесок Геннадія Корбана у справу захисту України зараз, як і в 2014 році, – вагомий та беззаперечний.

Указом Президента України від 15 вересня 2014 року №726/2014 Геннадія Корбана було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Наказом Міністра оборони України від 19 травня 2022 року №386 Геннадія Корбана було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України - медаллю "За сприяння Збройним Силам України".

Саме його робота як керівника Штабу ради оборони Дніпра та члена Ради оборони Дніпропетровської області свідчить про його зв'язок з Україною, бажання захистити її від ворожого нападу, відданість ідеалам вільної, незалежної та єдиної української держави.



Зважаючи на це, рішення про припинення громадянства є помилковим, знецінює ідеали патріотів України та позбавляє Геннадія Корбана можливості працювати задля посилення обороноздатності країни, як він це робив з перших днів активної фази збройної агресії проти нашої країни.



Також необхідно зазначити, що оприлюднений у ЗМІ акт вилучення документа, датований 22 липня 2022 року, а саме про вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім’я КОРБАН Геннадій, у графі 5 містить інформацію про те, що ця людина тепер є особою без громадянства.

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При цьому, частиною четвертою статті 19 Закону України "Про громадянство України" встановлено, що не може бути припинене громадянство та особа не втрачає громадянство, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.



Відтак державою Україна в особі уповноваженого державного органу визнано, що внаслідок втрати громадянства України Геннадій Корбан набув статусу особи без громадянства, що суперечить частинам першій та четвертій статті 19 Закону України "Про громадянство України".



Крім того, 28 липня 2022 року у Києві на спільній прес-конференції Президента України та Президента Литовської Республіки у відповідь на запитання журналіста щодо указу відносно громадянства Г. Корбана главою нашої держави було заявлено: "Ми на регулярній основі надаємо громадянство України або позбавляємо". Однак згідно з частиною першою статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства.



Більше того, Україна як держава взяла на себе жорсткі міжнародні зобов’язання щодо уникнення випадків безгромадянства. Зокрема, Конвенція про статус апатридів 1954 року, Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року, Європейська конвенція про громадянство 1997 року (після надання у формі закону України згоди на обов’язковість на основі частини першої статті 9 Конституції України) стали частиною національного законодавства України.



Зважаючи на викладене, та в порядку, передбаченому частиною третьою статті 5, статтею 23-1 Закону України "Про звернення громадян", просимо Вас переглянути помилкове рішення щодо припинення громадянства та скасувати Указ Президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства Корбана Геннадія Олеговича, 1970 року народження, уродженця та мешканця міста Дніпра Дніпровського району Дніпропетровської області.



Переконані, що скасування Указу №502/2002 матиме в умовах розв’язаної Російською Федерацією агресивної війни лише позитивне значення, бо сприятиме подальшій консолідації навколо нашої з Вами держави громадян України незалежно від місця проживання, рідної мови, політичних або релігійних переконань, етнічного чи соціального походження", - йдеться у петиції.

"На мою думку, главу держави свідомо чи несвідомо було введено в оману, а сам Указ, як помилковий, підлягає скасуванню з таких міркувань:

Інформаційний ресурс "Бабель" 22 липня оприлюднив текст акта про вилучення прикордонниками паспорта Г. Корбана для виїзду за кордон.

В цьому акті зазначено, що ПАСПОРТ ВИЛУЧАВСЯ не в іноземного громадянина, а В АПАТРИДА (особи без громадянства).

Держава, в особі посадової особи державного органу офіційно шляхом складення документа, визнала відсутність в Г. Корбана іншого громадянства.

Для мене є незаперечною роль Г. Корбана в організації опору російським окупантам як у 2014 році, так і в 2022 році.

На моє глибоке переконання, поява вищезгаданого Указу не сприяє консолідації усіх проукраїнських державницьких сил в Україні.

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Виданий Указ суперечить не лише Конституції України, але й низці багатосторонніх міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана законами України.

Зокрема, частиною національного законодавства і обов’язковими до виконання в Україні є:

1) Конвенція про статус апатридів 1954 року;

2) Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 року;

3) Європейська конвенція про громадянство 1997 року.

Відтак мною ініційовано на веб-сайті Президента України електронна петиція щодо виправлення помилки та перегляду (скасування) Указу Президента України (N 502/2022) від 18 липня 2022 року в частині Геннадія Корбана.

Вважаю, що від помилок у житті не застрахований ніхто, в тому числі Президент України.

Проте здатність визнати свою помилку та її виправити є не слабкістю, а силою людини. Тим більше це важливо тоді, коли стосується вищих посадових осіб держави.

Закликаю громадян України підтримати мою електронну петицію за таким лінком", - закликав він українців.