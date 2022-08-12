Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, зокрема, студентам, - "слуга народу" Гришина

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!‼️ Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова. Дуже дякую Валерію Залужному та всьому Генштабу за увагу до цієї проблеми та готовність її вирішити. Тримаємо кулаки!" - розповіла нардеп.

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