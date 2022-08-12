УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10293 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 180 122

Залужний просить Міноборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, зокрема, студентам, - "слуга народу" Гришина

гришина

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.

Про це повідомила у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!‼️ Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова. Дуже дякую Валерію Залужному та всьому Генштабу за увагу до цієї проблеми та готовність її вирішити. Тримаємо кулаки!" - розповіла нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Автор: 

кордон (4820) студенти (446) мобілізація (3117) Залужний Валерій (726) Гришина Юлія (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
В свої 45 років, поїду у польщу поступати в університет, щоб стати студентом - двох універів в Україні мені мало.
показати весь коментар
12.08.2022 21:35 Відповісти
+22
Тепер всі різко стануть студентами
показати весь коментар
12.08.2022 21:35 Відповісти
+19
Мабуть, Залужного підставляють. Адже це питання не входить до його компетенції. І чому від імені Залужного повідомлення доносить якась служанка?
показати весь коментар
12.08.2022 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нарешті залужний пернув))) і як смачно)) мабуть скоро контрнаступ, час рятувати родичів-студентів...
показати весь коментар
13.08.2022 01:26 Відповісти
А-ха-ха, учица никагда нипозно.
показати весь коментар
13.08.2022 01:39 Відповісти
Дозволити виїхати принмаймні студентам - хороший перший крок до зняття соціального напруження всередині суспільства, але краще б взагалі повністтю відмінили будь-які заборони на виїзд, адже насильно утримувати людей всередені будь-якої країни - ганьба
показати весь коментар
13.08.2022 01:41 Відповісти
Студенты говорите, а у нас опять тревога.
показати весь коментар
13.08.2022 01:42 Відповісти
-Ты мужчина?
- Нет, я студент!
показати весь коментар
13.08.2022 01:43 Відповісти
Залужный какие студенты. Будешь с зелей отвечать за север и юг.
показати весь коментар
13.08.2022 03:27 Відповісти
Глупое решение, половина их там и останется навсегда и это притом что рождаемость в 95-04 была очень низкая.
показати весь коментар
13.08.2022 03:46 Відповісти
А удерживать их насильно это по вашему выход? По моему опыту общения они категорически отказываются брать в руки оружие. Какой смысл их держать в стране.

показати весь коментар
13.08.2022 08:01 Відповісти
Бабка на-двое гадала. Как будет, так будет. Оставим небо птицам (с)
показати весь коментар
13.08.2022 08:10 Відповісти
Cтуденты зарубежных вузов и так могут выезжать. И те студенты которые хотели, уже нашли такую возможность.
показати весь коментар
13.08.2022 05:42 Відповісти
Якщо вступив в закордонний виш до 2022 року -то випускають, якщо в 2022 дистанційно - то вже ні
показати весь коментар
13.08.2022 08:21 Відповісти
По интернету видно как молодежь ненавидит этот запрет. Это удар в спину и ниже пояса для Зеленского. Возможно этот "лучший Главнокомандующий" начал свою игру, или его кто-то продвигает.
показати весь коментар
13.08.2022 06:08 Відповісти
від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного...как же больно шарахнули по яйчунам ботсвано-ганско-гвинее-бисайского видосиковича... и это только начало лета... не зря выпало удостоверение президента на инаугурации последнего президента Украины...
показати весь коментар
13.08.2022 07:01 Відповісти
Зеля дозволив тільки СН висловлюватися на військові теми. Тому Залужний мовчить як риба об лід. а кась дівчина із СН розповідає. Це звичайний шлях диктаторів.
показати весь коментар
13.08.2022 07:50 Відповісти
Студенти є студенти. До речі, стати ними за кордоном не легко і не кожному дано таке. Так що Залужного не підставляють, а просто якась фейкова інфа
показати весь коментар
13.08.2022 08:33 Відповісти
Брехня та запрети для громадян роблять нелегетимним владу. Треба швидки перевибори, та обирати осіб які займаються полегшенням та покращенням життя українцям.
показати весь коментар
13.08.2022 09:02 Відповісти
Через заборону виїзду за кордон у нас стали безробітними 200 000 моряків. Цю нішу на торговому флоті зайняли моряки інших країн, зокрема росіяни.
показати весь коментар
13.08.2022 10:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 