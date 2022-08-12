ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа, - The Wall Street Journal
Агенти Федерального бюро розслідувань, які обшукали будинок 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понеділок, вилучили 11 пакетів секретних документів, зокрема деякі з грифом "цілком таємно".
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Зазначається, що під час обшуків у резиденції Трампа були вилучені близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл "президента Франції".
У переліку вилучених речей, із яким ознайомилося WSJ, згадані пакети документів: чотири – з грифом "цілком таємно", три – з грифом "таємно" і ще три – конфіденційні. Більш детальної інформації про зміст документів у переліку немає.
Адвокати Трампа стверджують, що він використав свої повноваження, щоб розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади президента. Попри це, існує законодавство, яке визначає процес зберігання навіть розсекречених документів.
Нагадаємо, агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому.
Трамп стверджує, що вже ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.
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трамповских или конгресса или кого тампопридержал "до начала войны". даже хз следуя какой логике - может чтобы когда Зеленский "эвакуировался" заграницу вместе с собой не забрал? вроде копейки (кто-то там из "наших" "властьимущих" налом через кордон 20 лямов умыкнул без вопросов, и это только то что известно в сми), а такая говняшка.
І спроба державного перевороту це ще не найбільший грішок.
Демократи спеціально притримали цей процес до виборів.
Республіканці мусять позбавитися цього смердючого баласту, який просто втопить їхню партію.
Пише, що "ФБР нашли у Трампа то, что искали" (с)
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/
Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування
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всьо... спалився рижий дурник.
Трамп якось Путіну казав -якщо ти підеш на Україну-я піду на Кремль. І ще Трамп багато говорив про корупцію в Україну-це теж правда.) Я вірю, що в майбутньому, правда і добро переможе-а зло і неправда згинуть. Надіюсь не за горами.
І тут, як би зухвало це не виглядало, я б вам запропонував дослухатися вже до нашого досвіду - в нас половина президентів (3 з 6, враховуючи нинішнього!) намагалися/намагаються в той чи інший спосіб узурпувати владу. Тому в нас тут вже сформувалася якась чуйка на таких діячів.
Чи Капітолій то не рахується?
Доречі, при нормальному розкладі після закінчення війни щось подібне повинно очікувати ЗЄ. Такий всеосяжний та неперевершений пиз...ець за все беззаконня, що воно робило.
Сподіваюсь, що Трампону хмиздєц. І ніякий Хабад його вже не відмаже.