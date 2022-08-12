Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР
В РФ розпочато втілення прихованих заходів так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.
Про це повідомляє ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, в компанії "ростех" з початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. В деяких компаніях, які входять до складу "ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.
Також воєнно-промислова комісія РФ (голова комісії – путін) готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рос. рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.
Мета прихованої "промислової мобілізації" – забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому, вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах РФ.
Кампанія з відміни відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. В першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.
Наразі до складу державної компанії "ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми", - розповіли у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
///
веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
Отже, робимо висновок: структуризація *************** суспільства відбулась. Там ВЖЕ викристалізувались касти вертухаїв і значно нижчі касти, призначені для "гарматного м'яса". І вертухаїв на штурм українських позицій - не кидають за визначенням.