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Новини Війна
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Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

рф

В РФ розпочато втілення прихованих заходів так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, в компанії "ростех" з початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. В деяких компаніях, які входять до складу "ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.

Також воєнно-промислова комісія РФ (голова комісії – путін) готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рос. рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.

Мета прихованої "промислової мобілізації" – забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому, вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах РФ.

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Кампанія з відміни відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. В першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.

Наразі до складу державної компанії "ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми", - розповіли у відомстві.

Автор: 

промисловість (601) розвідка (3880) росія (66037) мобілізація (3117)


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Топ коментарі
+8
и о погоде ))))
///
веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
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12.08.2022 22:46 Відповісти
+5
Максим Мирович@MirovichMedia

22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
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12.08.2022 22:53 Відповісти
+2
Цікаво, а "болєє 200" - це 299? Чи все-таки більше?
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12.08.2022 22:50 Відповісти
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Кремль сегодня не контролирует даже собственный сфинктер!
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12.08.2022 22:36 Відповісти
у вас да - статья про это...
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12.08.2022 22:48 Відповісти
и о погоде ))))
///
веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
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12.08.2022 22:46 Відповісти
новобогдановка кацмалётам...)
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12.08.2022 22:50 Відповісти
Цікаво, а "болєє 200" - це 299? Чи все-таки більше?
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12.08.2022 22:50 Відповісти
набагато більше...
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12.08.2022 22:51 Відповісти
Туди ще не встигли включить "новофедоровців" Бо декого з "літунів" до цих пір відшукать та опізнать не можуть - вибухи *********** та пального на стоянках літаків - штука безжальна! І ще невідомо - чи вони курсантів-випускників, що там загинули, причислили до "лучших представителей" (Бо тоді рідним треба платить значно більші гроші (і пенсію в зв"язку з втратою годувальника)
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13.08.2022 04:58 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia

22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
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12.08.2022 22:53 Відповісти
Тобто, засрашці людських ресурсів за "контролем пересування" сотень тисяч людей з оборонних підприємств вистачає (нагадую, що на на один "роскосмос" працює 240`000 робітників), а поповнювати штурмові підрозділи - вимушені рекрутувати зеків та лугандонців з сирійцями.

Отже, робимо висновок: структуризація *************** суспільства відбулась. Там ВЖЕ викристалізувались касти вертухаїв і значно нижчі касти, призначені для "гарматного м'яса". І вертухаїв на штурм українських позицій - не кидають за визначенням.
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12.08.2022 23:53 Відповісти
Следующий этап всех спецов в шараги и вкалывать за паёк. А как вы хотели, сцарю виднее холопы.
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13.08.2022 00:32 Відповісти
 
 