Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

В РФ розпочато втілення прихованих заходів так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.

Про це повідомляє ГУР Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, в компанії "ростех" з початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. В деяких компаніях, які входять до складу "ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.

Також воєнно-промислова комісія РФ (голова комісії – путін) готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рос. рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.

Мета прихованої "промислової мобілізації" – забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому, вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах РФ.

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Кампанія з відміни відпусток також пов’язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. В першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ.

Наразі до складу державної компанії "ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об’єму державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми", - розповіли у відомстві.