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США не давали Україні зброю для ударів по Криму, - Пентагон

крим,саки

Сполучені Штати не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Таке на закритому брифінгу для американських ЗМІ у п’ятницю озвучив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому "Саки" в Криму", – цитує представника Пентагону кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Він додав, що Сполучені Штати "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

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Своєю чергою, як передає кореспондент Foreign Policy Джек Дойч, американські військові вважають, що Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.

Зокрема йдеться про вісім літаків Су-24 і Су-30. Таку ж оцінку, нагадаємо, раніше називала і британська розвідка.

Автор: 

Крим (14189) зброя (7532) Пентагон (1437) США (23390)


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Топ коментарі
+56
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12.08.2022 23:20 Відповісти
+52
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12.08.2022 23:29 Відповісти
+42
Так и было. Это оружие можно купить в любом военторге или найти в шахте на Донбассе.
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12.08.2022 23:21 Відповісти
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Ну нарешті дойшло до оцих дурнів мериків ,як потрібно балакати з ординцями! Ніхто ж навіть на параші і не говорить що по них довбанули ракетами,самодетонація бк,від кидків величезного каміння укропами,бо ракет у них немає! А руській народішка все проковтне!!!
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13.08.2022 08:22 Відповісти
Похоже Штаты так же как и Кацапия в акуе от того шо Украина сама чего-то может сделать. Они там и про Стугну-П ничего не слышали.
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13.08.2022 08:40 Відповісти
ruzke kurwy
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13.08.2022 08:59 Відповісти
А почему не розглядається бомбежека аэродрома как "жест доброй воли"?
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13.08.2022 09:35 Відповісти
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