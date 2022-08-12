США не давали Україні зброю для ударів по Криму, - Пентагон
Сполучені Штати не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.
Таке на закритому брифінгу для американських ЗМІ у п’ятницю озвучив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому "Саки" в Криму", – цитує представника Пентагону кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Він додав, що Сполучені Штати "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.
Своєю чергою, як передає кореспондент Foreign Policy Джек Дойч, американські військові вважають, що Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.
Зокрема йдеться про вісім літаків Су-24 і Су-30. Таку ж оцінку, нагадаємо, раніше називала і британська розвідка.
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