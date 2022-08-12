США не давали Україні зброю для ударів по Криму, - Пентагон

Сполучені Штати не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Таке на закритому брифінгу для американських ЗМІ у п’ятницю озвучив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому "Саки" в Криму", – цитує представника Пентагону кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Він додав, що Сполучені Штати "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

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Своєю чергою, як передає кореспондент Foreign Policy Джек Дойч, американські військові вважають, що Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.

Зокрема йдеться про вісім літаків Су-24 і Су-30. Таку ж оцінку, нагадаємо, раніше називала і британська розвідка.