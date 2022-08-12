ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб РФ передала станцію Україні, - Боррель
Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Підтримую заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликаю МАГАТЕ здійснити візит до неї", - написав Боррель.
Він наголосив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над об’єктом законному суверенному власнику - Україні.
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любі слова (а не дії) русня сприймає як слабкість ( в кращому випадку) , а в гіршому - як заохочення продовжувати і не зупинятися, бо з це нічого не буває...
когда мы предупреждали об этой реальности, никому не интересно было
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Чому треба негайно закрити 3-й блок АЕС
А теперь должны отказаться потому что ?
Блин, ну взрослый вроде человек, а не понимает очевидных вещей.