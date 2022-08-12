ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб РФ передала станцію Україні, - Боррель

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Підтримую заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликаю МАГАТЕ здійснити візит до неї", - написав Боррель.

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Він наголосив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над об’єктом законному суверенному власнику - Україні.