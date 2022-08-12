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ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб РФ передала станцію Україні, - Боррель

боррель

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька АЕС не повинна використовуватися в жодній військовій операції. Підтримую заклик до демілітаризації її території, починаючи з повного виведення російських сил, і закликаю МАГАТЕ здійснити візит до неї", - написав Боррель.

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Він наголосив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над об’єктом законному суверенному власнику - Україні.

Автор: 

Євросоюз (13656) Боррель Жозеп (1074) Запорізька АЕС (1427) атака на ЗАЕС (174)


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Все призывы евро-импотентов к Куйлу не стоят одного Хаймарса для ЗСУ.
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12.08.2022 23:23 Відповісти
Ми теж підтримуємо і вимагаємо. І шо?
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12.08.2022 23:29 Відповісти
Якщо б українці вірили у заклики, янукович досі був би гауляйтером.
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12.08.2022 23:36 Відповісти
вимагали вимагали та недовимагалися.... бо русні фіолетово що ви там вимагаєте...
любі слова (а не дії) русня сприймає як слабкість ( в кращому випадку) , а в гіршому - як заохочення продовжувати і не зупинятися, бо з це нічого не буває...
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12.08.2022 23:36 Відповісти
с кацапами это не работает.. без иначе мы вас просто затрахаем досмерти.
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12.08.2022 23:37 Відповісти
Може на станцію треба ввести блакитні шоломи?
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13.08.2022 00:07 Відповісти
Для блакитних шоломів потрібна мирна угода, згода сторін, що воювали, та рішення радбезу. Навіть якщо таке б розглядалося, уявляєте, ЩО кацапи вимагали б за свою "згоду" та відсутність вета?
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13.08.2022 00:28 Відповісти
задним числом вумный боррель...
когда мы предупреждали об этой реальности, никому не интересно было

http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Чому треба негайно закрити 3-й блок АЕС
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13.08.2022 00:08 Відповісти
То есть русские её захватили, чтобы лишить Украину энергии с этой станции.
А теперь должны отказаться потому что ?

Блин, ну взрослый вроде человек, а не понимает очевидных вещей.
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13.08.2022 08:29 Відповісти
 
 