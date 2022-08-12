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Новини Війна
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Повітряні сили ЗСУ про вибухи в Криму: Болючий удар для Росії, але злітна смуга аеродрому працює

чф,рф,крим,авіабаза,новофедорівка

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що попри вибухи на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму Росія продовжить його використовувати, адже злітна смуга там не постраждала.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено більше 10-ти одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди.

Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна".

Чи відновлять вони аеродром? Його фактично відновлювати й не потрібно було. Уражено вибухами стоянку літаків. Знищено техніку. Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів.

Основне на аеродромі – це злітно-посадкова смуга. Злітно-посадкова смуга там працює. Відновити аеродром не проблематично", - розповів Ігнат.

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Ігнат висловив думку, що росіяни й далі будуть використовувати аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці.

"Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший – не велика проблема", – сказав речник Повітряних сил України.

Ігнат додав, що у Криму є близько 5 аеродромів, які російська авіація активно використовує для агресії проти України, а загалом навколо нашої країни їх в РФ десятки.

Автор: 

армія рф (17821) Крим (14189) ліквідація (4076) знищення (7558) Повітряні сили (2756) Ігнат Юрій (803)


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Топ коментарі
+11
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13.08.2022 00:00 Відповісти
+11
Зустрічаються якось Чорнобаївка з Новофедорівкою, і Чорнобаївка й каже - Кума, а знаєш, шо можна з окупанськими кацапольотами робити? Так от слухай сюди...
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13.08.2022 00:03 Відповісти
+7
Для поражения взлётки (ВПП) существуют специальные боеприпасы. Ещё не вечер, подождём, когда обновят разбитые самолёты. Можем повторить!
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12.08.2022 23:54 Відповісти
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Малувато, одним словом
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12.08.2022 23:49 Відповісти
Требо корегувати наступний раз, хай йдуть палити на злітну смугу.
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12.08.2022 23:50 Відповісти
Для поражения взлётки (ВПП) существуют специальные боеприпасы. Ещё не вечер, подождём, когда обновят разбитые самолёты. Можем повторить!
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12.08.2022 23:54 Відповісти
взлётно-посадочная полоса восстанавливается максимум за неделю
а вот построить новый самолёт- это не менее года без перестройки промышленности на военный лад
даже работая в 3 смены в мирное время это полгода
а вот подготовить квалифицированного пилота- это уже несколько лет для современного самолёта
подготовить квалифицированного механика- это годы США бомбили в Сирии и полосу довольно быстро восстановили, а вот технику - проблемно
а квалифицированный персонал - ещё сложнее
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13.08.2022 07:58 Відповісти
Тепер по злітно-посадковій смузі можна УАЗом-Патріотом дріфтити. За відсутності аеронавігаційного обладнання.
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12.08.2022 23:58 Відповісти
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13.08.2022 00:00 Відповісти
а где нашим самолетам садится ?
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13.08.2022 00:02 Відповісти
пешком придем, хватит ныть
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13.08.2022 08:14 Відповісти
Зустрічаються якось Чорнобаївка з Новофедорівкою, і Чорнобаївка й каже - Кума, а знаєш, шо можна з окупанськими кацапольотами робити? Так от слухай сюди...
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13.08.2022 00:03 Відповісти
Це й так зрозуміло .Головне щоб не було чим літати.А витрачати за дарма ракети щоб стерти полосу це безглуздя.Полоса швидко відновулюється.А щоб знищити всю полосу це ракет 50 нада це не потрібно.
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13.08.2022 00:03 Відповісти
Те, що злітка поки у нормі -- це не їх (москалів) заслуга, а недопрацювання ракетних сил ЗСУ
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13.08.2022 00:04 Відповісти
перепонные барабанки не восстанавливаются, служивый
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13.08.2022 00:11 Відповісти
так за раз все розхирячити не цікаво. треба медленно, по кусочку.....щоб було їм страшніше. полоса є, приганяйте нові літаки ))) , а окурки тут як тут.....)))
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13.08.2022 00:15 Відповісти
Хай злітають і летять в шерємєтьєво. Там буде продолжєніє марлєзонского балєта.
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13.08.2022 00:15 Відповісти
Взлётную полосу оставили, чтобы новые тараканы приползли.
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13.08.2022 00:27 Відповісти
Треба заздалегідь правильну назву підібрати. Чернофедорівка чи Новобаївка?
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13.08.2022 00:32 Відповісти
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13.08.2022 01:57 Відповісти
Але вже під час злету на тій смузі кацапські літуни пару разів виходять витряхнути гівно з штанів.
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13.08.2022 06:10 Відповісти
Роман Цимбалюк кажешо сгорело 20 масальотов...а єто значит...капзда рабZee
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13.08.2022 07:26 Відповісти
и еще немного гравицап
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13.08.2022 08:27 Відповісти
Такими гарними темпами скоро туди будуть сідати тільки кукурузники з причепленими стальною проволкою х-22,нє?
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13.08.2022 08:29 Відповісти
 
 