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Новини Санкції проти Росії
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Європейське космічне агентство вирішило замінити російські ракети "Союз" на SpaceX: "Стратегія співпраці Європи з РФ більше не працює"

spacex

У Європейському космічному агентстві заявили, що війна в Україні продемонструвала, що співпраця з РФ більше не працює.

Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Ілона Маска обговорюють можливість використання установок-носіїв SpaceX замість російських ракет "Союз", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Крім цього, розглядаються варіанти співпраці з Японією та Індією.

"Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один - це SpaceX, і це зрозуміло. Інший, можливо, - Японія. Японія чекає першого польоту своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія. Я б сказав, що SpaceX є найбільш оперативним із них і, звичайно, це один із резервних планів, які ми розглядаємо", - розповів генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

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Наразі переговори залишаються на стадії вивчення. Відомство має переконатися, що така заміна можлива. Зокрема інтерфейс між супутником і ракетою має бути відповідним, а вібрації під час запуску не мають поставити під загрозу навантаження.

"Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не підготували комерційну пропозицію", - додав Ашбахер.

За його словами, війна в Україні продемонструвала, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією більше не працює.

"Це був тривожний дзвінок, що ми були надто залежними від Росії. Маю сподівання, що люди, які ухвалюють рішення, усвідомлюють так само, як і я, що ми повинні справді зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність", - підсумував Йозеф Ашбахер.

Автор: 

космос (864) росія (66037) Євросоюз (13656) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+10
А кацапам на батуте одним прыгать прийдется!
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13.08.2022 00:25 Відповісти
+9
"Дійшло"! Наскільки американці "набожна" нація - але й ті іконами космічну станцію не обвішують! З Росії вже повтікали всі люди "з мізками" "Думаючі" там залишилися лише ті що "при кормушці" І думають лише у одному напрямі - де-б ще щось украсти І встигнуть "*********" - поки не відібрали!

"Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла...."

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13.08.2022 03:45 Відповісти
+6
Оно и к лучшему.Меньше будут финансировать свинособак
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13.08.2022 00:50 Відповісти
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А кацапам на батуте одним прыгать прийдется!
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13.08.2022 00:25 Відповісти
Накуй - це туди...
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13.08.2022 00:28 Відповісти
еще из ЦЕРН-а выкинули бы их на*й....... нехер там шастать...., вынюхивать.....
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13.08.2022 00:36 Відповісти
пам'яті зовсім не маєш або зовсім не слідкуєш за новинами? церн вигнав москалів і бульбашів ПІВ РОКУ НАЗАД! церн напевно одна з небагатьох міжнародних організацій, яка практично моментально відреагували на повноцінний москальський напад на Україну

https://home.cern/news/news/cern/cern-council-takes-further-measures-response-invasion-ukraine
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13.08.2022 05:11 Відповісти
Космічна агенція Кобзон-батут.
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13.08.2022 00:37 Відповісти
з аналогавнєтного "союза", як мізкі докласти, можна зробити 2-3 не дуже поганих утюга на дровах.
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13.08.2022 00:44 Відповісти
ё-маё. это они теперь даже подсмотреть ни чего не смогут у американцев. даже потрогать, скафандр например. только картинки.
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13.08.2022 00:47 Відповісти
А хто ж тепер свинособак в костюмах для пейнтболу на спейсХ пусте ?
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13.08.2022 01:09 Відповісти
Ну американці до цього ж трошки раніше дійшли - що їм дешевше і з точки зору репутації безпечніше буде розробити та запускати свої ракети, ніж втридорога користуватися кацапськими.
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13.08.2022 01:52 Відповісти
Оно и к лучшему.Меньше будут финансировать свинособак
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13.08.2022 00:50 Відповісти
С кацапами бы все равно не получилось, дожгут советские запасы а дальше ой. Сами новое только говно производят, так что чем раньше тем лучше. А СпейсХ это острие космических технологий на сегодня.
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13.08.2022 01:14 Відповісти
Тепер Роскосмос може за банани супутники Зімбабве у космос запускати, якщо будуть гроші.

Бо за банани ракети будувати досить важко.
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13.08.2022 01:50 Відповісти
А як же батути? Вони були такі якісні
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13.08.2022 01:53 Відповісти
Батуту - капут.
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13.08.2022 05:52 Відповісти
Ще не змінили, тільки переговори проводять
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13.08.2022 02:09 Відповісти
Как тебе такое, Илон Маск?
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13.08.2022 02:16 Відповісти
"Дійшло"! Наскільки американці "набожна" нація - але й ті іконами космічну станцію не обвішують! З Росії вже повтікали всі люди "з мізками" "Думаючі" там залишилися лише ті що "при кормушці" І думають лише у одному напрямі - де-б ще щось украсти І встигнуть "*********" - поки не відібрали!

"Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла...."

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13.08.2022 03:45 Відповісти
яке взагалі московія може мати відношення до космосу, якщо першу ракету зробив німець, а довів її до пуття і вивів людство в космос УКРАЇНЕЦЬ!!!
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13.08.2022 05:08 Відповісти
это какую нужно иметь кацапсинскую агентуру, чтобы только сейчас догадаться сменить столетние развалюхи с унитазом в космос на СПЕЙСХ...
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13.08.2022 06:12 Відповісти
І це добре. Гоніть цю потвору з кожної організації, з кожної хати, терористам, сатаністам і нацистам не місце в міжнародній спільності.
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13.08.2022 07:54 Відповісти
"Залізна завіса",назад до СРСР!Все як бажали оці потвори
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13.08.2022 15:09 Відповісти
 
 