Європейське космічне агентство вирішило замінити російські ракети "Союз" на SpaceX: "Стратегія співпраці Європи з РФ більше не працює"
У Європейському космічному агентстві заявили, що війна в Україні продемонструвала, що співпраця з РФ більше не працює.
Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Ілона Маска обговорюють можливість використання установок-носіїв SpaceX замість російських ракет "Союз", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Крім цього, розглядаються варіанти співпраці з Японією та Індією.
"Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один - це SpaceX, і це зрозуміло. Інший, можливо, - Японія. Японія чекає першого польоту своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія. Я б сказав, що SpaceX є найбільш оперативним із них і, звичайно, це один із резервних планів, які ми розглядаємо", - розповів генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.
Наразі переговори залишаються на стадії вивчення. Відомство має переконатися, що така заміна можлива. Зокрема інтерфейс між супутником і ракетою має бути відповідним, а вібрації під час запуску не мають поставити під загрозу навантаження.
"Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не підготували комерційну пропозицію", - додав Ашбахер.
За його словами, війна в Україні продемонструвала, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією більше не працює.
"Це був тривожний дзвінок, що ми були надто залежними від Росії. Маю сподівання, що люди, які ухвалюють рішення, усвідомлюють так само, як і я, що ми повинні справді зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність", - підсумував Йозеф Ашбахер.
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Бо за банани ракети будувати досить важко.
"Представляю, когда наши с МКС ********, сколько там пиндосам придется разгребать: георгиевские ленточки, флаги лнр, портреты сталина, ленина, царя николая, иконы, ковры, хрусталь, вырезки из журналов, подшивки газеты "Завтра"..
Как будто бабушка ******* в хрущёвке умерла...."