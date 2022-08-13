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Новини Війна
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В Ірпені рашистами повністю зруйновано 1483 приватних і 39 багатоквартирних будинків, - мерія

ірпінь

Фахівці обстежили вже майже 95% пошкоджених внаслідок війни з Росією об’єктів інфраструктури Ірпеня на Київщині.

Про це повідомив мер  Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті обстежень були отримані наступні цифри:

  • 3247 всього пошкоджених житлових будинків;
  • 1130 приватних будинків потребують поточного ремонту;
  • 1483 повністю зруйнованих приватних будинків;
  • 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту;
  • 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними і підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження;
  • 80 багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту.

Також читайте: Майже 100 багатоповерхових будинків в Ірпені підлягають ремонту, 40 - демонтажу, - мер Маркушин

Автор: 

Ірпінь (358) Маркушин Олександр (48) руйнування (258)


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Пане Президенте, а хто здав ворогу Ірпень? Хто запевняв ірпінців, та і інших громадян, що все під контролем, що ворог не нападе і щоб готувалися до шашликів?
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13.08.2022 07:52 Відповісти
Чому кацапи що в полоні досі нічого не роблять? Вони що на курорті?
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13.08.2022 09:03 Відповісти
 
 