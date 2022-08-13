В Ірпені рашистами повністю зруйновано 1483 приватних і 39 багатоквартирних будинків, - мерія
Фахівці обстежили вже майже 95% пошкоджених внаслідок війни з Росією об’єктів інфраструктури Ірпеня на Київщині.
Про це повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті обстежень були отримані наступні цифри:
- 3247 всього пошкоджених житлових будинків;
- 1130 приватних будинків потребують поточного ремонту;
- 1483 повністю зруйнованих приватних будинків;
- 515 багатоквартирних будинків, які потребують поточного ремонту;
- 39 багатоквартирних будинків, які є аварійно небезпечними і підлягають демонтажу чи додаткового інструментального обстеження;
- 80 багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар13.08.2022 07:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Евгеньевич
показати весь коментар13.08.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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