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Новини Війна
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Російська армія в Україні скоро зіткнеться з логістичними проблемами, – Генштаб Естонії

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Армія російських окупантів скоро зіткнеться з логістичними проблемами. Вона не зможе компенсувати втрати в техніці, і це відіб’ється на результаті всієї війни.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Представник Генштабу Естонії зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила більше танків, ніж є на озброєнні у Німеччини або Великобританії. А західні санкції не дозволяють виробляти нову техніку. "З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", — зазначив Вендла.

Заступник начальника Генштабу Естонії також прокоментував хід бойових дій в Україні. За його словами, окупанти перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Однак у найближчий тиждень рашисти не змінять свою тактику: вони продовжать створювати ключовий тиск на напрямку Бахмут — Сіверськ. А що стосується вибухів на аеродромах в Криму і Зябрівці, то це, за словами Вендли, сигнал для росіян.

"До фундаментальних змін атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що Збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вони вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", — пояснив Вендла.

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Автор: 

армія рф (17821) Естонія (1644)


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Топ коментарі
+35
В Росії "путіних" - 89 мільйонів! Приводив колись висловлювання з книги казахського письменника про Чінгізхана: "Люди думають що війни затівають правителі... Це неправда... Війни затівають мільйони пустих животів, мільйони жадібних рук і мільйони завидющих очей... !" А кацапи - саме такі! Їм легше піти з війною і грабунком до сусіда, убить чи вигнать його та вселиться в його дім, ніж навести порядок у власному домі, розвести домашніх тварин, скопать город чи посадить сад...
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13.08.2022 03:31 Відповісти
+25
нет. Не закончится.
Война закончится, когда мы в ней победим.
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13.08.2022 02:39 Відповісти
+16
війна закінчиться з ліквідацією росіі
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13.08.2022 03:02 Відповісти
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Треба вбити хутина - паскудне гімно . Тоді війна закінчіться.
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13.08.2022 02:03 Відповісти
нет. Не закончится.
Война закончится, когда мы в ней победим.
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13.08.2022 02:39 Відповісти
війна закінчиться з ліквідацією росіі
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13.08.2022 03:02 Відповісти
В Росії "путіних" - 89 мільйонів! Приводив колись висловлювання з книги казахського письменника про Чінгізхана: "Люди думають що війни затівають правителі... Це неправда... Війни затівають мільйони пустих животів, мільйони жадібних рук і мільйони завидющих очей... !" А кацапи - саме такі! Їм легше піти з війною і грабунком до сусіда, убить чи вигнать його та вселиться в його дім, ніж навести порядок у власному домі, розвести домашніх тварин, скопать город чи посадить сад...
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13.08.2022 03:31 Відповісти
2-3 недели
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13.08.2022 02:12 Відповісти
...Столкнуться с логистичными проблемами... это сейчас так называется столкнуться лицом-к-лицу с большим ПИЗ#ЦОМ.
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13.08.2022 02:26 Відповісти
ну да. Логистические проблемы - это когда наша логистика доставляет этот большой ****** точно по адресу, и кацапы погибают от этого столкновения, получая травмы не совместимые с жизнью.
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13.08.2022 02:45 Відповісти
Столкновения побуждают к "шагам доброй воли". Дипломатия, бл#дь
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13.08.2022 02:52 Відповісти
Якто надоели все эти предсказания на кофейной гуще
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13.08.2022 03:03 Відповісти
А ти не читай.
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13.08.2022 05:28 Відповісти
Воно буде читати ... на кацап.сру. Без запаху лайна історічєской родіни хахло-кацап може і померти
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13.08.2022 07:42 Відповісти
Інопланетяни захоплять Марс і там відкриють макаронну фабрику.
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13.08.2022 08:11 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:50 Відповісти
Генерал Марченко ещё в мае говорил...уничтожим Логистику крыс путлера. ...Буде перемога...мавзолейные генералы Путлера воюют в 1945 году... типа бабы ещё нарожают ...
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13.08.2022 10:28 Відповісти
 
 