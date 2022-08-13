Російська армія в Україні скоро зіткнеться з логістичними проблемами, – Генштаб Естонії

Армія російських окупантів скоро зіткнеться з логістичними проблемами. Вона не зможе компенсувати втрати в техніці, і це відіб’ється на результаті всієї війни.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Представник Генштабу Естонії зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила більше танків, ніж є на озброєнні у Німеччини або Великобританії. А західні санкції не дозволяють виробляти нову техніку. "З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", — зазначив Вендла.

Заступник начальника Генштабу Естонії також прокоментував хід бойових дій в Україні. За його словами, окупанти перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Однак у найближчий тиждень рашисти не змінять свою тактику: вони продовжать створювати ключовий тиск на напрямку Бахмут — Сіверськ. А що стосується вибухів на аеродромах в Криму і Зябрівці, то це, за словами Вендли, сигнал для росіян.

"До фундаментальних змін атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що Збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вони вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", — пояснив Вендла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна з причин війни в Україні - безкарність злочинів комунізму, Путін теж розраховує уникнути покарання, - прем'єрка Естонії Каллас