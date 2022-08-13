Окупанти тричі намагалися атакувати позиції ЗСУ на півдні, але з втратами відійшли. Наша авіація завдала 5 ударів по скупченню ворога, виведено з ладу міст дамби Нової Каховки, - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні Оперативного командування "Південь" стабільно напружена, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів.

"Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав. З втратами ретирувався. Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань немає.

"У відповідь нашою авіацією завдано 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням", - додають в ОК "Південь".

За даними командування, підтверджені втрати ворога становлять 46 рашистів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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"Серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель", - повідомляють в ОК "Південь"..

"Ракетні удари та артилерійські обстріли, в тому числі із застосуванням реактивних систем залишаються актуальними для південних регіонів у відповідності до відстані від лінії зіткнення. В будь-якому випадку слід дослухатися до сигналів повітряної тривоги та використовувати правила двох стін за доцільністю, не нехтувати власною безпекою, не наражати себе на важкі наслідки відвідуванням заборонених територій, купанням у міннонебезпечному морі, підбором підозрілих вибухонебезпечних предметів. Будьте пильні, свідомі і мудрі. Саме так нескорена нація переможе ворога і поверне розквіт в Україну", - резюмують в командуванні.