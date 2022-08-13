Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій, - глава британської розвідки Гокенгалл
Ані Україна, ані Росія цьогоріч, імовірно, не зможуть досягнути якогось визначального воєнного успіху, тож війна затягнеться. Путін може застосувати ядерну зброю.
Такої думки дотримується глава військової розвідки Великої Британії Джим Гокенгалл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.
За його словами, Росія відкрито намагається поповнити свої сили військ після значних втрат у перші місяці війни. Вона також змушена передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь України, де тиснуть Збройні Сили України.
Британський генерал вважає, що цей тиск не переросте у щось набагато потужніше. Він каже, що розуміє бажання України відвоювати свої території та допускає, що будуть контратаки та контрнаступи. Але поки що він не вірить у те, що росіян вдасться викинути з цього напрямку.
Гокенгалл каже, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.
Гокенгалл не виключив, що Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї проти України, якщо відчує загрозу поразки. Генерал каже, що за цим стежать "дуже, дуже уважно".
Він вважає малоймовірним, що Росія наважиться на ядерний удар найближчим часом, але ймовірність може змінитися, якщо зміниться динаміка на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
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Добродію, ви мене лякаєте...
як так?
що, і Арєстовічу не вірять?
Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій (с) голова брит. розвідки 13.08.2022
Коротше, запасайтеся продуктами і дровами, панове "мудрий нарід"
вот и все
Як кажуть, петиція за державу Україна ще не набрала достатньо підписів.
А тут ще рашенфашисти мають за мету знищення українців і України
Напролом, це поляжуть марно хлопці з ЗСУ і вже Рашка потім піде у контрнаступ на Миколаїв та Одесу.
Ви бачили лінію зіткнення? Це ж скільки людей на ПЕРЕДКУ з тієї та іншої сторони задіяно? Це ж скільки 100ТИС. БОЙОВИХ з бюджету потрібно?Це гігантські кошти...
Головне щоб не було ІНТЕНСИВНИХ БОЇВ(як під Києвом)....а війну малої інтенсивності, можна вести десятиліттями...військовим, в деякому сенсі, така війна - це вигідно...
Тільки Є один нюанс у всьому цьому... Українській економіці схоже вже *********!!!Головний донор - це Захід, який латає бюджет у ЄВРО та доларах(вже навіть на виплату пенсії виділяють кредити), а самі виплати ЗСУ, зарплати, пенсії проводяться у гривні... РОЗГАНЯЄШ ГРИВНЕВУ ІНФЛЯЦІЮ, РОБИШ ДОЛАР ПО 40-50-100 грн.... і опа фокус..вбиваєш два зайці одночасно.... НЕВІЛЮЄШ ВСЕ ЗАРОБЛЕНЕ та НАКОПИЧЕНЕ ВІЙСЬКОВИМИ на фронті І одночасно "ОКРЕМІ ЛЮДИ" при кориті ЗБИРАЮТЬ ВЕРШКИ на валютних поступленнях в країну... Чим і займаються зараз всі економічні інституції у країні...
Ps ... Всім на.срати на тил, всім нас.рати на економіку..всі зайняті ФРОНТОМ, телевізор весь у пропаганді...слухати неможливо....
Що буде через 10 років?...Це буде демографічна катастрофа... Виїхало мільйони біженців, з яких мало хто повернеться.....матері з дітьми... Через 10 років, цим дітям буде 17-27 років...тобто люди працездатного віку... З чим залишиться країна, самі можете здогадатися. ...
А потім поставити Захід перед фактом...АБО СПІЛЬНО КОНТРОЛЮЄМО ЦЮ ЗБРОЮ..або пішли ви нах зі своїм БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ і можливими санкціями за розробку та розповсюдження.......
Одна справа це економіка, інша - ЯДЕРНА ЗАГРОЗА життю мільйонам українців, реальна загроза знищення цілих українських міст....
Пардон