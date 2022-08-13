Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій, - глава британської розвідки Гокенгалл

Ані Україна, ані Росія цьогоріч, імовірно, не зможуть досягнути якогось визначального воєнного успіху, тож війна затягнеться. Путін може застосувати ядерну зброю.

Такої думки дотримується глава військової розвідки Великої Британії Джим Гокенгалл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

За його словами, Росія відкрито намагається поповнити свої сили військ після значних втрат у перші місяці війни. Вона також змушена передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь України, де тиснуть Збройні Сили України.

Британський генерал вважає, що цей тиск не переросте у щось набагато потужніше. Він каже, що розуміє бажання України відвоювати свої території та допускає, що будуть контратаки та контрнаступи. Але поки що він не вірить у те, що росіян вдасться викинути з цього напрямку.

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Гокенгалл каже, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Гокенгалл не виключив, що Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї проти України, якщо відчує загрозу поразки. Генерал каже, що за цим стежать "дуже, дуже уважно".

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Він вважає малоймовірним, що Росія наважиться на ядерний удар найближчим часом, але ймовірність може змінитися, якщо зміниться динаміка на полі бою.