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Новини Війна
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Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій, - глава британської розвідки Гокенгалл

джим,гокенгалл

Ані Україна, ані Росія цьогоріч, імовірно, не зможуть досягнути якогось визначального воєнного успіху, тож війна затягнеться. Путін може застосувати ядерну зброю.

Такої думки дотримується глава військової розвідки Великої Британії Джим Гокенгалл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

За його словами, Росія відкрито намагається поповнити свої сили військ після значних втрат у перші місяці війни. Вона також змушена передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь України, де тиснуть Збройні Сили України.

Британський генерал вважає, що цей тиск не переросте у щось набагато потужніше. Він каже, що розуміє бажання України відвоювати свої території та допускає, що будуть контратаки та контрнаступи. Але поки що він не вірить у те, що росіян вдасться викинути з цього напрямку.

Читайте: Кремль проводить приховану "промислову мобілізацію" та контролює пересування персоналу оборонних підприємств, - ГУР

Гокенгалл каже, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими". За словами Гокенгалла, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Гокенгалл не виключив, що Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї проти України, якщо відчує загрозу поразки. Генерал каже, що за цим стежать "дуже, дуже уважно".

Також дивіться: Окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться родичам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Він вважає малоймовірним, що Росія наважиться на ядерний удар найближчим часом, але ймовірність може змінитися, якщо зміниться динаміка на полі бою.

Автор: 

Велика Британія (5663) розвідка (3881)


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Топ коментарі
+16
тобто вони не вірять абєщалкам Зеленстького, Єрмака, Буданова та Рєзнікова?
як так?
що, і Арєстовічу не вірять?
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13.08.2022 09:05 Відповісти
+15
Вангующие лесом
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13.08.2022 09:02 Відповісти
+11
Это же сегодня один из любимейших жанров народного устного творчества. Причём те кто жиденько обосрались со своими прогнозами как до 24 февраля, так и после, вангуют сегодня громче всех, скромно забыв свои прошлые "прогнозы"
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13.08.2022 09:06 Відповісти
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Вангующие лесом
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13.08.2022 09:02 Відповісти
Это же сегодня один из любимейших жанров народного устного творчества. Причём те кто жиденько обосрались со своими прогнозами как до 24 февраля, так и после, вангуют сегодня громче всех, скромно забыв свои прошлые "прогнозы"
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13.08.2022 09:06 Відповісти
Секта адептiв Аферiстовича згуртовалася бiля своего нарциса..Всiм по РПГ !
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13.08.2022 09:28 Відповісти
https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/187b1121b19b8c32ed2af9219f24f3614.webp https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/187b1121b19b8c32ed2af9219f24f3614.webp

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13.08.2022 11:01 Відповісти
Прилюдні заяви високопосадовців про можливість нанесення хай і тактичного, але ядерного удару, виглядають як підготовка світової суспільної думки до можливості, та безкарності такого сценарію.
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13.08.2022 09:02 Відповісти
вони констатують факти, чи мають погрожувати московитам, щоб вони на них кинули ядерну бомбу? Вони знову і знову нас і світ попереджають, що є загроза і дають можливість нам підготуватися і конкретно допомагають. Могли би дати чогось більше, але не бажають дружити в російською агентурою з ОП і набивати кишені грошима своїх платників податків Бені, фірташу, Зелі, арахаміїі їм подібним.
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13.08.2022 09:09 Відповісти
Констатувати факт про мро можливий наступ україни варто всередені своєї структури а не публічно. Тим більше таким високопосдовцем
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13.08.2022 09:15 Відповісти
наказ про контрнаступ на півдні України віддав пару неділь назад Президент України Зеленський.
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13.08.2022 09:18 Відповісти
і що? Може це дезінформація для відволікання сил рашистів? Цей голова розвідки має прикрити рота, звичайно якщо не не якась дезінформація
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13.08.2022 09:20 Відповісти
Наказ Верховного Головнокомандувача дезінформація? А для кого? Для свого народу, бо ворог встиг підтягнути 25 тисяч військових, техніку, боеприпаси, латаки, САУ, с-300...., а ми?
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13.08.2022 09:29 Відповісти
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13.08.2022 09:12 Відповісти
не, це підготовка світової суспільної думки до того, що нам треба дати ЯЗ!
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13.08.2022 15:26 Відповісти
опять удивим экспертов
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13.08.2022 09:04 Відповісти
Чем?
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13.08.2022 09:41 Відповісти
то есть ленд лиз вообще ничего не даст и не переломит ход войны а склады с бк они будут с воздуха получать?но радует одно что ничего не сбылось у этих "экспердов" и Киеву давали 72 часа или вот вот ляжут а тепер опять воскресли и никто не победит и например- говорил 21 июля 2022 Глава британской разведки: Российские войска в Украине вот-вот выдохнутся «Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет труднее пополнять войска живой силой в течение следующих нескольких недель», - сказал Ричард Мур, возглавляющий Секретную разведывательную службу Великобритании (SIS), известную как МИ-6.- а какое сегодня число?
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13.08.2022 09:04 Відповісти
та що там США і Англія, ось наш голос Президента і єлдака абдристович заявив, що до травня цього року російські загарбники залишать Херсон і будуть втікати через Керченський міст. Я не знаю як хто, а я повірив абдристовичу.
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13.08.2022 09:24 Відповісти
Повірили люсьці?!
Добродію, ви мене лякаєте...
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13.08.2022 09:35 Відповісти
https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/187b1121b19b8c32ed2af9219f24f3614.webp https://internetua.com/uploads/wysiwyg/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC/10072022/187b1121b19b8c32ed2af9219f24f3614.webp

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13.08.2022 11:02 Відповісти
Йой... Невже люська знайшло молодильні яблука?! Та от же ж біда: клепки, аби як слід ними скористатися, йому забракло. Тому скористалось ними як завше - через дупу (в усіх сенсах).
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13.08.2022 15:45 Відповісти
Та ти чьо, мужик! У нас по плану контрнаступ! Сам Арестович запланував, ще 5 місяців тому. Єрмак сказав, що війну треба закінчити до холодів, а перши заморозки через 3 тижня почнуться. Зеленській сказав, що ми звільнемо Крим.
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13.08.2022 09:05 Відповісти
без тебе не починають, ждуть коли приїдеш на передову
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13.08.2022 09:16 Відповісти
тобто вони не вірять абєщалкам Зеленстького, Єрмака, Буданова та Рєзнікова?
як так?
що, і Арєстовічу не вірять?
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13.08.2022 09:05 Відповісти
...претендента на пост ***********...
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13.08.2022 09:19 Відповісти
То что это надолго, это да. Но вот про ЯО - это вряд ли. ***** и его бригада - конченые мудаки, но все-таки понимающие, что они делают.
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13.08.2022 09:05 Відповісти
Затягнеться, бо ЗЕленому кодлу це вигідно, щоб Україна перетворилась на Анголу, хоча там мабуть до людей краще відношення
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13.08.2022 09:06 Відповісти
по твоєму треба швидше не зважаючи на великі втрати ?
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13.08.2022 09:22 Відповісти
по моєму, для початку треба заарештувати ЗЕлене з його усім кодлом, та поставити людину якій довіряє уряд США, запрацює лендліз і почнеться деокупація
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13.08.2022 09:34 Відповісти
Если отбросить Ленд Лиз которого не было 24 февраля, то в вашем коменте точно такие цели по руководству Украины и озвучивались ****** тогда, вплоть до "поставить людину", которой оно будет доверять, а не граждане Украины. Там цели не поменялись, судя по вашему коменту, просто добавились новые методы и новые консервы разорвало.
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13.08.2022 09:49 Відповісти
Увісь світ сцить перед мордором. І лише Україна стоїть крицею .
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13.08.2022 09:06 Відповісти
Висновок про "увесь свiт сцить" мабуть робив пiсля того,як помацав своЭ спiднЭ ?
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13.08.2022 09:36 Відповісти
А якби не сцяв в 2014 р., то й годувати не потрібно було би, ані зброю поставляти.
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13.08.2022 10:15 Відповісти
Знову ці соплі,знову нам всі винні,та повинні.А хто винен мудрому нарідові,що з 1991 року і до 2022 існування величезної европейської країни на 200% залежить від зовнішньої допомоги?Де наша власна зброя?
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13.08.2022 10:30 Відповісти
Захід має розробити план дій на випадок ядерного удару по Україні і має дати відсіч росії, щоб не було соблазну приміняти ядерну зброю. Ми добровільно відказалися від ядерної зброї і саме Захід тиснув на нас в цьому питанні. Якщо тепер нас не захистять то тоді світ програє і ядерний хаос продовжиться...
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13.08.2022 09:07 Відповісти
Да шо то в нас починают сумніватись --- та вони и поначалу давали нам 3 дні
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13.08.2022 09:10 Відповісти
Публічне висловлювання голови розвідки союзника про про можливі дії України це або тупість, або дезінформація, або праця на ворога.
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13.08.2022 09:10 Відповісти
да уже поняли что война нужна в украине обеим сторонам - шо русским так как они говорят:" а ось там на украине все горит и мы особождаем, у них долар по 50, и газа нет на дровах кеушать готовят, а мы и воюем и поднимаем экономику и собственое производство"... - ну в чем то они и правы ....ну а на западе это главная причина - ослабления медведя как можно сильнее перед будущей войной..так что плохая доля у нас =((
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13.08.2022 09:14 Відповісти
країна протягом 3-6 тижнів має звільнитися від російської окупації (с) зеленський 26.07.2022

Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій (с) голова брит. розвідки 13.08.2022
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13.08.2022 09:15 Відповісти
А я з ним згоден. Кінця війни на горизонті не видно. І невідомо ще скільки постраждає людей й населених пунктів. А можливо проведені псевдореферендуми ще більше ускладнять ситуацію.
Коротше, запасайтеся продуктами і дровами, панове "мудрий нарід"
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13.08.2022 09:16 Відповісти
"Мудрий нарід" не дуже читають Цензор. Вони дивляться телевізор, Тік-Ток, і смажать шашликі.
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13.08.2022 15:59 Відповісти
Як можуть наскрізь логічні і послідовні британські експерди прогнозувати дії самашедших, суїцидних орків і несамовитих, але доцільних укрів-берсерків? Їх точка зору більш... бюргерна, класична , раціональна, а тут потрібен надфаховий профайлінг. Це малопередбачувана війна, касандри-ванги програють в 1xbet.
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13.08.2022 09:18 Відповісти
ніхто зараз напевно не зможе сказати наскільки затягнеться війна та коли вона закінчиться
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13.08.2022 09:21 Відповісти
ну починаючи с 24 лютого гаряча війна з високою інтенсивністю боїв та обстрілів думаю буде десь 2 роки а війна з низькою інтенсивністю більше звичайно. А як там буде насправді час покаже
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13.08.2022 09:25 Відповісти
ну якщо нам будуть давати по 3-4 хімарса раз в пів року , то таку війну можна десятиліттями вести
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13.08.2022 09:28 Відповісти
Грошi своi вiдправ , що б по п"ять давали..Чи звик все на халяву?
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13.08.2022 09:40 Відповісти
то що україна втрачає в середньому по пів тисячі людей кожного дня, віддала 80% ресурсів окупанту, годує африку і інші країни, ослаблює найбільго ворога "заходу " рашку, по всіх фронтах починаючи з військового економічного і так дальше....ну тут халява і близько недоречно згадувати.... україна зара залишилась один на один з найсильнішою державою в європі...і ці нещасні 20 хімарсів чи скільки їх там за пів року війни ,, понятно що мало бо не просили б більше весь час ...
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13.08.2022 09:49 Відповісти
не знаю по термінах, але мені здається що війна локалізується в ордло, а далі позиційна війна яка закінчиться раптово.
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13.08.2022 09:33 Відповісти
я все время об этом говорил. русня проведет референдум на тех территориях то захватила. объявит их россией и пригрозит " сунитесь- скинем ядерную бомбу" запад обосрется. и на этом война пока что закончится . потом ерез пару лет знов нападет.. как то так
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13.08.2022 09:34 Відповісти
мы уже в крым сунулись... и шо?
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13.08.2022 15:30 Відповісти
Україна повинна підготувати ядерний стримувальник, щоб Росія не мріяла про ядерну зброю. Можливо, кілька ракет націлені на російські атомні електростанції.
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13.08.2022 09:47 Відповісти
яо нам надо
вот и все
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13.08.2022 15:31 Відповісти
24 го числа глянемо, орки такого не пропустять
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13.08.2022 09:55 Відповісти
Я тоже не верю, что зеленые будут контратаковать на Юге.
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13.08.2022 09:58 Відповісти
атакуют ЗСУ а не зеленые!!!
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13.08.2022 15:32 Відповісти
Все вірно.Війна надовго.Ніяких контрнаступів,звільнень.Окуповані території,а вірніше здані ворогу після 24 лютого-таковими й залишаться ,поки не буде зміни влади в рф.Але,війна з кацапами то не єдина загроза і не найстрашніша.Подальша авторитаризація знахабнілого режиму, наскрізь просякнутим агентурою рф, призвиде ще до більшого напруження в середині країни,що вильється у новий майдан,а подальші вимоги США усунути від влади агентуру рф,призвиде до того,що диктатура буде вже відкрито співпрацювати з рф.Ви зробили це разом,зевиродки.
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13.08.2022 10:07 Відповісти
про новий майдан забудь!
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13.08.2022 10:22 Відповісти
Це не тобі зелене підкацапське курво вирішувати.Майдан-то ще ненайгірший варіант,подїї можуть бути значно масштабніші.Оманська диктатура та її пси-усі ці обвішані зброєю жирні свині,що полюють на людей та деруть з них гроші,уся ця сволота,що першими біжить зустрічати окупантів ,підуть на все,аби захистити свої набутки,навіть на союз з ******.
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13.08.2022 10:41 Відповісти
"подїї можуть бути значно масштабніші" - це ще гірше, ніж війна. Тоді Україна взагалі може щезнути. Майдан виник стихійно випадково, а організувати новий майдан нікому. Чи думаєш, що виборці ЗЕ! чи Шарія підуть на майдан? Шавулі мізками, якщо вмієш.
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13.08.2022 12:03 Відповісти
І це "зелене підкацапське курво" не до мене. Я корінний західняк і вважаю, що українці мають право на свою державу, мову, культуру, віру. За це треба боротися. Не жаль більшій частині населення України цього не потрібно, а без незалежної держави, реально Держави, цивілізованого життя не збудуєш. Хоча може ця війна вирішить проблему.
Як кажуть, петиція за державу Україна ще не набрала достатньо підписів.

А тут ще рашенфашисти мають за мету знищення українців і України
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13.08.2022 12:34 Відповісти
Нам надо идти напролом!!времени мало.Не забывайте.о Небе,скоро оттуда катаклизм,можем не успеть Придет.еще наказание за оцифровк-мисто в смартфоне.зельку.благодарите.война,а оно кричало.мисто....это последствия
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13.08.2022 10:28 Відповісти
Військові напролом не йдуть, військові думають стратегічно. У кацапів повно артилерії та авіації.
Напролом, це поляжуть марно хлопці з ЗСУ і вже Рашка потім піде у контрнаступ на Миколаїв та Одесу.
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13.08.2022 11:15 Відповісти
Якщо не бути повним йолопом і не мастурбувати на блазня Арестовича, то й так було зрозуміло, що війна на декілька років. Не має в нас ще сил на контрнаступи. Але Англія готує наших військових. У ЗСУ ******** зброї поволі стає більше. Це кривава війна і Україна переможе. Але тяжкою ціною.
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13.08.2022 11:11 Відповісти
Навіщо ви слухаєте цього дурачка. Пупін пів-Європи скупив, не слід це забувати.
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13.08.2022 11:18 Відповісти
Йому потрібно в радники Обдристовича. Той на початку вторгнення сказав, що Київ протримається не більше двох тижнів у вуличних боях, а потім, що війна закінчиться або в кінець березня, або в гіршому варіанті середині квітня 2022.
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13.08.2022 11:20 Відповісти
Арестович же ж сказав "ядерной войни не буде". Навіщо розганяти паніку від малообізнаних спецслужб? Треба класти. Класти асфальт.
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13.08.2022 11:26 Відповісти
Чергова серія хабадного саботажу у виконанні присинагоженого шабесгоя.
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13.08.2022 11:34 Відповісти
Війна це великі гроші...Ну а якщо ще Захід за неї частково платить, то це дуже великі гроші...

Ви бачили лінію зіткнення? Це ж скільки людей на ПЕРЕДКУ з тієї та іншої сторони задіяно? Це ж скільки 100ТИС. БОЙОВИХ з бюджету потрібно?Це гігантські кошти...
Головне щоб не було ІНТЕНСИВНИХ БОЇВ(як під Києвом)....а війну малої інтенсивності, можна вести десятиліттями...військовим, в деякому сенсі, така війна - це вигідно...

Тільки Є один нюанс у всьому цьому... Українській економіці схоже вже *********!!!Головний донор - це Захід, який латає бюджет у ЄВРО та доларах(вже навіть на виплату пенсії виділяють кредити), а самі виплати ЗСУ, зарплати, пенсії проводяться у гривні... РОЗГАНЯЄШ ГРИВНЕВУ ІНФЛЯЦІЮ, РОБИШ ДОЛАР ПО 40-50-100 грн.... і опа фокус..вбиваєш два зайці одночасно.... НЕВІЛЮЄШ ВСЕ ЗАРОБЛЕНЕ та НАКОПИЧЕНЕ ВІЙСЬКОВИМИ на фронті І одночасно "ОКРЕМІ ЛЮДИ" при кориті ЗБИРАЮТЬ ВЕРШКИ на валютних поступленнях в країну... Чим і займаються зараз всі економічні інституції у країні...

Ps ... Всім на.срати на тил, всім нас.рати на економіку..всі зайняті ФРОНТОМ, телевізор весь у пропаганді...слухати неможливо....
Що буде через 10 років?...Це буде демографічна катастрофа... Виїхало мільйони біженців, з яких мало хто повернеться.....матері з дітьми... Через 10 років, цим дітям буде 17-27 років...тобто люди працездатного віку... З чим залишиться країна, самі можете здогадатися. ...
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13.08.2022 11:38 Відповісти
Ядерної війни можна уникнути тільки у двох випадках. Якщо Україна буде готова відповісти зброєю масового ураження, або Україна капітулює після першого демонстративного удару. Британія могла б заявити, що передасть Україні ядерні боєголовки в разі застосування ядерної зброї. А ще краще, щоб вони з'явились зненацька "з таємних лабораторій міністерства оборони України з компонентів невідомого походження", на випередження очевидного.
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13.08.2022 12:05 Відповісти
Ядерну зброю, Україна втіхаря могла давно вже розробити і ВСТАНОВИТИ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З РОСІЄЮ...
А потім поставити Захід перед фактом...АБО СПІЛЬНО КОНТРОЛЮЄМО ЦЮ ЗБРОЮ..або пішли ви нах зі своїм БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ і можливими санкціями за розробку та розповсюдження.......
Одна справа це економіка, інша - ЯДЕРНА ЗАГРОЗА життю мільйонам українців, реальна загроза знищення цілих українських міст....
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13.08.2022 12:29 Відповісти
Якби Україна була Україною - давно б зробила. Проблема в тому Україна це не Україна і ядерну зброю не зроблять при всій очевидності її загрози.
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13.08.2022 12:58 Відповісти
Зима все решит. Ясно, кому на руку. Не нам. А пока будут лупить инфраструктуру городов. Подкармливать нас будут. По чайной ложке. Пора решать народу. Только воссоздание настоящего оружия, невзирая на либеральную истерику. Или мы нация, или.... . Полный переход на военное положение по всей стране, с единым комендантский часом, исполкомы, мэры, депутаты вон! строжайшаЯ экономия ресурсов всех. Трибуналы вместо судов, военно- полевые суды, растрельную статью вернуть. Парламенту срочно создать комитет гос- обороны, власть там только у военных. Раде самораспустится. Ну и первым приказом комитета конечно упразднение института президента. Срок на это сутки. Так победим--- или хоть рискнем. К бою!!!
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13.08.2022 12:08 Відповісти
І хто цим буде займатися??! Реального лідера, Гетьмана нема ти й бунт під час війни нереально.
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13.08.2022 12:42 Відповісти
...та й бунт..

Пардон
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13.08.2022 12:43 Відповісти
У нас парламентско-президнтская республика. Утвердит парламент всё юридически. Это классика военного положения. Прописано в законе. Речь ведь не о ЗЕ. Единоначалие и все. Только военные у власти. У нас уже за 8 лет хватит новых офицеров мотивированных любого уровня, уже золотой запас на 25 лет в армии, боевые. А администрации будут возглавлять потерявшие право воевать по здоровью в боях. Я таких помню в 70гг еще, без ноги или руки на административных должностях везде и на предприятиях, те же воен-преды на заводах и тд. Шваль должна уйти из власти, или погибнуть, что лучше. Или мы не вылезем с этого тягучего болота, если даже успех будет. Они вылезут по новой во власть.
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13.08.2022 14:33 Відповісти
одне побажання зе збулось,це коли він обіцяв жаріть шашлики,но не сказав,що з орків,блювотиною вже обїлись.Надіємось і мріємо,щоб велике-безсмертнеЗСУ до зими Херсончик звільнили.
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13.08.2022 12:54 Відповісти
Генерал дав шанс руснявим підняти голову і повірити в себе, а потім знову на сраку посадять. Раптово.
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13.08.2022 18:04 Відповісти
 
 