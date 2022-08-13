УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10290 відвідувачів онлайн
Новини Війна
35 516 106

Ефективність ЗСУ - 12 із 10, - Пентагон

зсу

У Пентагоні заявили, що оцінюють ефективність Збройних Сил України на 12 за 10-бальною шкалою.

Про це йдеться на сайті американського військового відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Пентагоні зазначили, що Росія має набагато більше сил, ніж Україна, але "справи йдуть не на користь росіян, і це продовжує впливати на їхній моральний дух, на їхню можливість забезпечувати себе".

За словами представника Пентагону, імені якого у США традиційно не називають, "на все це вплинула здатність українців дістати [російські] командні пункти, склади боєприпасів, тилового забезпечення і логістики".

Також читайте: США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон

Він сказав, що за шкалою від нуля до десяти - ефективність ЗСУ буде на рівні 12, "просто з огляду на те, наскільки вражаючими вони були з найрізноманітніших точок зору". "Вони знайшли способи робити таке, про що ми й подумати не могли", - додав він.

Автор: 

Пентагон (1437) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+112
Ще би владу таку
показати весь коментар
13.08.2022 09:14 Відповісти
+62
Слава Украине! Спасибо США за помощь!
показати весь коментар
13.08.2022 09:15 Відповісти
+57
Слава ЗСУ
показати весь коментар
13.08.2022 09:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так, це наш край,- Чигиринщина.
показати весь коментар
13.08.2022 19:51 Відповісти
так берите нас в НАТО, наши ЗСУ всех раком поставят если правильную технику дать
показати весь коментар
13.08.2022 20:54 Відповісти
Воювати ми навчились швидко - слава ЗСУ! А тепер ще обов'язково треба терміново навчитись вибирати владу - а після війни буде з кого вибирати! Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.08.2022 22:10 Відповісти
На минулих виборах було 40 кандидатів, це ж скільки буде на наступних?...
Буде з кого вибирати.
показати весь коментар
14.08.2022 08:16 Відповісти
Жити захочеш - і не так розкорячишься.
показати весь коментар
14.08.2022 01:33 Відповісти
так, воювати ми навчились, але якою ціною...
показати весь коментар
14.08.2022 05:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 