Ефективність ЗСУ - 12 із 10, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що оцінюють ефективність Збройних Сил України на 12 за 10-бальною шкалою.

Про це йдеться на сайті американського військового відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Пентагоні зазначили, що Росія має набагато більше сил, ніж Україна, але "справи йдуть не на користь росіян, і це продовжує впливати на їхній моральний дух, на їхню можливість забезпечувати себе".

За словами представника Пентагону, імені якого у США традиційно не називають, "на все це вплинула здатність українців дістати [російські] командні пункти, склади боєприпасів, тилового забезпечення і логістики".

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Він сказав, що за шкалою від нуля до десяти - ефективність ЗСУ буде на рівні 12, "просто з огляду на те, наскільки вражаючими вони були з найрізноманітніших точок зору". "Вони знайшли способи робити таке, про що ми й подумати не могли", - додав він.