Українські воїни знищили 15 одиниць ворожої техніки та 46 окупантів, - ОК "Південь"

Українські військові завдали втрат російським військам на південному напрямку.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

12 серпня тричі ворог намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав та з втратами ретирувався. Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення та звільнені населені пункти.

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У відповідь українською авіацією завдано 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по автомобільного мосту дамби Нової Каховки, щоб окупанти не могли використовувати його за призначенням.

Протягом доби підрозділи Збройних сил виконували вогневі завдання на південному напрямку. Підтверджені втрати ворога становлять: 46 окупантів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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