На Миколаївщині ворог продовжує "демілітаризувати" села, протягом доби в області від поранень загинула одна людина
Протягом доби території п’яти громад Миколаївщини окупанти "поливали" вогнем з артилерії.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зранку 13 серпня росіяни обстріляли з артилерії село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються, жертв та потерпілих немає.
12 серпня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано ворожі обстріли території між селами Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Також протягом дня ворог завдавав ударів по околицях с. Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.
Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. 12 серпня, протягом доби зафіксовані обстріли територій біля селища Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ. Близько 12:00 внаслідок обстрілів села Веселий Кут загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
12 серпня, орієнтовно з 07:30 до 21:00 окупанти обстрілювали території в межах та поза межами села Широке Широківської громади. Внаслідок обстрілів загорівся сухостій. Близько 16:30 були обстріли села Червона Долина. Влучання у селах були по сільгоспбудівлям домогосподарств. Постраждалих немає.
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