На Миколаївщині ворог продовжує "демілітаризувати" села, протягом доби в області від поранень загинула одна людина

Протягом доби території п’яти громад Миколаївщини окупанти "поливали" вогнем з артилерії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку 13 серпня росіяни обстріляли з артилерії село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки уточнюються, жертв та потерпілих немає.

12 серпня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано ворожі обстріли території між селами Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Також протягом дня ворог завдавав ударів по околицях с. Галицинове Галицинівської громади. Постраждалих немає.

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Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. 12 серпня, протягом доби зафіксовані обстріли територій біля селища Березнегувате, сіл Лепетиха та Кавказ. Близько 12:00 внаслідок обстрілів села Веселий Кут загинула жінка, пошкоджено житлові будинки. Детальна інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

12 серпня, орієнтовно з 07:30 до 21:00 окупанти обстрілювали території в межах та поза межами села Широке Широківської громади. Внаслідок обстрілів загорівся сухостій. Близько 16:30 були обстріли села Червона Долина. Влучання у селах були по сільгоспбудівлям домогосподарств. Постраждалих немає.

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