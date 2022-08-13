361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 711 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 711.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 375, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40. 12 серпня внаслідок обстрілів окупантами смт. Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

12 серпня ворог вкотре обстріляв Донецьку область.

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"Внаслідок цього в м. Краматорську була поранена 11-річна дівчинка, а в м. Бахмут двоє дітей віком 15 та 9 років. 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ м. Марганця Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик", - додають ювенальні прокурори.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.