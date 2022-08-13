Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 400.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1856 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4115 (+7) од,

артилерійських систем - 978 (+3) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків - 233 (+0) од,

гелікоптерів - 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),

крилаті ракети - 187 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од,

спеціальна техніка - 91 (+1).

Читайте: На Херсонщині українські воїни знищили склад боєприпасів ворога та ліквідували 11 окупантів, - ОК "Південь"

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.