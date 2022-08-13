Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,4 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 856 танків та 4 115 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 43 400.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1856 (+7) од,
бойових броньованих машин - 4115 (+7) од,
артилерійських систем - 978 (+3) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засоби ППО - 136 (+0) од,
літаків - 233 (+0) од,
гелікоптерів - 193 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),
крилаті ракети - 187 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од,
спеціальна техніка - 91 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3549291-rosia-vtratila-v-ukraini-sonajmense-90-litakiv-ta-gelikopteriv-kanadska-rozvidka.html
проте факти такі
-канадці пишуть щонайменше 90
-кацапи бояться літати нашим небом тому втрати значні.
Генштаб применшує втрати ворога іноді значно неможливо наприклад порахувати втрати завдані хімарсами або в результаті удару по аеродромах (напр.Таганрог на початку війни), або втрати ворога у Маріуполі.тому наш Генштаб занижчує реальні втрати а для канадців 90-це величезна цифра.,радий що у Канади є власна розвідка але як вона рахує кацапські втрати на око як це було з прогнозами про взяття Києва за 3 дні?
2 - 78 тисяч пентагона це не вбиті - це безповоротні втрати армії рф по документам рф. Ці данні й найшов пентагон через розвідку - убитих там тисяч 25.
3 - в число врахованих пентагоном навряд входить більшість мобіків, вагнерівців й кацапоментів
і правильно..:"ані хатєлі в раSSію...на канцерт кабздона..в путінскій рай..."
Как легко без "паляныци" вас вычислить. Тьфу.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Но Украине не нужно помогать путлеру бороться с их преступностью. Нужно предлагать этим зекам сдаться, а потом, с подложными документами, переправить их назад в Рашку. Пусть продолжают там своё дело, но уже с оружием в руках.
Слава Героїчним ЗСУ!
Україна не переможна!