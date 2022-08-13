Туреччина ігнорує заклики до санкцій і вихваляється торговим бумом з РФ, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА
Турецький експорт до Росії перебуває на найвищому рівні з 2014 року. Анкара при цьому декларує, що намагається бути нейтральною між країною-окупантом РФ та країною-жертвою нападу Україною, а не обирати бік.
Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Агентство нагадало, що санкції через тотальну агресію Росії проти України змусили її перенаправити продаж нафти на інші ринки та спровокували відтік транснаціональних корпорацій.
Туреччина не запровадила санкції проти Росії за її напад на Україну, намагається балансувати у відносинах з обома країнами та бути посередником. Вона продає Україні ударні дрони Bayraktar TB2 та водночас заохочує російські інвестиції, які приносять Кремлю іноземну валюту.
"Одна країна відкрито вихваляється бумом у торгівлі з Росією - це Туреччина", - пишуть журналісти.
Вони зазначили, що глава турецького Мінтрансу Аділь Караїсмаїлоглу у Twitter відзначив зростання автоторгівлі з Росією на 58% за перші чотири місяці року, "що свідчить про зростаючу логістичну потужність Туреччини".
Агентство пише, що це лише один приклад масштабного сплеску турецького експорту до Росії, який, за даними держслужби статистики TurkStat, у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму - $2,91 млрд.
"Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у межах того, що він називає "новою економічною моделлю". Але це засмутить союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоби ізолювати російську економіку за допомогою санкцій", - зазначається у матеріалі.
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Не можна вірити жодному слову кацапа і бусурмана!
А комуняки КНР і арахамії підтримкють рашку
Про те, хто насправді легітимний в Китаї:
https://youtu.be/InYE-Ho1saI
Тепер хтось в здоровому глузді досі вважає турецького ******** ворогом бункерного фюрера?
Інфляція у турків -80% річних!!!..Це у мирній країні, без санкцій, де одні лиш геополітичні перемоги по Сирії, та Карабаху....
Якщо подивитись то це проста заборона чоловіків на виїзд....
Военний стан це коли вся країна працює на фронт....всі без гуляння, роботи ресторанів і кафе, всі залишаються в країні і працював на її перемогу...працював на повну заводи на обороноздатність
А це в стані війни.
https://lb.ua/society/2022/04/15/513545_yak_zhiti_stani_postiynoi_viyni.html
Что за культура такая? Чем она особенная? Это когда деньги важнее христианских ценностей, когда можно закрывать глаза не геноцид и торговать газом?
всякі-різні лабади, квартали, свати, каральови, мідвідчуки, бойки, навінські, ліпіцкії фабрики...
а от те що в суді в Полтаві сидить дочка киви...те що в Дніпрі Український суд відпускає адептів руSSкого міра кривдників бійця ТРО...
те що ківалови-татарови-партнови-вінідіктави "пишуть" або писали закони Українцям....
-це Набагато більша проблема!
Така, вибачте, східна політика.