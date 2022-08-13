Туреччина ігнорує заклики до санкцій і вихваляється торговим бумом з РФ, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Турецький експорт до Росії перебуває на найвищому рівні з 2014 року. Анкара при цьому декларує, що намагається бути нейтральною між країною-окупантом РФ та країною-жертвою нападу Україною, а не обирати бік.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Агентство нагадало, що санкції через тотальну агресію Росії проти України змусили її перенаправити продаж нафти на інші ринки та спровокували відтік транснаціональних корпорацій.

Туреччина не запровадила санкції проти Росії за її напад на Україну, намагається балансувати у відносинах з обома країнами та бути посередником. Вона продає Україні ударні дрони Bayraktar TB2 та водночас заохочує російські інвестиції, які приносять Кремлю іноземну валюту.

"Одна країна відкрито вихваляється бумом у торгівлі з Росією - це Туреччина", - пишуть журналісти.

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Вони зазначили, що глава турецького Мінтрансу Аділь Караїсмаїлоглу у Twitter відзначив зростання автоторгівлі з Росією на 58% за перші чотири місяці року, "що свідчить про зростаючу логістичну потужність Туреччини".

Агентство пише, що це лише один приклад масштабного сплеску турецького експорту до Росії, який, за даними держслужби статистики TurkStat, у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму - $2,91 млрд.

"Золоте дно - хороша новина для президента Реджепа Тайіпа Ердогана, який прагне збільшити експорт у межах того, що він називає "новою економічною моделлю". Але це засмутить союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоби ізолювати російську економіку за допомогою санкцій", - зазначається у матеріалі.

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