З порту "Чорноморськ" вийшли 2 судна з українським продовольством

З українського порту "Чорноморськ" сьогодні, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини.

Зазначається, що з українського порту вийшли такі судна:

FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;

THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.

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У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.