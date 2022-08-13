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Новини
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З порту "Чорноморськ" вийшли 2 судна з українським продовольством

зерно,судно

З українського порту "Чорноморськ" сьогодні, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини.

Зазначається, що з українського порту вийшли такі судна:

  • FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
  • THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.

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У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.

зерно (3134) Туреччина (3627) зернові (1241) Чорноморськ (43)


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вот когда все страны заинтересовались этим вопросом, сразу решили... война не война, враг не враг, ахресар не ахресар ... продовольствия должно вывозится из украины.... вот вся суть политики в нескорльких дейсвтиях
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Аби потім не довелося завозити продукти в Україну.
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13.08.2022 10:50 Відповісти
Ми споживаємо 10-15% від того, що вирощуємо. Все інше - на експорт. Без цього експорту, Українська економіка загнеться дуже швидко.
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13.08.2022 11:22 Відповісти
І що це було? Спецоперація по зняттю частини санкцій з Кацапії, та плюс легалізація продажу коаденого українського зерна? Чому до тепер Офісом засекречені підписані домовленості?
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13.08.2022 11:05 Відповісти
Там проводиться шмон судна турецькими військовими на наявність зброї та ін.
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13.08.2022 11:23 Відповісти
Читала учора,що одно судно має призначення Іран. Дивно,що Україна хм зерно, а вони оркам зброю
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13.08.2022 11:06 Відповісти
нашо свистіть? обидва вказані порти призначення в Туреччині. Ви хочете сказати, що Турція із Іраном має дружні відносини?
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13.08.2022 14:07 Відповісти
Це вже буденність навіщо про це писати знову і знову?
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13.08.2022 12:03 Відповісти
багато коментарів було із занепокоєнням про можливу нестачу зерна для власної промисловості. Я вже був сам запереживав, бо дощі не дають зібрати пшеницю (комбайнів не вистачає).
Але потім здраво розсудив, що коли на великих елеваторах з'являться достатньо вільних ємностей, то при наявності їхніх потужних сушок таки більшість зерна буде збережено від гниття і інших втрат.
Тобто хай вивозять. Кільканадцять тисяч тон зерна на даний момент - це ніщо.
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13.08.2022 14:12 Відповісти
 
 