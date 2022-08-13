З порту "Чорноморськ" вийшли 2 судна з українським продовольством
З українського порту "Чорноморськ" сьогодні, 13 серпня, вийшли ще два судна з українським продовольством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Туреччини.
Зазначається, що з українського порту вийшли такі судна:
- FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
- THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.
У відомстві зазначили, що сьогодні в Україну вийде судно для нової закупівлі зерна.
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Але потім здраво розсудив, що коли на великих елеваторах з'являться достатньо вільних ємностей, то при наявності їхніх потужних сушок таки більшість зерна буде збережено від гниття і інших втрат.
Тобто хай вивозять. Кільканадцять тисяч тон зерна на даний момент - це ніщо.