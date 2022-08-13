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В АРМА передано майно та активи колишнього нардепа на суму понад 600 млн грн, - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, народний обранець, незважаючи на те, що перебувала у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів. У змові з топменеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.

За цим фактом колишньому народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В АРМА передали активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

депутат (1781) державна зрада (1717) АРМА (579) Офіс Генпрокурора (3280)


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Кого саме? Чи це воєнна тайна?
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13.08.2022 10:40 Відповісти
З моменту створення у 2016 році Агентство з розшуку та менеджменту активів супроводжує шлейф кримінальних справ, пов'язаних з його керівниками.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/28/7236107/ відсторонив від виконання обов'язків після https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/21/654000/ звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/13/7357847/ отримав підозру в розтраті 400 млн грн.

Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою в https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/29/7302109/ привласненні 400 тис дол.
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13.08.2022 10:56 Відповісти
А озвучити ХВамілію цього вилупка? Чи не начасі?
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13.08.2022 11:14 Відповісти
Низзя! Убежит куда-то дальше...
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13.08.2022 11:52 Відповісти
Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника - ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті https://reyestr.court.gov.ua/Review/105619767 реєстру , пише https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sud-znjav-aresht-zi-stolichnoho-trts-ocean-plaza-majno-peredali-v-upravlinnja-arma.html?fbclid=IwAR3LbAxaNzWwLqz_repOVi2lmElIU0tDQODPAbIkAgq9bnu74_PKQcryqiU zn.ua , передає . Джерело:
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13.08.2022 12:33 Відповісти
З керівників агенства нікого не посадили?
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13.08.2022 11:15 Відповісти
І хтож це така таємнича особа? Прямо міс Х.
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13.08.2022 12:06 Відповісти
Источники "Украинской правды" отмечают, что речь идет о Дмитрии Святаше.
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13.08.2022 14:04 Відповісти
 
 