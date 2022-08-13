В АРМА передано майно та активи колишнього нардепа на суму понад 600 млн грн, - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, народний обранець, незважаючи на те, що перебувала у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів. У змові з топменеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.

За цим фактом колишньому народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

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