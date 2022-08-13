Для переселенців планують зводити по 2000 квартир у 16 областях протягом 5-6 місяців, - ОП

В Україні збудують квартири для переселенців в 16 областях.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, план будівництва житла для переселенців розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

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Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

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