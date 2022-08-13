Для переселенців планують зводити по 2000 квартир у 16 областях протягом 5-6 місяців, - ОП
В Україні збудують квартири для переселенців в 16 областях.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, план будівництва житла для переселенців розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.
Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.
Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо так то там багато що ....або не мали дозволу або шахрайство або нестача грошей від часника
По сравнению с 1 января 2022 года средняя цена в гривнах на квартиры в новостройках увеличилась на 3.36%. Стоимость одного квадратного метра поднялась с 35 516 грн. за 1 м² до 36 710 грн. за 1 м². Количество предложений продажи квартир от Застройщиков с начала года увеличилось на 4.8%.
На думку заступниці голови Комітету верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
"В такій мережі використовується синхронно єдиний підхід - роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміну понять: ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо, аби успіхи ЗСУ не пов'язувати з Верховним Головнокомандувачем, а от всі невдачі, навпаки - пов'язувати."
Повідомлення на фб ілюструється скрінами, з яких можна зрозуміти, що ця мережа включиє Яну Зінкевич, Ярову, Гая, Березу та кількох інших волонтерів і лідерів громадської думки.
Цим дописом я прошу вважати мене частиною цієї мережі. Готова у будь-який час озвучити СБУ свою думку щодо успіхів і невдач української армії та міри відповідальності Верховного Головнокомандувача та політичного керівництва держави за ці невдачі. https://t.me/nuts_roses/1343
ОТ *****!!!!!
"Я планов наших люблю громадьо, размахов шаґі саженьі!"
Через 40 лет...не раньше ...
Что то может и поменяется в Україні... а це два покоління...
-вартість будівництва (без внутр.оздоблення)- 800/м2 (44тис.дол.);
-вартість оздоблювальних робіт(вкл. сантехніка,газ.ап. лічильники) - 16 тис.дол.
-меблі(кухня,спальня,вітальня, прихожа)- 20 тис.дол.
-побут.техніка( телев.,пралка, мікрохв.,холод.,і т.д.) - 10 тис.дол.
-посуда- 1тис.дол.
-карнізи, штори...-1 тис.дол.
ІТОГО: 92 тис.дол.!!! Все по крутих цінах... а в регіонах?
сам план - манифест коррупции, таких цен не бывает.