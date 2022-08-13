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Для переселенців планують зводити по 2000 квартир у 16 областях протягом 5-6 місяців, - ОП

відбудова

В Україні збудують квартири для переселенців в 16 областях.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, план будівництва житла для переселенців розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

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Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

Також читайте: З лютого до України надійшло понад 600 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - ОП

переселенці (986) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) відбудова (362)


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Топ коментарі
+11
7 тис долларів за метр? В ОП геть йо@нулися? Стандартна 50м двушка за 350 тисяч баксів? Оце так розпил, дороги відпочивають 😲
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13.08.2022 10:49 Відповісти
+10
А військових вже забезпечили житлом? Зброю закупили? Бронежилети і т.д. На даному етапі потрібно боронити краіну. Переселенцям дати гроші на оренду житла, при умові що говорять слово ПАЛЯНИЦЯ тому що на жаль бувають різні переселенці
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13.08.2022 10:56 Відповісти
+8
близько 7 тисяч доларів за квадратний метр множимо на 50 кв м. в середньому = 350 тис долларів за квартиру. ну я все розумію, відкати 50%, хабарі, и т.н. велике крадівництво. АЛЕ Ж У НАС ВІЙНА!
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13.08.2022 10:50 Відповісти
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13.08.2022 10:44 Відповісти
А в Києві недобудови та довгобуди так і будуть стояти?
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13.08.2022 10:45 Відповісти
Це скоріш за все часники-фірми?
Якщо так то там багато що ....або не мали дозволу або шахрайство або нестача грошей від часника
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13.08.2022 10:47 Відповісти
Не тільки часники. Є ще й цибулі.
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13.08.2022 10:54 Відповісти
По данным портала realt.ua в июле 2022 года средняя цена в гривнах на квартиры в новостройках увеличилась на 0.17%. Стоимость одного квадратного метра поднялась с 36 647 грн. за 1 м² до 36 710 грн. за 1 м². Количество предложений продажи квартир от Застройщиков в течении месяца уменьшилось на 0.85%.

По сравнению с 1 января 2022 года средняя цена в гривнах на квартиры в новостройках увеличилась на 3.36%. Стоимость одного квадратного метра поднялась с 35 516 грн. за 1 м² до 36 710 грн. за 1 м². Количество предложений продажи квартир от Застройщиков с начала года увеличилось на 4.8%.
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13.08.2022 10:46 Відповісти
если воровать - то по крупному)) 1 тыс уе на рынке стоит метр, но мы строим по 7))
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13.08.2022 10:47 Відповісти
Та красти ще на 40000 квартир як це вміють зелені покидьки
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13.08.2022 10:47 Відповісти
ні ви не зовсім точно написали. побудувати тут одну картиру і вкрасти на ній грошей, щоб вистачило купити одну квартиру в Маямі. І масштабувати цей процесс на 2000 квартир в кожному регіоні
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13.08.2022 10:55 Відповісти
Їхня вартість з усіма ******* та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр. Осваивать эти $$$ Кубраков будет?
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13.08.2022 10:48 Відповісти
тому ініціатива по житлу(модульні будиночки) ПО МІСЦЮ ПРОЖИВАННЯ Фонду Притули куди правильніша та ефективніша..
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13.08.2022 10:59 Відповісти
Тоді хто буде повертатися на звільнені від окупантів території?
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13.08.2022 10:48 Відповісти
Щоб повернутся на звільнені території, третя щоб хати ще цілі осталися
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13.08.2022 10:58 Відповісти
Треба щоб міста цілі осталися, нахрена повертатись туди де немає інфраструктури.
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13.08.2022 11:20 Відповісти
7 тис долларів за метр? В ОП геть йо@нулися? Стандартна 50м двушка за 350 тисяч баксів? Оце так розпил, дороги відпочивають 😲
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13.08.2022 10:49 Відповісти
Так вони вам розкажуть що то устаткування з ******* позолочені.
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13.08.2022 11:15 Відповісти
близько 7 тисяч доларів за квадратний метр множимо на 50 кв м. в середньому = 350 тис долларів за квартиру. ну я все розумію, відкати 50%, хабарі, и т.н. велике крадівництво. АЛЕ Ж У НАС ВІЙНА!
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13.08.2022 10:50 Відповісти
Планувати не обов'язково зробити Пи-іти не камінь перекидати
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13.08.2022 10:54 Відповісти
Квартирки по 200 К, за эти деньги можно 3 новые квартиры в Турции купить, вы ничего не попутали, зеребята?Нехилый распил, и кто конечный бенефициар этой аферы, огласите подрядчика.
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13.08.2022 10:54 Відповісти
700№ за кв метр это считаем уде исходя из того, что репарации оплатят?
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13.08.2022 10:55 Відповісти
А військових вже забезпечили житлом? Зброю закупили? Бронежилети і т.д. На даному етапі потрібно боронити краіну. Переселенцям дати гроші на оренду житла, при умові що говорять слово ПАЛЯНИЦЯ тому що на жаль бувають різні переселенці
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13.08.2022 10:56 Відповісти
Це. Так
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13.08.2022 11:01 Відповісти
Ви не охренели по таким ценам строить? И я так понимаю, что строить будете в областных центрах? А те кто в сёлах без работы сидят и так дальше будут сидеть? И опять же, жильё будет для беременных афганцев, я так понимаю. ? То есть для льготников , которые и так не работают и работать не будут? Да
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13.08.2022 11:00 Відповісти
Заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки подала заяву до СБУ з вимогою розслідувати діяльність "політизованої мережі", яка критикує у фейсбуці пані Безуглу.

На думку заступниці голови Комітету верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
"В такій мережі використовується синхронно єдиний підхід - роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміну понять: ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо, аби успіхи ЗСУ не пов'язувати з Верховним Головнокомандувачем, а от всі невдачі, навпаки - пов'язувати."

Повідомлення на фб ілюструється скрінами, з яких можна зрозуміти, що ця мережа включиє Яну Зінкевич, Ярову, Гая, Березу та кількох інших волонтерів і лідерів громадської думки.

Цим дописом я прошу вважати мене частиною цієї мережі. Готова у будь-який час озвучити СБУ свою думку щодо успіхів і невдач української армії та міри відповідальності Верховного Головнокомандувача та політичного керівництва держави за ці невдачі. https://t.me/nuts_roses/1343
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13.08.2022 11:01 Відповісти
Це тільки початок...
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13.08.2022 11:07 Відповісти
Средняя стоимость новостроек в Мадриде 3 тыс уе за кв.м.
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13.08.2022 11:06 Відповісти
******* - 14 000 000 грн за 50 кв.метрів.

ОТ *****!!!!!
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13.08.2022 11:09 Відповісти
Ну якщо це буде як з деревами - то можемо бути спокійними...
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13.08.2022 11:11 Відповісти
Подземный паркинг, бассейн, детский стадион, аквадискотека, вертолетная площадка на крыше, финтесс-зал, парковая зона с озером и водными аттракционами, лифты otis, и главная изюминка - это все спроектировано как бомбоубежище, под землёй, на глубине 65 метров.
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13.08.2022 11:12 Відповісти
Це ви описали депутатсько - чиновницьке містечко найближчого майбутнього?
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13.08.2022 11:19 Відповісти
Що у голові у цих придурків ? Мабуть тирса !
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13.08.2022 11:13 Відповісти
... тирса у голові "мудрого українського народу".
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Бабло у них в головах, тільки бабло...
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13.08.2022 11:33 Відповісти
))) 7 штук за кв.м )))Цікаво наскільки вистачить американців дивитись як зешобла так знахабніло піздить їх гроші.
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13.08.2022 11:13 Відповісти
Ага...в Турборежиме...
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13.08.2022 11:13 Відповісти
Будемо вважати, що це правда (https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-society/3479969-v-ukraini-zafiksuvali-8-miljoniv-vnutrisnih-pereselenciv-mom.html) і переселенців у нас 8 млн, це 2 000 тис. сімей. 64 тис. квартир за рік. 2 000 тис. : 64 тис. = 30 років...
"Я планов наших люблю громадьо, размахов шаґі саженьі!"
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13.08.2022 11:15 Відповісти
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13.08.2022 11:18 Відповісти
Правильно Портников сказал...
Через 40 лет...не раньше ...
Что то может и поменяется в Україні... а це два покоління...
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13.08.2022 11:18 Відповісти
700млн баксів за 2000 квартир при метражі 50 квадратів. Що таке дві тисячі квартир при декількох мільйонах ВПО... Ну що ж, "вы сдєлалі єто вмєстє". Жріть тепер придурки. Наступні роки для нас будуть повне дно. Збиратись на протести не можна, бо війна. Виїжджати не можна... Значить можна пилять, ділить, брехать (двє трі нєдєлі максімум) і затягувать війну як найдовше звинувачуючи в цьому захід (ви дайотє мало і дєлаєтє нєдостаточно). При цьому втіхаря собирать народ і відправляти на мясо в деяких місцях. І так поки від мужиків лишаться діти, старики і студенти. А далі будемо заглядати путіну в очко, мир там вимолювати.
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13.08.2022 11:29 Відповісти
Розберемо розрахунок вартості стандартної 2-х кімнатної квартири заг. площею 55 м2 в регіонах ( в дол.США):
-вартість будівництва (без внутр.оздоблення)- 800/м2 (44тис.дол.);
-вартість оздоблювальних робіт(вкл. сантехніка,газ.ап. лічильники) - 16 тис.дол.
-меблі(кухня,спальня,вітальня, прихожа)- 20 тис.дол.
-побут.техніка( телев.,пралка, мікрохв.,холод.,і т.д.) - 10 тис.дол.
-посуда- 1тис.дол.
-карнізи, штори...-1 тис.дол.

ІТОГО: 92 тис.дол.!!! Все по крутих цінах... а в регіонах?
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13.08.2022 11:31 Відповісти
Зеленые,ваши мечты нагреть карманы на строительстве останутся мечтами,т.к.есть великая надежда,что от вашего присутсвия во власти страна очистится!
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13.08.2022 11:45 Відповісти
почему планами восстановления жилья занимается оффис президента, а не кабмин.

сам план - манифест коррупции, таких цен не бывает.
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13.08.2022 11:54 Відповісти
І після війни і нашої перемоги зробити схід і південь пусткою?Не думаю,що переселенці захочуть повертатися і у так депресивні області і райони сходу де ще до війни мало було роботи і робочих підприємств,а зі знищенням,для приклад, містоутворюючого Маріуполя це є і так закритим питанням.
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13.08.2022 11:55 Відповісти
В селах тисячі пустих хат!
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13.08.2022 12:06 Відповісти
Дебіли
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13.08.2022 12:31 Відповісти
Я теж саме кажу- допоможіть громадам сільським відбудувати житло в селі, заведіть воду в хати та зробіть утеплення от і житло готове!
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13.08.2022 14:39 Відповісти
Та подождите, не торопитесь, сначала же нужно вырубить тот миллион деревьев, что посадили, строить же негде теперь ))))
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13.08.2022 17:44 Відповісти
 
 