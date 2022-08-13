Окупанти закривають інтернати та соціальні заклади через нестачу грошей для фінансування, - Гайдай

На Луганщині росіяни готуються до "референдуму" та розповідають місцевим про "світле майбутнє", яке їх чекає.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Наразі окупанти змістили свій фокус на міста Донеччини - щодня обстрілюють та знищують Бахмут. Російські війська все ще намагаються прорвати лінію оборони й на території Луганщини, щоб вийти на адміністративні кордони області. ЗСУ тримаються на позиціях.

За його словами, на вулицях окупованих населених пунктів з'являються особи, що роздають агітаційні листівки, плакати. У газетах, які роздають населенню йдеться про те, що треба рухатися до об'єднання з РФ. Для псевдореферендуму колаборанти готують приміщення.

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Окупанти ексгумують тіла загиблих й роблять братські могили, в той же час говорять, що цих людей "вбили укрнацисти", хоча вони загинули від російської артилерії.

Опалювальний сезон не почнеться в жодному з великих окупованих міст області, бо росіяни не відремонтували мережі та котельні.

Є ймовірність, що Попасна – не перше місто, яке рф відмовиться відновлювати. Вони нічого не зроблять в плані відбудови у Сєверодонецьку, Золотому, Гірській громаді. Крім того, вони закривають інтернати та інші соціальні заклади, бо не в змозі їх фінансувати.

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За інсайдерською інформацією, Мєдвєдєв, який днями побував в окупованій Луганщині, "поставив у кут" колаборанта Пасєчніка за слова про невідбудову Попасної, мовляв – не треба озвучувати населенню те, що Росія не збирається відбудовувати, треба казати, що всіх чекає світле майбутнє.