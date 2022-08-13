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Новини Війна
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Окупанти закривають інтернати та соціальні заклади через нестачу грошей для фінансування, - Гайдай

луганщина

На Луганщині росіяни готуються до "референдуму" та розповідають місцевим про "світле майбутнє", яке їх чекає.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Наразі окупанти змістили свій фокус на міста Донеччини - щодня обстрілюють та знищують Бахмут. Російські війська все ще намагаються прорвати лінію оборони й на території Луганщини, щоб вийти на адміністративні кордони області. ЗСУ тримаються на позиціях.

За його словами, на вулицях окупованих населених пунктів з'являються особи, що роздають агітаційні листівки, плакати. У газетах, які роздають населенню йдеться про те, що треба рухатися до об'єднання з РФ. Для псевдореферендуму колаборанти готують приміщення.

Читайте також: Війська РФ атакують Бахмут з боку Попасної, відбувся черговий бій поблизу Білогорівки та Лисичанського НПЗ, - Гайдай. ФОТО

Окупанти ексгумують тіла загиблих й роблять братські могили, в той же час говорять, що цих людей "вбили укрнацисти", хоча вони загинули від російської артилерії.

Опалювальний сезон не почнеться в жодному з великих окупованих міст області, бо росіяни не відремонтували мережі та котельні.

Є ймовірність, що Попасна – не перше місто, яке рф відмовиться відновлювати. Вони нічого не зроблять в плані відбудови у Сєверодонецьку, Золотому, Гірській громаді. Крім того, вони закривають інтернати та інші соціальні заклади, бо не в змозі їх фінансувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З великих міст Луганщини евакуювалося 90% населення, - Гайдай

За інсайдерською інформацією, Мєдвєдєв, який днями побував в окупованій Луганщині, "поставив у кут" колаборанта Пасєчніка за слова про невідбудову Попасної, мовляв – не треба озвучувати населенню те, що Росія не збирається відбудовувати, треба казати, що всіх чекає світле майбутнє.

армія рф (17833) окупація (6751) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+4
А лугандони радіють.
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13.08.2022 11:11 Відповісти
+3
Оці бабки отримують пенсію від України і тому непогано себе почувають, і гарно нажершись і напившись за рахунок українського платника податків, тим не менше - ненавидять Україну. А треба перестати їм платити пенсії! І от коли їм не стане чого їсти, тоді в їх пустих макітрах зʼявиться нарешті думка як у Шарікова "а гдє я буду харчєвацца" і нарешті може вони задумаються, а чому ж Росія не хоче їх годувати, бо вона їх підбила і налаштувала проти України, от хай і годує..
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13.08.2022 11:16 Відповісти
+3
Я б їм платив пенсію як би їхній Лугандон перераховував гроші для них в ПФУ. Колись такий писав що заробив пенсію. Питаю, а твоя ріспубліка переказує гроші для тебе в пенсійний фонд? Відповіді не отримав і досі.
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13.08.2022 11:25 Відповісти
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Ясно, що бажаючих йти дорогою до "русского мира" як і колись, дорогою "до каммунизму", кормити не будуть. Все потрібно брати з собою: "денежку, хавчик и палатку"
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13.08.2022 11:09 Відповісти
даже официально - только хавчик и палатку. "денег нет!,....". отсюде - хавчика тоже. ну может у тех кто-бродил по свету до прихода парашного мира палатки есть. но там таких не много.
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13.08.2022 11:16 Відповісти
А лугандони радіють.
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13.08.2022 11:11 Відповісти
Оці бабки отримують пенсію від України і тому непогано себе почувають, і гарно нажершись і напившись за рахунок українського платника податків, тим не менше - ненавидять Україну. А треба перестати їм платити пенсії! І от коли їм не стане чого їсти, тоді в їх пустих макітрах зʼявиться нарешті думка як у Шарікова "а гдє я буду харчєвацца" і нарешті може вони задумаються, а чому ж Росія не хоче їх годувати, бо вона їх підбила і налаштувала проти України, от хай і годує..
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13.08.2022 11:16 Відповісти
Я б їм платив пенсію як би їхній Лугандон перераховував гроші для них в ПФУ. Колись такий писав що заробив пенсію. Питаю, а твоя ріспубліка переказує гроші для тебе в пенсійний фонд? Відповіді не отримав і досі.
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13.08.2022 11:25 Відповісти
Вони перераховують податки Росії. То хай Росія їм і платить пенсії. Всі великі підприємства там уже належать російському олігарху Янченко, він отримає прибутки, і податки ідуть в Росію. Так якого ми маємо утримувати ворожу до нас біомассу?
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13.08.2022 11:29 Відповісти
Не платить нельзя. Международное право есть. А вот перевести всех на минималка стоит. Писал много и давно. Там по 1 и2 списку средняя запросто 6 тыс.гр на 14 г была. Такого по нашей стороне и сегодня нет. Максимум массовая 3000 гр. Там же сегодня и 10 т.гр почти у всех подобных. А у шахтеров ещё больше. И кацапы подкидывают. Лафа. Конечно есть и бюджетники. Там не весело. Рубли берут бегут.
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13.08.2022 16:11 Відповісти
це колектив інтернатів, за який тут мова
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13.08.2022 11:20 Відповісти
Ждунів руського миру поздоровляю.
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13.08.2022 11:11 Відповісти
До речі, на дитячі садки теж дуже багато державних грошей йде.
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13.08.2022 11:18 Відповісти
Ясный перец...просто денег сейчас нет..но вы держитесь там...
Димон ведмедев знал задолго до оккупации... что вы Никто в концлагере путлера...
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13.08.2022 15:40 Відповісти
 
 