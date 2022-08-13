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Після всього, що зробила Росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер

кіссинджер

Колишній державний секретар США Генрі Кісcинджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.

Водночас Кісcинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році, хоча у нього немає відповіді на питання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "не виконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давності".

Також читайте: Кіссинджер, який закликав Україну "поміняти території на мир", тепер закликає в жодному разі не поступатися територіями

Нагадаємо, у травні Генрі Кіссинджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Його слова тоді розкритикували президент України Володимир Зеленський та ряд західних політиків . А Держдеп США наголосив, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє.

Автор: 

Кіссинджер Генрі (14) НАТО (6547) членство в НАТО (1743)


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Топ коментарі
+13
начебто і вірно, але таки збрехав
до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
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13.08.2022 11:26 Відповісти
+9
А шо трапилось? Пам'ятаю як він казав, що Україні за мир з кацапами потрібно поступитися територією...
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13.08.2022 11:23 Відповісти
+6
Так він і досі так каже. 2014 рік.
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13.08.2022 11:26 Відповісти
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А шо трапилось? Пам'ятаю як він казав, що Україні за мир з кацапами потрібно поступитися територією...
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13.08.2022 11:23 Відповісти
Так він і досі так каже. 2014 рік.
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13.08.2022 11:26 Відповісти
начебто і вірно, але таки збрехав
до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
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13.08.2022 11:26 Відповісти
Старенький має право на деяку амнезію)) він кожного разу говорить різні речі так, видаючи це за певний напрямок своїх думок...))
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13.08.2022 12:55 Відповісти
ЙОЙ! А ЯК ЖЕ "ЗБЕРЕЖЕМО МОСЬКУ ПУТЄ!"?
А як же Україна має поступитися територіями?

ВЧІТЬСЯ, ЙОЛОПИ З РАШІ, ЯК ТРА ПЕРЕВЗУВАТИСЯ У СТРИБКУ!
ДОСВІД НЕ ПРОП'ЄШ!
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Водночас Кісcинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році Джерело:
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13.08.2022 11:42 Відповісти
Таких как Генри Киссинджер, друзей
Хватаем прямо за .... и в музей!

Вот Ким Бэссинджер- другое дело!
Она бы умнее этого старпера подкремлевского высказалась.
Например, "после всего, что сделала УКРАИНА!!!!!, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, а на россию нас рать!
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13.08.2022 11:40 Відповісти
Кім Бейсінгер ... Сумніваюсь, що вона розумніша за Кіссінджера. І взагалі, фотомодель вона у минулому.
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13.08.2022 13:08 Відповісти
Кіссінджер це ше тои балакун ну а насчот НАТО тут я з ним
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13.08.2022 11:49 Відповісти
чуваку 100 років. відчепіться уже від нього
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13.08.2022 11:59 Відповісти
Ну то хай мовчить і не висовується.
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13.08.2022 13:09 Відповісти
А мурло яке в "Миротворце" Стефанчук думае що навпаки, членство дратує рф.
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13.08.2022 12:00 Відповісти
ого, дєда понєсло...
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13.08.2022 12:24 Відповісти
О, він вже не працює радником у *****?
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13.08.2022 12:39 Відповісти
Ещё немного поваляете Путина мордой по Украине, он скажет так, как вы ему скажете.
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13.08.2022 12:44 Відповісти
Или труси или крестик, сер.
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13.08.2022 13:19 Відповісти
старий потроху прозріває
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13.08.2022 13:30 Відповісти
завилял хвостом,страй *****! совсем недавно говорил прямо противоположное!
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13.08.2022 14:04 Відповісти
Дійшло Хоча, краще пізніше, ніж ніколи
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13.08.2022 14:08 Відповісти
Так это ясно было ещё 5 октября 2014 года...когда Порошенко выступив обоих Палатах Конгресса США 18 сентября...
А 5 октября в Украину пошли хоть и частично от стран НАТО вооружения и боеприпасы...из Литвы...Болгарии и Чехии...
Киссинджер проснулся от летаргического сна...лучше позже..чем Никогда...
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13.08.2022 14:15 Відповісти
Только оружие не забывайте давать. Русских еще много.)
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13.08.2022 14:35 Відповісти
Для столетнего мудака прямо прогресс на лицо.
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13.08.2022 16:24 Відповісти
Сатурну Кіссинджеру більше не наливати!
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13.08.2022 20:08 Відповісти
Украине главное мощно ехать.
Шашечки дорисуем потом.
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13.08.2022 21:59 Відповісти
 
 