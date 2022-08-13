Після всього, що зробила Росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер
Колишній державний секретар США Генрі Кісcинджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.
Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.
Водночас Кісcинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році, хоча у нього немає відповіді на питання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "не виконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давності".
Нагадаємо, у травні Генрі Кіссинджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Його слова тоді розкритикували президент України Володимир Зеленський та ряд західних політиків . А Держдеп США наголосив, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє.
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до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
А як же Україна має поступитися територіями?
ВЧІТЬСЯ, ЙОЛОПИ З РАШІ, ЯК ТРА ПЕРЕВЗУВАТИСЯ У СТРИБКУ!
ДОСВІД НЕ ПРОП'ЄШ!
Хватаем прямо за .... и в музей!
Вот Ким Бэссинджер- другое дело!
Она бы умнее этого старпера подкремлевского высказалась.
Например, "после всего, что сделала УКРАИНА!!!!!, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, а на россию нас рать!
А 5 октября в Украину пошли хоть и частично от стран НАТО вооружения и боеприпасы...из Литвы...Болгарии и Чехии...
Киссинджер проснулся от летаргического сна...лучше позже..чем Никогда...
СатурнуКіссинджеру більше не наливати!
Шашечки дорисуем потом.