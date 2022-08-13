Після всього, що зробила Росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер

Колишній державний секретар США Генрі Кісcинджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.

Водночас Кісcинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році, хоча у нього немає відповіді на питання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "не виконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давності".

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Нагадаємо, у травні Генрі Кіссинджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Його слова тоді розкритикували президент України Володимир Зеленський та ряд західних політиків . А Держдеп США наголосив, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє.