Москва вже попередила Вашингтон про можливе розірвання дипвідносин за визнання Росії "країною-спонсором тероризму", - МЗС РФ
Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії "країною-спонсором тероризму" стане "точкою неповернення", і що Росія в такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або розірвати їх.
Про це заявив директор департаменту Північної Америки МЗС Російської Федерації Олександр Дарчієв в інтерв'ю російському ТАСС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Не хотілось би вдаватися в гіпотетичні міркування про те, що можливо, а що ні в нинішній турбулентній ситуації, коли західники на чолі з США розтоптали міжнародне право і абсолютні табу в дипломатичній практиці", - відповів Дарчієв на питання про те, чи можливе зниження дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами.
За його словами, якщо Вашингтон визнає Росію державою-спонсором тероризму, це обернеться "найсерйознішою супутньою шкодою двостороннім дипломатичним відносинам", і американська сторона вже "про це попереджена".
Нагадаємо, держави-спонсори тероризму - список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США - заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.
Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
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дурдом на колесах..
визнати країною=терористом..і в сраку засунути парасії її дипвідносини..
чи слабО?
Якось так...
дипломатышпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
А не террористической организацией
Так было бы правильнее
Від його бажання тут нічого не залежить, Блінкен у цій процедурі буде лише технічним виконавцем. До Сенату прийде пропозиція, Сенат за неї проголосує. Це рішення затвердить Президент, і лише тоді Державний Департамент займеться практичною реалізацією цього рішення
Що б не було, але мови про розрив дипвідносин навіть не вели.
А тепер почали про це говорити. Керувалися, керівники...
І, до речі, сьогодні річниця потоплення підводного човна "Курськ". Щось у Росії про цю дату мовчать
В США дипломааттом на рашу ссприймають як можливісь кар'єри в екстремальььних умовах!
На московії дипломат у СШША - наввища нагорода.
Погрожувати всьому світові ядерним атаками , це як називається , не
шантаж і тероризм ?
Ви кончені тварюки і заслужено маєте бути ізольованими від всього світу 😠
(Winston Churchill)
Банда бандитов с ментами захватила страну, и терроризирует весь мир.
Это нужно было делать с 1917 года. Или когда там Ленин переворот сделал.
И террор узаконил.
Это нужно было давно сделать...а они все тянут и тянут
Поэтому решение сложное, нужно провести много переговоров, просчитать все, построить матмодели и тд.
Это только у нас не принято просчитывать свои решения...