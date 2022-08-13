Москва вже попередила Вашингтон про можливе розірвання дипвідносин за визнання Росії "країною-спонсором тероризму", - МЗС РФ

Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії "країною-спонсором тероризму" стане "точкою неповернення", і що Росія в такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або розірвати їх.

Про це заявив директор департаменту Північної Америки МЗС Російської Федерації Олександр Дарчієв в інтерв'ю російському ТАСС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не хотілось би вдаватися в гіпотетичні міркування про те, що можливо, а що ні в нинішній турбулентній ситуації, коли західники на чолі з США розтоптали міжнародне право і абсолютні табу в дипломатичній практиці", - відповів Дарчієв на питання про те, чи можливе зниження дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами.

За його словами, якщо Вашингтон визнає Росію державою-спонсором тероризму, це обернеться "найсерйознішою супутньою шкодою двостороннім дипломатичним відносинам", і американська сторона вже "про це попереджена".

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Нагадаємо, держави-спонсори тероризму - список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США - заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.