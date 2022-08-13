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Новини Війна
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Москва вже попередила Вашингтон про можливе розірвання дипвідносин за визнання Росії "країною-спонсором тероризму", - МЗС РФ

рф,санкції

Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії "країною-спонсором тероризму" стане "точкою неповернення", і що Росія в такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або розірвати їх.

Про це заявив директор департаменту Північної Америки МЗС Російської Федерації Олександр Дарчієв в інтерв'ю російському ТАСС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не хотілось би вдаватися в гіпотетичні міркування про те, що можливо, а що ні в нинішній турбулентній ситуації, коли західники на чолі з США розтоптали міжнародне право і абсолютні табу в дипломатичній практиці", - відповів Дарчієв на питання про те, чи можливе зниження дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами.

За його словами, якщо Вашингтон визнає Росію державою-спонсором тероризму, це обернеться "найсерйознішою супутньою шкодою двостороннім дипломатичним відносинам", і американська сторона вже "про це попереджена".

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Нагадаємо, держави-спонсори тероризму - список країн, які, як вважає Держдеп, надають підтримку актам міжнародного тероризму. Включення до списку спричиняє жорсткі економічні та політичні санкції США - заборону на постачання зброї, контроль експорту товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, а також накладення різних фінансових та інших обмежень. Складання списку розпочалося 29 грудня 1979 року. У різні періоди до нього було зараховано Лівію, Ірак, Південний Ємен та Сирію. Потім додалися Куба, Іран та КНДР.

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Автор: 

росія (66070) США (23410) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+28
Значит, скоро все парашные дипломаты шпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
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13.08.2022 11:31 Відповісти
+19
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13.08.2022 11:32 Відповісти
+17
Ой,горе-то какое.😱
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13.08.2022 11:27 Відповісти
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у амерів ще дипвідносини існують??? При тому, що вони визнали парасю спонсором тероризму???

дурдом на колесах..

визнати країною=терористом..і в сраку засунути парасії її дипвідносини..

чи слабО?
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13.08.2022 11:27 Відповісти
США - президентська республіка. Сенат лише пропонує Президенту, Президент або затверджує, або ні...
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13.08.2022 11:33 Відповісти
Оголошення країною-терористом приймає Госдеп, а в разі його відмови - Сенат може приняти таке рішення і самостійно.
Якось так...
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13.08.2022 12:15 Відповісти
про те я й кажу...мізки б в кучку зібрали й визначились
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13.08.2022 13:54 Відповісти
В Кацапії вся еліта в шоці від погроз Пуйла! І Штати будуть недосяжні...
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Ой,горе-то какое.😱
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Америка рыдает
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13.08.2022 13:06 Відповісти
От же потвори.
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Скоріше це відбудеться автоматично, бо хто ж з терористами в дипломатію гратиметься?
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13.08.2022 11:27 Відповісти
Ну и замечательно..какие дипотношения с Талибаном и ИГИЛ в одном флаконе?
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13.08.2022 11:28 Відповісти
Скрєпи, духовнасть, вялічіє, православіє + ігіл і талібан.
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14.08.2022 07:15 Відповісти
Подгорает ?
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13.08.2022 11:30 Відповісти
Значит, скоро все парашные дипломаты шпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
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13.08.2022 11:31 Відповісти
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13.08.2022 11:32 Відповісти
Пусть радуются что спонсором терроризма

А не террористической организацией

Так было бы правильнее
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13.08.2022 11:36 Відповісти
Слово "спонсор" має не те значення яке за звичай сприймається у нас. Спонсор це не особа що фінансує, а скоріш як вигодонабувач, або просто зацікавлена особа. Зазвичай той хто хто фінансує проєкт той і є зацікавленою стороною, але так не завжди. Так на всіх проектах в США вказується спонсор саме як зацікавлена сторона. Наприклад якщо Пентагон передає зброю до ЗСУ, то в документах спонсором будуть вказані ЗСУ, попри те, що фінансує Пентагон
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13.08.2022 11:50 Відповісти
нажаль при Блінкіні не розірвуть
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13.08.2022 11:38 Відповісти
А до чого тут Блінкен?
Від його бажання тут нічого не залежить, Блінкен у цій процедурі буде лише технічним виконавцем. До Сенату прийде пропозиція, Сенат за неї проголосує. Це рішення затвердить Президент, і лише тоді Державний Департамент займеться практичною реалізацією цього рішення
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13.08.2022 11:49 Відповісти
Дивні істоти. Якщо США визнають РФ країною спонсором тероризму, то і це і так накладе на їх уряд певні обмеження що до можливості дипломатичних і інших відносин.
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13.08.2022 11:40 Відповісти
Ну це типу "ето нє ти мєня бросіла, єто я тєбя бросіл!"
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13.08.2022 12:08 Відповісти
Після жовтневого перевороту 1917 р. США дипвідносини з Радянською Росією перервали і відновили вже з СРСР, в 1933 році. За Сталіна, Хрущова, Брежнєва і за всіх інших генсеків і президентів, за часів холодної війни і за часів розрядки, при похолоданнях і при потепліннях...
Що б не було, але мови про розрив дипвідносин навіть не вели.
А тепер почали про це говорити. Керувалися, керівники...
І, до речі, сьогодні річниця потоплення підводного човна "Курськ". Щось у Росії про цю дату мовчать
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13.08.2022 11:42 Відповісти
Хто б ***дів про розтоптання міжнародного права тільки не **********
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13.08.2022 11:42 Відповісти
😂 Ну це ж логічно і зрозуміло! Які дипломатичні стосунки можуть бути між цивілізованою країною і країною-спонсором тероризму? 😁
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13.08.2022 11:44 Відповісти
Хай спробуюють!
В США дипломааттом на рашу ссприймають як можливісь кар'єри в екстремальььних умовах!
На московії дипломат у СШША - наввища нагорода.
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13.08.2022 11:50 Відповісти
Приишла біда звідки не ждали
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13.08.2022 11:53 Відповісти
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13.08.2022 11:55 Відповісти
Если рф разорвет отношения с США, то Вашингтон скажет "спасибо".
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13.08.2022 11:55 Відповісти
Ох як кацапи бояться правди про себе. Нехай ще ногами потупають, або черевиком по столі погримають
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13.08.2022 11:58 Відповісти
Вашингтонский обком испугался и улетел на Стрелец-А.....
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13.08.2022 12:12 Відповісти
Кацапи , з вами скоро не захочуть мати , жодних дипломатичних відносин краіни Заходу , так як ви терористи і вбивці !
Погрожувати всьому світові ядерним атаками , це як називається , не
шантаж і тероризм ?

Ви кончені тварюки і заслужено маєте бути ізольованими від всього світу 😠
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13.08.2022 12:18 Відповісти
"Руzzкие патологические лжецы, которые вообще правду не говорят, врут всегда и везде, врут даже в ущерб себе."
(Winston Churchill)
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13.08.2022 12:20 Відповісти
Су%а, рашисти думають, що прикриваючись ядерною зброєю, можна робити що завгодно й не нести ніякої відповідальності. Давно вже пора їх викинути з усіх міжнародних організацій та ввести жорсткі санкції на все! В іншому випадку ця пошесть заразить увесь світ, що вже ми бачимо в ЄС.
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13.08.2022 12:24 Відповісти
МИД РФ в чем то прав. Страна не спонсор терроризма - они есть сами террористы.

Банда бандитов с ментами захватила страну, и терроризирует весь мир.
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13.08.2022 12:27 Відповісти
БрайтонБіч пакує чемодани додому ))))))
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13.08.2022 12:32 Відповісти
Машка так і не зрозуміла, що точку неповернення пройдено 24 лютого?
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13.08.2022 12:38 Відповісти
то треба швидше визнавати.
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13.08.2022 12:47 Відповісти
Ой! А як жэ бабосы в Манхэтэн-банке сотни лярдов и весь скупленный Маями включая полуостров Флорида на те же суммы примерно и 20 лет назад начиная? А-а?
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13.08.2022 13:16 Відповісти
ні.. з початку 90-х
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13.08.2022 13:55 Відповісти
Тому Вагингтон цього не зробить.
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13.08.2022 13:56 Відповісти
Пукнули в калюжку.
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13.08.2022 13:58 Відповісти
Тормознутый запад.
Это нужно было делать с 1917 года. Или когда там Ленин переворот сделал.
И террор узаконил.
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13.08.2022 14:06 Відповісти
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13.08.2022 14:11 Відповісти
разрыв дипотношений означает объявление войны.рашка готова воевать с сша?уроды
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13.08.2022 14:14 Відповісти
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13.08.2022 14:20 Відповісти
Чому крім країною-терористом не можуть оголосити країною скажімо брехлом-фейком та пропагандоном? Тобто такою країною якій її офіційні заяви то пустодзвін і перестати взагалі не визнавати їхні заяви? Що не слово то або блеф, або брехня дешева
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13.08.2022 14:40 Відповісти
США хоч наші найкращі союзники ідопомагають нам найкраще але ім важливіше користуючись народом України проаналізувати війну орків та їх послабити, на майбутнє знати як з орками воювати та на що вони здатні; інакше нас ще давно взяли би в НАТО. Хтось може це пояснити?
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13.08.2022 14:44 Відповісти
я вообще не пойму, почему США так долго тупит с этим вопросом...
Это нужно было давно сделать...а они все тянут и тянут
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13.08.2022 15:13 Відповісти
Это не так просто, как кажется. Такое решение имеет очень масштабные последствия. К примеру. Если Китай продолжает торговать с рашей, то США не смогут торговать с Китаем...
Поэтому решение сложное, нужно провести много переговоров, просчитать все, построить матмодели и тд.
Это только у нас не принято просчитывать свои решения...
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13.08.2022 15:58 Відповісти
Значит Бут будет сидеть еще 20 лет... - очередной дешевый блеф ********* =)
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13.08.2022 15:14 Відповісти
Трагедия! Какая трагедия!
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13.08.2022 15:55 Відповісти
 
 