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Новини
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Рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС, - прем’єр Латвії Каріньш

каріньш

Необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу. Таким чином можна посилити санкції проти Росії.

Про це прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Раніше стало відомо, що Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти Росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує таку заборону на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Читайте: Шольц сумнівається, що росіянам перестануть видавать шенгенські візи

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post також закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам Росії. Він заявив, що це один із способів запобігти анексії Росією українських територій. Зеленський заявив, що росіянам потрібно "жити у своєму світі, доки вони не змінять свою філософію".

Естонія та Фінляндія вже звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. У четвер до цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши Росію державою, яка підтримує тероризм.

Дивіться: Громадяни держави-терориста Росії не повинні користуватися шенгеном, - Зеленський. ВIДЕО

Латвія оголосила про зупинення видачі віз громадянам Росії та Білорусі минулого тижня, а в четвер Естонія оголосила про те, що за деякими винятками зупиняє видачу віз громадянам Росії.

Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення Росії до України.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам Росії.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Автор: 

віза (736) Латвія (1363) росія (66070) Шенген (120) візовий режим (362) Євросоюз (13665) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Топ коментарі
+15
Исторически россияне имеют право свободно путешествовать только по этапу.
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13.08.2022 11:32 Відповісти
+7
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13.08.2022 11:32 Відповісти
+3
Хорошо, что у нас есть такие друзья как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания та США.
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13.08.2022 12:03 Відповісти
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⚠️УНИКНИ ТРАГІЧНОЇ ПОМИЛКИ!

Ігноруй російський паспорт окупантський аусвайс!

Це пастка, щоб знищити українців.
Кожен, хто отримає цей російський папір, буде силоміць відправлений на фронт як штрафбат.
Цей "документ" фіктивний - на росії його не визнають, а на тимчасово окупованій території позбавляє тебе будь-якого захисту.
Російські загарбники скоро втечуть, а тобі ще жити на своїй землі в Україні!
https://t.me/operativnoZSU/36257
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13.08.2022 11:30 Відповісти
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13.08.2022 11:32 Відповісти
Исторически россияне имеют право свободно путешествовать только по этапу.
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13.08.2022 11:32 Відповісти
За такі звірства ніяких поблажок-- скрізь пресінг
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13.08.2022 11:43 Відповісти
Все правильно!
Мошканське бидло - у стойло!
Нові напрямки туризму з Мацкви: секс-тури в Бурятію, елітний шопінг в Калмикії, пляжний відпочинок в Анадирі...
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13.08.2022 11:44 Відповісти
Єрдоган буде радий з Тайландом, ті усіх приймають. Й звісно ж Дубаї й ще декілька безпринципних мразот.
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13.08.2022 11:45 Відповісти
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13.08.2022 12:01 Відповісти
Хорошо, что у нас есть такие друзья как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания та США.
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13.08.2022 12:03 Відповісти
В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Джерело:
От я не розумію, що значить кожна держава-член окремо. Це ж шенгенська віза. Тобто якщо хоч одна держава-член її буде видавати, кацапи будуть вільно роз'їжджати по усій Шенгенській зоні. Мабуть таки у Єврокомісії прокацапленці засіли.
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13.08.2022 15:49 Відповісти
німці не дадуть того зробити
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13.08.2022 16:12 Відповісти
Какой же безразличной выглядит Европа на фоне феерической борьбы прибалтов с русскими.
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13.08.2022 16:20 Відповісти
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски. Это только латыши присобачивают ко всему с. А странам, которые не дают визы русским, следует не принимать русских с шенгенской визой, выданной в странах, которые дают визы русским
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13.08.2022 17:59 Відповісти
 
 