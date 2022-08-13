Рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС, - прем’єр Латвії Каріньш

Необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського союзу. Таким чином можна посилити санкції проти Росії.

Про це прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Раніше стало відомо, що Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти Росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує таку заборону на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post також закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам Росії. Він заявив, що це один із способів запобігти анексії Росією українських територій. Зеленський заявив, що росіянам потрібно "жити у своєму світі, доки вони не змінять свою філософію".

Естонія та Фінляндія вже звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. У четвер до цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши Росію державою, яка підтримує тероризм.

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Латвія оголосила про зупинення видачі віз громадянам Росії та Білорусі минулого тижня, а в четвер Естонія оголосила про те, що за деякими винятками зупиняє видачу віз громадянам Росії.

Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення Росії до України.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що виступає проти заборони видачі туристичних віз громадянам Росії.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.