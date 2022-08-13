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Румунський держорган протидії дискримінації викликав Орбана через його висловлювання щодо "змішування рас"

орбан

Під час перебування у Румунії у липні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування рас". Тепер політика викликала Національна рада із боротьби з дискримінацією Румунії (CNCD).

Про це заявив керівник CNCD Асталош Чаба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.

Про це стало відомо після офіційної заяви румунського депутата Александру Мурару, на переконання якого висловлювання Орбана в місті Беїле-Тушнад у Румунії в липні цього року про неприпустимість "змішування рас" є прямим закликом до "соціального експерименту - євгеніки".

Політик підкреслив, що це вчення "стало основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".

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"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походять з расових ідеологій, які призвели до мільйонів смертей у XX столітті", - наголосив депутат.

Нагадаємо, 25 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Зокрема, він підкреслив, що угорці "не є змішаною расою" і не хочуть нею ставати. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації". Слова Орбана викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Радниця прем’єра Жужа Хегедюш, яка працювала з політиком понад 20 років, пішла з посади.

Також читайте: "Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

Автор: 

дискримінація (43) расизм (43) Румунія (1190) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+16


Вал Мишель



- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
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13.08.2022 12:00 Відповісти
+10
Угу, просто забув сказати що угорці це не європейська нація.
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13.08.2022 12:17 Відповісти
+8
Чи не час мад'ярам на істАріческую родіну? Там і ****** підтримувати ближче і про чистоту рас, між волгою та уралом, базікати. В мад'ярскому окрузі мордора.
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13.08.2022 12:06 Відповісти
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Вал Мишель



- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
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13.08.2022 12:00 Відповісти
За великим рахунком Орбан вірно каже.
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13.08.2022 12:02 Відповісти
Так ми вже 10 раз змішані з печенігами половцями варягами волохами поляками і тд .
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13.08.2022 12:05 Відповісти
Так орбан против смешения национальностей в пределах одной расы вроде ничего не говорил. Он против смешения европеоидов (кавказской расы) с неграми и азиатами. А варяги, половцы, печенеги - это кавказская раса).
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13.08.2022 12:17 Відповісти
Х...ню не говори, твій орбан нацист, гітлер теж починав з чистоти раси, полощи мізки лохам про те що казав і не казав орбан...
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13.08.2022 12:27 Відповісти
А чего он мой то?) А что он сказал, то и сказал, нравится это тебе или нет.
И определись, нацист он или расист. Нежелание, скажем так, чтобы твои дети были мулатами, это не расизм, если что.
А то такое ощущение, что антирасисты должны в обязательном порядке смешиваться с другими расами. Я вот антирасист и считаю, что все мы люди, и белые, и черные и жёлтые. Но хочу, чтобы мои внуки были европеоидами.
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13.08.2022 12:36 Відповісти
Твої діти тебе не питатимуться!
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13.08.2022 13:07 Відповісти
Я там нижче про "чистоту раси" стосовно мадяр розписав детально!
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13.08.2022 13:09 Відповісти
опа, нацист проклюнулся
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13.08.2022 13:13 Відповісти
У нас 22.11.2016. Нищук - министр КУЛЬТУРЫ !!! . !!! . Укр. , в прямом эфире , РАЗДЕЛЯЛ украинцев ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ ( получил кличку " генетик ") Орбану было у кого учиться .......
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13.08.2022 15:46 Відповісти
За малим рахунком ти дебіл а за великим олігофрен, мадярота тисячу років як у Європі гостює і що ті ханте-мансі ні з ким не переє..лися? Звідки тоді узялися мадяри блондини? звідки на Закарпатті мадяри з прізвищами накшталт варфоломеева, калістратова...?
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13.08.2022 12:14 Відповісти
Угу, просто забув сказати що угорці це не європейська нація.
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13.08.2022 12:17 Відповісти
Если бы ханты в течении веков не смешивались с европейцами то орбан бы сейчас не на мерсе есдил, а на оленях. чистокровный ариец ***
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13.08.2022 12:18 Відповісти
Нічого, віт того, що НАТО - зло, кацапи таких відучили. Поступово і ксенофобія, і гомофобія у вас пропаде, та інші фобії. Залишиться лише одна величезна РУСОФОБІЯ, і буде це дуже добре.
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13.08.2022 12:27 Відповісти
Самая полезная фобия в мире
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13.08.2022 12:38 Відповісти
Я за таке змішування рас... гарні дівчата тоді получаються https://www.youtube.com/watch?v=JncEq9fegC4 https://www.youtube.com/watch?v=JncEq9fegC4

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13.08.2022 12:43 Відповісти
І що саме "вірного" ти в його словах побачив? Почнемо з того що ці "заброди з Азії" (як їх назвав ще Гітлер) самі - каша з рас! За мовою - зауральська гілка угро-фінської мовної сімї Коли вони прийшли на Балатон, то змішалися з моравами, залишками даків, дулібів та білих хорватів - тобто з слов"янами Потім до них прийшли половці - тюрки (азіати-монголоїди) При тодішній кількості мадяр не більше півтора мільйона полвців було трохи менше мільйона І ця людина щось мекає про "чистоту раси"?
Потім : а це "нічого", що за деякими даними, предки Орбана - євреї-вихрести? САм він не хоче у власній сім"ї про "чистоту раси" подбать? Деякі СС-овці, коли виявляли подібне у своїй "генеалогії" - стрілялися!
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13.08.2022 13:05 Відповісти
"За великим рахунком Орбан вірно каже."

Згоден: "Геть з Європи, мокшан некрасивий !"
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13.08.2022 16:13 Відповісти
теж, хнайшлись "бєлокурые арийские бестии" з Уралу
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13.08.2022 16:14 Відповісти
Шо иому дає чистота раси -- ліпшии стул
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13.08.2022 12:02 Відповісти
Чи не час мад'ярам на істАріческую родіну? Там і ****** підтримувати ближче і про чистоту рас, між волгою та уралом, базікати. В мад'ярскому окрузі мордора.
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13.08.2022 12:06 Відповісти
На істарічєской родінє усе чекає мадяр, нічого не змінилося з часу як вони її чомусь покинули)) ханте-мансі, автономний округ расєї чекає своїх мандрівників...
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13.08.2022 12:23 Відповісти
орбан звичайнісінький нацист а його мадярота генетичні фашисти, тільки користувачі з IQ 5 копійок цього не розуміють...
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13.08.2022 12:19 Відповісти
***** же ж в курсі, що фіно-угорці - це не індо-європейці?
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13.08.2022 12:32 Відповісти
А самі угорці якої раси (?): вони себе вважають нащадками азіатів гунів, самі фіно-угри, але тяготіють до тюркского світу, живуть серед слов'ян та давно від них на обличчя не відрізняються.
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13.08.2022 13:04 Відповісти
Согласно законов о беженцах в ЕС существуют лимиты.
Их надо пересмотреть и африканцев обезать принимать в Венгрии,
пусть тогда попробуют вякать.
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13.08.2022 13:10 Відповісти
Де-то мы уже за чистоту одной расы слышали.
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13.08.2022 14:33 Відповісти
Нічого поганого у збереженні чистоти нації і раси немає. Відомий гевалт піднятий навколо "расової теорії А.Гітлера", і, відповідно, національної політики Райху - то чисто пропагандистський рейвах. Чистота арійської раси, що стала основою національної політики Німеччини часів ІІІ Райху стосувалася тільки німців (арійців) і не чіпала представників інших рас (національностей) як серед громадян так і серед підданих Райху (про різницю спробуйте поцікавитися). Расова теорія і національна політика того часу, доречі, найболючіше била і виключно по самих арійцях(німцях). Їм заборонялося вступати у шлюби і породжувати дітей з інородцями. Навіть німцям у т.з. "чистокровних" шлюбах заборонялося породжувати дітей, якщо у парі малися спадкові (генетичні) хвороби. В такий спосіб Німеччина, доречі вирішила проблему дитячої бездоглядності: німецьким подружжям з генетичними хворобами зобов"язувались усиновляти бездоглядних дітей і дітей з притулків, давати їм свої фамілії, звання, титули, статки. І, у значній мірі була вирішена проблема спадкових і генетичних хворіб (це загально відомо, але про таке воліють не казати ... голосно).
Стосовно інших націй (рас), окупованих Німеччиною - то ніхто не забороняв одружуватися і породжувати дітей, скажімо, полякам, французам, тим же норвегам, українцям чи кацапам.

Тут цей недороблений мадяр Орбан просто спробував "примазатися" до високих справ, до яких не доріс ні мізками, ні рилом..
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13.08.2022 15:09 Відповісти
 
 