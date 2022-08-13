Румунський держорган протидії дискримінації викликав Орбана через його висловлювання щодо "змішування рас"
Під час перебування у Румунії у липні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування рас". Тепер політика викликала Національна рада із боротьби з дискримінацією Румунії (CNCD).
Про це заявив керівник CNCD Асталош Чаба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.
Про це стало відомо після офіційної заяви румунського депутата Александру Мурару, на переконання якого висловлювання Орбана в місті Беїле-Тушнад у Румунії в липні цього року про неприпустимість "змішування рас" є прямим закликом до "соціального експерименту - євгеніки".
Політик підкреслив, що це вчення "стало основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".
"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походять з расових ідеологій, які призвели до мільйонів смертей у XX столітті", - наголосив депутат.
Нагадаємо, 25 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Зокрема, він підкреслив, що угорці "не є змішаною расою" і не хочуть нею ставати. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації". Слова Орбана викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.
Радниця прем’єра Жужа Хегедюш, яка працювала з політиком понад 20 років, пішла з посади.
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Вал Мишель
- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
И определись, нацист он или расист. Нежелание, скажем так, чтобы твои дети были мулатами, это не расизм, если что.
А то такое ощущение, что антирасисты должны в обязательном порядке смешиваться с другими расами. Я вот антирасист и считаю, что все мы люди, и белые, и черные и жёлтые. Но хочу, чтобы мои внуки были европеоидами.
Потім : а це "нічого", що за деякими даними, предки Орбана - євреї-вихрести? САм він не хоче у власній сім"ї про "чистоту раси" подбать? Деякі СС-овці, коли виявляли подібне у своїй "генеалогії" - стрілялися!
Згоден: "Геть з Європи, мокшан некрасивий !"
Их надо пересмотреть и африканцев обезать принимать в Венгрии,
пусть тогда попробуют вякать.
Стосовно інших націй (рас), окупованих Німеччиною - то ніхто не забороняв одружуватися і породжувати дітей, скажімо, полякам, французам, тим же норвегам, українцям чи кацапам.
Тут цей недороблений мадяр Орбан просто спробував "примазатися" до високих справ, до яких не доріс ні мізками, ні рилом..