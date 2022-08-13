Румунський держорган протидії дискримінації викликав Орбана через його висловлювання щодо "змішування рас"

Під час перебування у Румунії у липні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування рас". Тепер політика викликала Національна рада із боротьби з дискримінацією Румунії (CNCD).

Про це заявив керівник CNCD Асталош Чаба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.

Про це стало відомо після офіційної заяви румунського депутата Александру Мурару, на переконання якого висловлювання Орбана в місті Беїле-Тушнад у Румунії в липні цього року про неприпустимість "змішування рас" є прямим закликом до "соціального експерименту - євгеніки".

Політик підкреслив, що це вчення "стало основою ексклюзії, переслідувань і злочинів XX століття".

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"Заклики до "расової чистоти" є неприйнятними в європейській і толерантній Румунії. Слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана походять з расових ідеологій, які призвели до мільйонів смертей у XX столітті", - наголосив депутат.

Нагадаємо, 25 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас. Зокрема, він підкреслив, що угорці "не є змішаною расою" і не хочуть нею ставати. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не нації". Слова Орбана викликали обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Радниця прем’єра Жужа Хегедюш, яка працювала з політиком понад 20 років, пішла з посади.

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