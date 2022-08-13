Порушення угод з інвесторами в "зелену" енергетику спричинило відтік іноземних інвестицій з України, - Тинний
Системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу Росії.
Про це у своїй колонці написав співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставлення до приватних інвесторів у відновлювану енергетику дуже показове - жодної зустрічі в Офісі Президента за понад три роки, системне порушення всіх раніше укладених угод і обіцянок, тотальна зневага урядовців. Результат - відтік прямих іноземних інвестицій з України ще до війни", - написав він.
Тинний підкреслив, що система "зелених" аукціонів, яка мала замінити собою "зелений" тариф, так і не запрацювала, а Кабінет міністрів за 3,5 роки не затвердив квоти та не розробив порядок їх проведення. Також він додав, що попри заяви про плани побудови близько 30 ГВт потужностей ВДЕ на 35 млрд доларів влада намагається примусово розпустити балансуючу групу "Гарантованого покупця" та скасувати "зелений" тариф.
"На цьому фоні багаточисленні заяви влади про підтримку розвитку відновлюваної енергетики виглядають вкрай цинічно", - підсумував Тинний.
Нагадаємо, Асоціації "зеленої енергетики заявляли, що відмова від "зеленого" тарифу погіршить енергобезпеку України і поставить під загрозу її енергонезалежність. Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу для підприємств зеленої енергетики України.
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https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-torhovo-promyslovoi-palaty-ukrainy-pro-fors-mazhorni-obstavyny/
"Чому ви акцентуєте, що у нас не вистачить електроенергії без сонячних станцій? В нас є АЕС, ГЕС, ТЕС, інші види станцій. Як виявилось, виробляємо більше чим треба, що можемо і постачати в інші країни". Так в нас є АЕС, ГЕС, ТЕЦ і ТЕС і ми продаємо ще за кондон. Так можна продавати "зелену енергетику" за кордон, а можливо ми її і продаємо, бо її в єдиній енергосистемі неможливо розділити. І на сьогодні європейці бажають в нас купити набагато більше електроенергії і по ціні "зеленої", але ми чомусь не підписуємо договори, бо немає таких потужностей, щоб продавати, не підготовлені лінії електропередач. То можливо краще підготувати лінії електропередач і продавати туди, навіть дорожче, чим купуєте у інвесторів?
А в кінці написав, що людина, сімя в Україна в середньому платить за споживання електроенергії від 300 гривень в місяць, навіть хтось менше, а хтось більше і вони спроможні заплатити. А за газ вони платять по 3000 -5000, я в минулому рокі взимку платив по 7000 тисяч гривень за газ, ось де проблема. Але за газ тему ніхто не піднімає, по облгази, видобування належить фірташам, коломойським, шуфричі, росіяни.
Війна триває дев'ятий рік. До вашого вибору 2019, інвестори, з радістю, заходили в Україну.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/spilnii_brifing_ministra_finansiv_ukraini_i_zastupnitsi_premier-ministra_ta_ministra_finansiv_kanadi-3417 пресслужба Міністерства фінансів України зі спільного брифінгу міністра фінансів Сергія Марченка і заступниці прем'єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд, що відбувся 22 квітня 2022 року в Вашингтоні.
а хтось знає як утилізувати сонячні братареі????
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
на вірному шгляху таваріщь. Не потрібно платити нашим виробникам "зеленої енергетики" в Україні, будете платити виробникам вугілля на росії і виробникам газу на росії.
ГНИЛА ДЕМАГОГія.
прихильника німецьких,"зелених тарифів" для України.
Цей бізнес виявився дуже вигідним. «Зелений» тариф в Україні - один із https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/ найвищих в Європі , а вартість виробництва такої енергії знижується. Зокрема, суттєво http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65076&pf35401=471643 знизилися ціни на сонячні панелі. Завдяки цьому ця сфера стала привабливою для інвесторів.
Цей позитив, однак має і іншу сторону - Україна має забезпечити цим виробникам оплату за підвищеним тарифом. Вже зараз ця оплата складає https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/ 9% обороту енергоринку , хоча тільки 2% від усієї енергії в Україні виробляється з відновлювальних джерел.
Ціна "зеленої" енергії в Україні нижче вартості звичайної електроенергії в Європі, - нардеп Людмила Буймістер
СЕРЕДА 10 СЕРПНЯ 2022 13:47
Вироблена в Україні електроенергія з відновлюваних джерел енергії коштує в рази менше, ніж вартість електрики на ринку Євросоюзу."Минулого року середньозважений зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г. Цим можна констатувати хибність розповсюдженого міфу про ніби-то дорогий "зелений" тариф. Як ми бачимо, вартість зеленої генерації просто неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС, адже тільки на минулому тижні ціни злітали до рекордних 500 євро/МВт-г", - написала вона і зазначила, що для проходження зими та збереження прибутків з експорту електроенергії державні органи влади мають забезпечити стабілізацію галузі "зеленої" енергетики, для цього необхідно зупинити численні ініціативи по скасуванню "зеленого" тарифу, та розблокувати кошти на рахунках "Укренерго" для виплати "зеленій" генерації."Ми максимально наочно бачимо в цифрах, що всі спекуляції навколо скасування "зеленого" тарифу це дешевий популізм, який не приведе до процвітання нашої країни", - підсумувала нардеп.Нагадаємо, за даними державного підприємства "Оператор ринку" ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі.В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsena-zelenoy-energii-ukraine-nizhe-stoimosti-1660128446.html
В моєму розумінні під час війни зелені енергетики виступають мародерами, яким на все байдуже, тільки б отримати свої прибутки. Все закінчилось 24.02, держава фактично банкрут і за форс-мажорними обставинами не зможе більше виконати свої договірні зобов'язання. За ці тарифи і договори треба Янику "подякувати", мільярди забрали з бюджету.
навіть якщо це бізнес на крові жертв..
але ж закон протягнув Порох... от нахіба так було ганьбитися
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 50, ст.456), тож ніби вже все "слуги" зробили як потрібно і на тобі, знову винен Порошенко.
видать этим инвесторам и в голову не пришло, что надо "занести" в Офис Пройобов "приветствие" ... что в восточных ханствах ( а - надеюсь - уже нет тупых: не понять, что зеля строит восточную сатрапию) так заведено...
Сейчас вопрос не в энергетике; вопрос в том , что зеленые ОБМАНУЛИ---пообещали (несколько раз) и НАДУЛИ!
КТО после этого хоть копейку свою вложит, если уже на 100% знает, что зешобла кинет???