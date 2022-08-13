Порушення угод з інвесторами в "зелену" енергетику спричинило відтік іноземних інвестицій з України, - Тинний

Системне порушення укладених угод з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики спричинило відтік іноземних інвестицій з України ще до нападу Росії.

Про це у своїй колонці написав співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставлення до приватних інвесторів у відновлювану енергетику дуже показове - жодної зустрічі в Офісі Президента за понад три роки, системне порушення всіх раніше укладених угод і обіцянок, тотальна зневага урядовців. Результат - відтік прямих іноземних інвестицій з України ще до війни", - написав він.

Тинний підкреслив, що система "зелених" аукціонів, яка мала замінити собою "зелений" тариф, так і не запрацювала, а Кабінет міністрів за 3,5 роки не затвердив квоти та не розробив порядок їх проведення. Також він додав, що попри заяви про плани побудови близько 30 ГВт потужностей ВДЕ на 35 млрд доларів влада намагається примусово розпустити балансуючу групу "Гарантованого покупця" та скасувати "зелений" тариф.

"На цьому фоні багаточисленні заяви влади про підтримку розвитку відновлюваної енергетики виглядають вкрай цинічно", - підсумував Тинний.

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Нагадаємо, Асоціації "зеленої енергетики заявляли, що відмова від "зеленого" тарифу погіршить енергобезпеку України і поставить під загрозу її енергонезалежність. Також Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу для підприємств зеленої енергетики України.