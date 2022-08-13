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Новини Війна
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Мене мотивувало те, щоб не вбивали дітей, жінок і старих. Гроші й амністія неважливі, - російський зек розповідає, як погодився воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер"

рф,зеки,в’язні

ПВК "Вагнера" продовжує вербувати ув’язнених російських колоній на війну в Україні. Суми винагороди та терміни контрактів відрізняються.

Російське видання "Медіазона" поговорила із засудженим із ярославської виправної колонії, який погодився на пропозицію ПВК "Вагнер" і чекає на відряджання в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік розповідає, що 1 серпня в їхню колонію приїжджав близький до президента РФ Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер". Після зустрічі, як сказав ув’язнений, на війну записалося близько 300 осіб, 150 - відмовили через відсутність паспорта чи невідповідний вік.

"Пригожин почав говорити, по суті, що в Україні відбувається. Що там не дитячий садок, а війна йде справжня. Війна так війна, він сказав. Тим більше Третя світова почалася, як він ще сказав. Як я зрозумів, що це вже наказ самого президента нашого, що з колоній можна забирати. Він сказав: "Такий шанс буває лише один раз на 80 років". Ну, у Другу світову те саме було, по ходу", - вважає співрозмовник видання.

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Пригожин ніби розповів, що з колоній у Санкт-Петербурзі "набрав" 50 людей, з яких двоє потрапили у шпиталь, а семеро - загинули.

За словами ув’язненого, його молодший брат три місяці воював під Сєвєродонецьком та місяць тому повернувся додому з війни в Україні. Він розповів, що "зі ста людей тільки вчотирьох повернулися", а сам він отримав три контузії та кульове поранення і більше не збирається воювати в Україні.

Зекам обіцяють амністію за пів року, щомісячну винагороду 200 тисяч рублів, можливість контролювати та обстоювати повноту виплати, а також 5 мільйонів компенсації у разі загибелі.

Водночас співрозмовник видання зауважує, що довіряє обіцянкам не на 100%, а на 80. Мовляв, як зніматимуть судимість, їм ніхто не пояснював. Він сподівається, що це буде зафіксовано у контракту, який найманці підписуватимуть у Ростові. "Думаю, такого, що за пів року повернуть до колонії, не буде. Ось моя думка. Все-таки контракт", - вважає чоловік.

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Зеків-найманців попередили, що за дезертирство, мародерство, наркотики чи п’янку на них очікує розстріл.

"Я впевнений у собі, що я не тікатиму з поля бою. Я ніколи не тікав. У полон потрапити не боюся, у мене 5 серпня поцікавилися щодо цього: якщо я потраплю, що робитиму. Я сказав прямо: підірву себе, от і все. Або кулю в голову всаджу, живим я точно не здамся", - переконаний ув’язнений.

Найманцям пообіцяли два тижні курсу молодого бійця, а потім - "другим ешелоном". "Перший ешелон - це той, який давно там, а ми спочатку два тижні будемо другим ешелоном за ними йти як штурмова бригада, штурмовий загін. Штурмуватимемо", - пояснює чоловік.

"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих. Гроші, амністія та зняття судимості неважливі. Якби був на волі, я б теж поїхав", - переконаний агресор.

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Нагадаємо, родичі завербованих на війну в Україні російських зеків масово скаржаться правозахисникам на невиконання владою обіцянок.

Автор: 

зеки (63) найманці рф (2065) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+34
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13.08.2022 13:10 Відповісти
+20
Если слушать что говорят кацапоиды и пытаться их понять можно самому сойти с ума. Послушайте записи маньяков, которые массово убивали людей. Если их послушать то у них такие же мотивы как и у рашистов и делали они все во благо оказывается. Рашистов нужно уничтожать а не общаться с ними.
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13.08.2022 13:17 Відповісти
+19
У кацапов полностью отсутствует совесть. Именно поэтому они на голубом глазу с руками по локоть в крови мирных людей будут рассказывать о своих благородным мотивах. Кацапов только убивать. После всего того, что кацапня натворила и продолжает творить, никакой пощады они не заслуживают. Кацапы должны сдохнуть, ибо они естественные враги людей.
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13.08.2022 13:31 Відповісти
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13.08.2022 13:10 Відповісти
Это наёмник, а в Ичкерии всем пленным контрактникам резали головы.
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13.08.2022 13:13 Відповісти
Навіщо ви розповсюджуєте кацапську пропаганду? Ви ще згадайте про базар рабів у центрі Грозного.
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13.08.2022 14:07 Відповісти
В критці зачмурили, от і вирішив здриснути під пригожинську тему. Ось і весь мотив.
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13.08.2022 13:13 Відповісти
срань господня ці кацапи.
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13.08.2022 13:14 Відповісти
Письмецо с того света

Товарищ Путин, вы больной, крученый
Познали толк в Кабаевой Алине.
А я простой российский заключенный,
Мне отстрелили яйца в Украине!

За что подох, по совести- не знаю,
Но, украинцы, все же, видимо, правы,
И вот лежу в земле, в "хохляцком" крае
Где, собственно, залечь должны бы вы.

"Подохни тыщу раз, товарищ Путин!"
"Подохни как Каддафи, как Саддам!"
"Подохни в невских водах, как Распутин!"-
Мольбы все эти Богу передам!
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13.08.2022 13:16 Відповісти
Если слушать что говорят кацапоиды и пытаться их понять можно самому сойти с ума. Послушайте записи маньяков, которые массово убивали людей. Если их послушать то у них такие же мотивы как и у рашистов и делали они все во благо оказывается. Рашистов нужно уничтожать а не общаться с ними.
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13.08.2022 13:17 Відповісти
"Я сказав прямо: підірву себе, от і все. Або кулю в голову всаджу, живим я точно не здамся"
"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих."

То й давай підривай себе в своїх мухосранськах, мразото, щоб ви дітей, жінок і старих не вбивали!
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13.08.2022 13:26 Відповісти
дохлые зк....

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13.08.2022 13:27 Відповісти
У кацапов полностью отсутствует совесть. Именно поэтому они на голубом глазу с руками по локоть в крови мирных людей будут рассказывать о своих благородным мотивах. Кацапов только убивать. После всего того, что кацапня натворила и продолжает творить, никакой пощады они не заслуживают. Кацапы должны сдохнуть, ибо они естественные враги людей.
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13.08.2022 13:31 Відповісти
Ужас в том, что многие искренне едут помогать и спасать, думая, что делают благое дело и борются с неонацистами, фашистами и людоедами. Настолько засраны мозги пропагандой. И нет времени с ними разговаривать и развенчивать мифы пропаганды, переубеждать. Тут или они или мы.
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13.08.2022 13:32 Відповісти
Так краще зразу кулю в голову, щоб не замАрачиваЦЦА
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13.08.2022 13:34 Відповісти
Опять,,,российский.зек.МЫ РОСИЧИ!!!рос,роськие,слово наша нац.Рос!Админы,вы с головой дружите,что тяжело написать рассейский???или думаете,что.войну объявят.из за оскорбления рассеи???
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13.08.2022 13:42 Відповісти

раз рассея, значит и язык рассеянский.)

саме так. також ненавиджу, коли пишуть руськi, руська мова, бо вони росiяни, москалi, кацапи, а не русини чи русичi.

i мова iхня росiйська, росiянська, кацапський койне.
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14.08.2022 23:52 Відповісти
Вангую!
Незабаром у мордорі "суди" будуть засуджувати до участі в війні в Україні...
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13.08.2022 13:43 Відповісти
Джавелинам и Стингерам с Гимарсами все равно кого мочить в с....,хоть Шариковых хоть Абдурдурмухаметовых или Чучкагалеевых...и прочих бурято-монголо-калмыков ..
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13.08.2022 13:49 Відповісти
пока вы не прилезли то все были живы...
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13.08.2022 15:29 Відповісти
Тобто, армія вже закінчується, починають набирати усіх бажаючих, аби хоч трошки ще не докладати путіну що все просрали.
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13.08.2022 15:40 Відповісти
самое смешное для этих оленей то,что сам минюст россии спокойно сообщает об отсутствии в законах каких либо норм об амнистии,так что веселуха их ждет в конце - обхохочешся.
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13.08.2022 16:10 Відповісти
 
 