Мене мотивувало те, щоб не вбивали дітей, жінок і старих. Гроші й амністія неважливі, - російський зек розповідає, як погодився воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер"
ПВК "Вагнера" продовжує вербувати ув’язнених російських колоній на війну в Україні. Суми винагороди та терміни контрактів відрізняються.
Російське видання "Медіазона" поговорила із засудженим із ярославської виправної колонії, який погодився на пропозицію ПВК "Вагнер" і чекає на відряджання в Україну, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік розповідає, що 1 серпня в їхню колонію приїжджав близький до президента РФ Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер". Після зустрічі, як сказав ув’язнений, на війну записалося близько 300 осіб, 150 - відмовили через відсутність паспорта чи невідповідний вік.
"Пригожин почав говорити, по суті, що в Україні відбувається. Що там не дитячий садок, а війна йде справжня. Війна так війна, він сказав. Тим більше Третя світова почалася, як він ще сказав. Як я зрозумів, що це вже наказ самого президента нашого, що з колоній можна забирати. Він сказав: "Такий шанс буває лише один раз на 80 років". Ну, у Другу світову те саме було, по ходу", - вважає співрозмовник видання.
Пригожин ніби розповів, що з колоній у Санкт-Петербурзі "набрав" 50 людей, з яких двоє потрапили у шпиталь, а семеро - загинули.
За словами ув’язненого, його молодший брат три місяці воював під Сєвєродонецьком та місяць тому повернувся додому з війни в Україні. Він розповів, що "зі ста людей тільки вчотирьох повернулися", а сам він отримав три контузії та кульове поранення і більше не збирається воювати в Україні.
Зекам обіцяють амністію за пів року, щомісячну винагороду 200 тисяч рублів, можливість контролювати та обстоювати повноту виплати, а також 5 мільйонів компенсації у разі загибелі.
Водночас співрозмовник видання зауважує, що довіряє обіцянкам не на 100%, а на 80. Мовляв, як зніматимуть судимість, їм ніхто не пояснював. Він сподівається, що це буде зафіксовано у контракту, який найманці підписуватимуть у Ростові. "Думаю, такого, що за пів року повернуть до колонії, не буде. Ось моя думка. Все-таки контракт", - вважає чоловік.
Зеків-найманців попередили, що за дезертирство, мародерство, наркотики чи п’янку на них очікує розстріл.
"Я впевнений у собі, що я не тікатиму з поля бою. Я ніколи не тікав. У полон потрапити не боюся, у мене 5 серпня поцікавилися щодо цього: якщо я потраплю, що робитиму. Я сказав прямо: підірву себе, от і все. Або кулю в голову всаджу, живим я точно не здамся", - переконаний ув’язнений.
Найманцям пообіцяли два тижні курсу молодого бійця, а потім - "другим ешелоном". "Перший ешелон - це той, який давно там, а ми спочатку два тижні будемо другим ешелоном за ними йти як штурмова бригада, штурмовий загін. Штурмуватимемо", - пояснює чоловік.
"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих. Гроші, амністія та зняття судимості неважливі. Якби був на волі, я б теж поїхав", - переконаний агресор.
Нагадаємо, родичі завербованих на війну в Україні російських зеків масово скаржаться правозахисникам на невиконання владою обіцянок.
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Товарищ Путин, вы больной, крученый
Познали толк в Кабаевой Алине.
А я простой российский заключенный,
Мне отстрелили яйца в Украине!
За что подох, по совести- не знаю,
Но, украинцы, все же, видимо, правы,
И вот лежу в земле, в "хохляцком" крае
Где, собственно, залечь должны бы вы.
"Подохни тыщу раз, товарищ Путин!"
"Подохни как Каддафи, как Саддам!"
"Подохни в невских водах, как Распутин!"-
Мольбы все эти Богу передам!
"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих."
То й давай підривай себе в своїх мухосранськах, мразото, щоб ви дітей, жінок і старих не вбивали!
раз рассея, значит и язык рассеянский.)
саме так. також ненавиджу, коли пишуть руськi, руська мова, бо вони росiяни, москалi, кацапи, а не русини чи русичi.
i мова iхня росiйська, росiянська, кацапський койне.
Незабаром у мордорі "суди" будуть засуджувати до участі в війні в Україні...