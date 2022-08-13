"Слуга народу" Безугла поскаржилася в СБУ на "деяких волонтерів". Почалося все з конфлікту з Яровою

Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла надіслала в СБУ звернення щодо "мережі" волонтерів. Приводом став конфлікт у фейсбуці з відомою волонтеркою Даною Яровою.

Про це Безугла повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Є кілька десятків (чи скільки таких?) "волонтерів"(?)-політиків, "лобістів", "коронованих", які можуть лобіювати певні компанії, політичні сили, розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі "професійні" з 2014 року…" - написала вона.

Безугла згадала про свою суперечку в фейсбуці з відомою волонтеркою Даною Яровою. Далі, за її словами, "почали розкриватися зв‘язки та однотипні наративи" від "політизованої мережі".

Безугла опублікувала скріншоти дописів депутата ВР VIII скликання Борислава Берези, речника спільноти InformNapalm Михайла Макарюка, офіцера ЗСУ Мирослава Гая, волонтерів Наталії Юсуповою та Тима Златкіна, нардепа "ЄС" Яни Зінкевич та самої Дани Ярової.

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"Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і "мережі") як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища - ідеальний плацдарм для роботи рф з внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь", - підсумувала "Слуга народу".





