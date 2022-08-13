"Слуга народу" Безугла поскаржилася в СБУ на "деяких волонтерів". Почалося все з конфлікту з Яровою
Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла надіслала в СБУ звернення щодо "мережі" волонтерів. Приводом став конфлікт у фейсбуці з відомою волонтеркою Даною Яровою.
Про це Безугла повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Є кілька десятків (чи скільки таких?) "волонтерів"(?)-політиків, "лобістів", "коронованих", які можуть лобіювати певні компанії, політичні сили, розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі "професійні" з 2014 року…" - написала вона.
Безугла згадала про свою суперечку в фейсбуці з відомою волонтеркою Даною Яровою. Далі, за її словами, "почали розкриватися зв‘язки та однотипні наративи" від "політизованої мережі".
Безугла опублікувала скріншоти дописів депутата ВР VIII скликання Борислава Берези, речника спільноти InformNapalm Михайла Макарюка, офіцера ЗСУ Мирослава Гая, волонтерів Наталії Юсуповою та Тима Златкіна, нардепа "ЄС" Яни Зінкевич та самої Дани Ярової.
"Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і "мережі") як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища - ідеальний плацдарм для роботи рф з внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь", - підсумувала "Слуга народу".
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Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.