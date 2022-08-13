Окупанти обстріляли Чернігівщину і Сумщину зі ствольної артилерії та мінометів, - ОК "Північ"

Ніч на 13 серпня на території Чернігівської та Сумської областей у межах району відповідальності ОК "Північ" була тихою. Російські війська почали обстріл прикордонних населених пунктів із 8.30 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, майже в один час з 08.35 та майже до 9 години ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Повідомлено про п’ять вибухів зі ствольної артилерії в район населеного пункту Гірськ Сновської територіальної громади Чернігівської області.

"З мінометів 120 мм та ствольної артилерії російські війська обстріляли і прикордоння Шосткинського району на Сумщині. Зафіксовано 12 вибухів по території природоохоронного заказника Шалигинської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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