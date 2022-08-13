До Маріуполя завозять робітників з РФ та "кидають" їх на гроші. Місцевих на будівельні роботи навіть не беруть, - міськрада. ВIДЕО

Рашисти привозять на роботи на окуповані території робітників з Росії. Обіцяють високі зарплати, але по факту "кидають" на гроші. У міськраді Маріуполя зазначають, що місцевих жителів на ці роботи не беруть, для окупантів "вони - люди другого сорту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"До Маріуполя привезли з Санкт-Петербургу мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші ніж за аналогічну роботу у російських містах. Але вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату.

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"Якщо таке відношення до "своїх", то що вже казати про місцевих жителів. Більшість маріупольців - без роботи. А тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату. Через це працівники міського водоканалу вже кілька днів протестують, бо вони звикли до гідної оплати за свою роботу. Але це не про "руський мир". Там лише зневага та безправ‘я", - додали у міськраді.