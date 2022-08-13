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Новини Війна
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До Маріуполя завозять робітників з РФ та "кидають" їх на гроші. Місцевих на будівельні роботи навіть не беруть, - міськрада. ВIДЕО

Рашисти привозять на роботи на окуповані території робітників з Росії. Обіцяють високі зарплати, але по факту "кидають" на гроші. У міськраді Маріуполя зазначають, що місцевих жителів на ці роботи не беруть, для окупантів "вони - люди другого сорту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"До Маріуполя привезли з Санкт-Петербургу  мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші ніж за аналогічну роботу у російських містах. Але вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату.

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"Якщо таке відношення до "своїх", то що вже казати про місцевих жителів. Більшість маріупольців - без роботи. А тим, кому вдалося влаштувався не виплачують заробітну плату. Через це працівники міського водоканалу вже кілька днів протестують, бо вони звикли до гідної оплати за свою роботу. Але це не про "руський мир". Там лише зневага та безправ‘я", - додали у міськраді.

Маріуполь (3243) окупація (6751) робітники (52)


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Топ коментарі
+7
Все теж саме, це так переселяють туди "правильну" вату, в 1926 у Таганрозі 70% були Українці.
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13.08.2022 13:52 Відповісти
+4
Шо, даже тех кто любит и звал СРУский мир в Мариуполь не берут? А шо такое?
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13.08.2022 13:39 Відповісти
+3
Краще бути другим сортом ніж расєйськими лохами.
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13.08.2022 13:41 Відповісти
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Шо, даже тех кто любит и звал СРУский мир в Мариуполь не берут? А шо такое?
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13.08.2022 13:39 Відповісти
Краще бути другим сортом ніж расєйськими лохами.
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13.08.2022 13:41 Відповісти
Після виконаноі роботи -- розстріляти
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13.08.2022 13:42 Відповісти
Никогда такого не было и вот опят
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13.08.2022 13:47 Відповісти
Все теж саме, це так переселяють туди "правильну" вату, в 1926 у Таганрозі 70% були Українці.
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13.08.2022 13:52 Відповісти
Місцева вата рада... Насолоджуйтесь руССкім міром!
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13.08.2022 14:07 Відповісти
з СПБ до Маріка професійних робітників?

зняли урюків - Джамшутів з Равшанами і на Марік - руйнувати

руки-жопа-ноги-план-плов --і по колу..

смішно))
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13.08.2022 14:12 Відповісти
Дєнєх нєт !💲
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13.08.2022 14:13 Відповісти
Чтобы была ясна суть этих республик любому человеку надо их назвать так: Луганская разбойничая республика или Лыррр.. и Донецкая разбойничая республика или Дырррр.. Поменять нормальную жизнь на Лыру и Дыру надо быть полным идиотом. Люди не будьте идиотами -не смотрите телевизор, а пользуйтесь Гуглом!
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13.08.2022 14:31 Відповісти
Що я маю відчути, прочитавши цей допис? Співчуття до расєянських "пралєтарієв" через те, що вони вчерговий раз "пралєтєлі"? Дізнатися, що для окупантів місцеві жителі - "другий сорт"? Так українці про це давно знають, а "хахлам" - "какаяразнітца, лішбибесбєндєравцов"...
Тай врешті решт їх лишень "на гроші" кинули, а не на мінне поле.
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13.08.2022 14:53 Відповісти
А на Ютьюбе москали крутят рекламу, как доблестно ремонтируют Мариуполь.
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13.08.2022 15:27 Відповісти
Ну так надо ж по быстрому марафет навести. Как в Грозном в своё время. Трупы закопать и сжечь, закопченные дома побелить. Что б через год никто в мире уже не вспоминал что там было.
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13.08.2022 17:23 Відповісти
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки....
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13.08.2022 16:27 Відповісти
 
 