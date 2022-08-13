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Новини Війна
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На Слов’янському напрямку прикордонники знищили загарбників і їхню техніку та завадили ДРГ ворога форсувати Сіверський Донець, - ДПСУ

дпсу

На Слов’янському напрямку прикордонники знищують загарбників та їхню техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, захищаючи берег річки Сіверський Донець, прикордонники разом із бійцями Сил оборони виявили противника на протилежній стороні річки.

"З протитанкових гранатометів бійці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів. Також на одному зі спостережних постів захисники запобігли спробі ворожої диверсійно-розвідувальної групи форсувати Сіверський Донець. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник відійшов із втратами", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники за допомогою безпілотника знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Слов’янськ (632)


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А вони лізуть і лізуть як навіжені.
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13.08.2022 13:43 Відповісти
Хлопці , Ви Героі , честь і хвала Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.08.2022 13:43 Відповісти
дякуємо! тримайтеся, герої наші...
(бережи вас Боженька)
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13.08.2022 13:56 Відповісти
Дякую ЗСУ Тримаймося
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13.08.2022 14:11 Відповісти
 
 