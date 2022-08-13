На Слов’янському напрямку прикордонники знищили загарбників і їхню техніку та завадили ДРГ ворога форсувати Сіверський Донець, - ДПСУ

На Слов’янському напрямку прикордонники знищують загарбників та їхню техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, захищаючи берег річки Сіверський Донець, прикордонники разом із бійцями Сил оборони виявили противника на протилежній стороні річки.

"З протитанкових гранатометів бійці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів. Також на одному зі спостережних постів захисники запобігли спробі ворожої диверсійно-розвідувальної групи форсувати Сіверський Донець. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник відійшов із втратами", - йдеться у повідомленні.

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