У пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною 15 серпня оформлення осіб та транспортних засобів буде тимчасово припинено, - ДПСУ
У пункті пропуску "Лужанка" 15 серпня оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено у зв’язку з роботами із заміни серверного обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Інформація для громадян, які прямують до Угорщини. З 02:00 15 серпня в пункті пропуску "Лужанка" оформлення осіб та транспортних засобів буде тимчасово припинено. На митниці розпочнуть роботи із заміни серверного обладнання. Вони триватимуть 3-4 години", - йдеться у повідомленні..
У відомстві просять врахувати цю інформацію при перетині кордону через пункт пропуску "Лужанка-Берегшурань".
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