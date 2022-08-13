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У пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною 15 серпня оформлення осіб та транспортних засобів буде тимчасово припинено, - ДПСУ

лужанка

У пункті пропуску "Лужанка" 15 серпня оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено у зв’язку з роботами із заміни серверного обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Інформація для громадян, які прямують до Угорщини. З 02:00 15 серпня в пункті пропуску "Лужанка" оформлення осіб та транспортних засобів буде тимчасово припинено. На митниці розпочнуть роботи із заміни серверного обладнання. Вони триватимуть 3-4 години", - йдеться у повідомленні..

У відомстві просять врахувати цю інформацію при перетині кордону через пункт пропуску "Лужанка-Берегшурань".

Також читайте: ЄС профінансує реконструкцію двох пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні у Чернівецькій області

Автор: 

Угорщина (2337) Держприкордонслужба ДПСУ (6142) кордон (4821) пункт пропуску (809)


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