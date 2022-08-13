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Новини
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Балтика стає "внутрішнім морем НАТО", для флоту РФ там свободи не буде, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

Після вступу до НАТО Фінляндія об’єднає свої системи берегової оборони з аналогічними системами Естонії, і це дозволить повністю закрити вихід у Балтійське море для російських військових кораблів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Нам потрібно інтегрувати нашу берегову оборону. Дальність дії естонських та фінських ракет вже перекриває ширину Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднуємо нашу ПРО та налагоджуємо обмін усією інформацією", - сказав Певкур.

Він підкреслив, що інтеграція фінської та естонської ПРО дозволить за необхідності повністю закрити Фінську затоку для військових кораблів РФ.

Також читайте: Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

"З приєднанням до Альянсу Швеції та Фінляндії, Балтійське море фактично стає внутрішнім морем НАТО, і це суттєво змінить ситуацію порівняно із сьогоднішньою", - заявив міністр оборони Естонії.

Автор: 

море (223) НАТО (6547) Балтія (351) Фінляндія (1329) членство в НАТО (1743) Швеція (969) Естонія (1644)


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Топ коментарі
+22
Очередная геополитическая "победа" *****.
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13.08.2022 14:35 Відповісти
+15
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13.08.2022 14:42 Відповісти
+10
перейдут на *балтику 0*
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13.08.2022 14:40 Відповісти
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Очередная геополитическая "победа" *****.
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13.08.2022 14:35 Відповісти
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Александр Сергеевич Пушкин, "Медный всадник"

"Обережно, кватирка зачиняється... !"
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13.08.2022 16:04 Відповісти
перейдут на *балтику 0*
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13.08.2022 14:40 Відповісти
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13.08.2022 15:42 Відповісти
оркам і селіхера досить - то майже океян.
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13.08.2022 14:40 Відповісти
"надменные чухонцы" захлопнули форточку Петрухи №1
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13.08.2022 16:05 Відповісти
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13.08.2022 14:42 Відповісти
А тепер "слідкуй за пальцями": "Піллау" (Балтійськ) розташований ексклаві Калінінградської області Доступ з Росії у нього - або по Балтиці, або по території країн НАТО Будь-яке "бикування" з боку Росії, і на островах Моонзунду стануть батареї "протикорабелок", а всі транспортні артерії по суходолу будуть заблоковані Скажи мені, будь ласка - а що в тому "Піллау" будуть їсти через місяць? Чим обігріваться? Чим заправлять свій автотранспорт? Про забезпечення флоту я вже нічого не кажу! Так що на Балтфлоті можна ставить ХРЕСТ! Буде "ескадра катерів оборони Фінської затоки" А всі крупні кораблі з Балтики передислокують на Сєвфлот (до речі (написав товариш) - там уже готують казарми для розміщення нових флотських екіпажів Як ти думаєш - для чого? Адже нових одиниць у Сєвфлот зараховувать не збираються!
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13.08.2022 15:27 Відповісти
А скоро його взагалі не буде Бо ні одна держава світу не стане тримать флот там де вона не може ним розпорядиться Ну а далі та сама доля чекатиме і Чорноморський! Ще три-чотири вдалих пусків "Нептунів" чи "Гарпунів" і Чорноморський флот зрівняється з Балтійським!
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13.08.2022 15:48 Відповісти
Порівняно з "випердами" Лаврова, Мєдвєдєва, Рогозіна та "іже з ними", заява міністра оборони Естонії - "зразок дипломатичності" Просто він "назвав речі своїми іменами" (До речі - острови архіпелагу Моонзунд - естонські Берегові батареї які були розташовані на них прострілювали наскрізь всі протоки між островами на виході з Фінської протоки ще в І Світову І вони безпосередньо прилягають до Аландського архіпелагу Угадай - кому вони належать?)
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13.08.2022 16:22 Відповісти
Почему не будет? Подумайте какой бизнес: на дне Балтики хватит места для свободы кацапов. От туристов отбоя не будет, это же подводный Клондайк.
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13.08.2022 14:44 Відповісти
Чорне море також дуже скоро стане "внутрішнім морем НАТО" і далі того що залишиться від Новоросійська кацапські лоханки не запливатимуть.
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13.08.2022 14:47 Відповісти
Зробіть ще краще: закрийте кацапорилим вихід в Північне море!
Нехай свині через біломорканал, свої корита тягають!
Щоб кацапський флот там згнив!
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13.08.2022 14:51 Відповісти
Зробіть Україні нормальний флот(скиньтеся всі морські країни НАТО, хоча б по одному кораблику).... Україна має повне право знищувати москалів де завгодно(хоч в океані), і коли завгодно.... І не тільки знищувати військові кораблі.. російський, транспортний флот теж...
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13.08.2022 14:53 Відповісти
...и пленных не брать.
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13.08.2022 15:52 Відповісти
Я зараз звичайно якусь єресь скажу... але, шановний, а як вам ідея не клянчить кабаблікі у дядь, а зробить свої самостійно? А? Чи так зара не модно у зельоних?
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13.08.2022 18:41 Відповісти
Eest Eesti!
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13.08.2022 15:01 Відповісти
Tagurpidi
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13.08.2022 16:04 Відповісти
Ну почему? Какая то часть Финского залива будет принадлежать потомкам Петра 1, впрочем как и всегда)))
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13.08.2022 15:23 Відповісти
Найдецца еще один крендель..и будет бурить Окно в Европу... типа сами себя замуруют на 900 дней блокадой чЛенинграда...
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13.08.2022 15:25 Відповісти
Вот это ребята зашли, уже и НАТО расширилось на Севере и похоже Украина там будет
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13.08.2022 15:47 Відповісти
Сцарь петр прорубил окно в Европу, сцарь ***** его закроет.
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13.08.2022 15:50 Відповісти
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.

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13.08.2022 16:29 Відповісти
Як хтось колись сказав: "Петро Перший прорубив вікно в Європу і тепер з нього постійно дує".
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13.08.2022 19:27 Відповісти
путлер реанимирует дохлую подлодку Курск отремонтирует дохлый авианосец адмирал Кузя и пойдет в последний и решительный бой..мы за ценой не постоим... 🤣😁
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13.08.2022 15:59 Відповісти
Х-ло рухає кордони НАТО. Хотів далі, але вийшло ближче до себе. Природня кацапська срако-рукість. Я так і далі піде, то ще й фінам території поверне.
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13.08.2022 16:13 Відповісти
А нам треба Азовське море внутрішнім робити!!!
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13.08.2022 16:24 Відповісти
Добра новина.
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13.08.2022 16:37 Відповісти
С кем связались, дикари руснявые?
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13.08.2022 18:02 Відповісти
Та які вони русняві? Це українці - нащадки вікінгів. А воно - Залатая арда! Буряти, удмурти, і інші бусурмени того ж роду-племені. В Україні вже була міжнародно признана держава, закони і міжнародні відносини, поки вони трупаки своїх родичів жерли...
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13.08.2022 18:47 Відповісти
Дуже гарна новина. А ще гарніше буде, коли стане реальністю.
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13.08.2022 19:25 Відповісти
Станет. Потому что ныне два самых основных критерия по которой оценивается действия правительства Эстонии, это а) повышение обороноспособности страны и б) помощь Украине. Правительству который отклоняется от этих целей не удержаться у власти. Люди очень разозлены на русню. Опросы показывают, что более 60% лично пожертвовали. Абсолютное большинство готовы перетерпеть инфляцию, повышение цен и ограничение финансовых возможностей, если б только восточного соседа не стало. В случае чего три четверти готовы лично брать в руки оружие..... Короче, все будет. І все буде Україна!
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13.08.2022 21:15 Відповісти
 
 