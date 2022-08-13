Балтика стає "внутрішнім морем НАТО", для флоту РФ там свободи не буде, - міністр оборони Естонії Певкур

Після вступу до НАТО Фінляндія об’єднає свої системи берегової оборони з аналогічними системами Естонії, і це дозволить повністю закрити вихід у Балтійське море для російських військових кораблів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Нам потрібно інтегрувати нашу берегову оборону. Дальність дії естонських та фінських ракет вже перекриває ширину Фінської затоки. Це означає, що ми об'єднуємо нашу ПРО та налагоджуємо обмін усією інформацією", - сказав Певкур.

Він підкреслив, що інтеграція фінської та естонської ПРО дозволить за необхідності повністю закрити Фінську затоку для військових кораблів РФ.

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"З приєднанням до Альянсу Швеції та Фінляндії, Балтійське море фактично стає внутрішнім морем НАТО, і це суттєво змінить ситуацію порівняно із сьогоднішньою", - заявив міністр оборони Естонії.