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Новини Війна
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Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", - Повітряне командування "Південь"

безпілотник

Українські зенітники збили ворожий безпілотник на Одещині.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ

13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили повітряну ціль. Черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку, був збитий влучним пострілом.

 Раніше повідомлялося, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 5 повітряних цілей.

Також читайте: Українські воїни на сході збили 4 ворожі безпілотники та штурмовик Су-25, - Угруповання Об’єднаних сил. ФОТОрепортаж

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Красунчики, дякуємо. Бережи вас Господь
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13.08.2022 14:49 Відповісти
А слабо зробити таке простеньке гімно рівня радіокружка 5ти класників в Україні - штук 10 в день (це не напружуючись, щоб вистачало часу попити пивка і подивитись ютьюб)?

(канешно він дуже складний і коштуватиме тищ 300 за штуку по ціні міноборони)
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13.08.2022 18:12 Відповісти
 
 