Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", - Повітряне командування "Південь"
Українські зенітники збили ворожий безпілотник на Одещині.
Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ
13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили повітряну ціль. Черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку, був збитий влучним пострілом.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 5 повітряних цілей.
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(канешно він дуже складний і коштуватиме тищ 300 за штуку по ціні міноборони)