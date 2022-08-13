Українські воїни збили ворожий безпілотник типу "Орлан-10", - Повітряне командування "Південь"

Українські зенітники збили ворожий безпілотник на Одещині.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ

13 серпня, близько 13.00 години, у небі над Одещиною воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили повітряну ціль. Черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який намагався вести повітряну розвідку, був збитий влучним пострілом.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ на сході України знищили 5 повітряних цілей.

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