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Новини
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Меркель не може бути посередницею, Німеччина недостатньо допомагає Україні, - лідер опозиції ФРН Мерц

мерц

Лідер опозиції в Німеччині Фрідріх Мерц виключив можливість посередництва соратниці по партії ХДС, минулої канцлерки Ангели Меркель у повномасштабній війні РФ проти України, тому що "ФРН стоїть разом з Європою на боці України, і не займає нейтральної позиції". Він вважає, що німецький уряд робить все ще недостатньо у військовій допомозі ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Мерц час від часу критикує коаліцію: він вважає, що уряд канцлера Олафа Шольца сприяв затягуванню війни тим, що не поспішав спрямовувати ЗСУ важке озброєння, і все ще не наважується допомогти Україні "повноцінно".

"Як і раніше актуально, що ФРН могла б зробити більше. Уряд мав швидко зробити те, що Бундестаг вирішив ще 28 квітня, а саме: поставити важку техніку у великих масштабах", - сказав лідер опозиції.

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Він каже, що "ми поки що не допомагаємо Україні в необхідному обсязі, що продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стає війною на виснаження із сотнями жертв щодня".

"Переговори можливі лише тоді, коли війна дійшла до точки, коли Росії вже немає сенсу продовжувати [війну]", - вважає він.

Мерц поки не бачить сенсу обговорювати допомогу Україні у повоєнному відновленні: "Насамперед, має припинитися загибель чоловіків, жінок і дітей".

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Наприкінці липня Мерц говорив про те саме: що німців та Бундестаг нібито "обдурюють", коли кажуть, що Берлін достатньо допомагає Україні. Тоді ж голова комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман пропонувала Шольцу передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2. Як висловився один німецький депутат, "ніхто не розуміє, чому не дають Leopard".

10 серпня повідомлялося, що Німеччина посилила ЗСУ ще чотирма "Гепардами", відсипавши майже 50 000 снарядів до них.

Автор: 

Німеччина (7483) Меркель Ангела (1139) допомога (8449)


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Топ коментарі
+25
Пані Меркель уже увійшла в історію але зовсім не ти чим їй би хотілось - саме вона є "повивальною бабцею" *****.
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13.08.2022 14:44 Відповісти
+23
Меркель іде *****!
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13.08.2022 14:42 Відповісти
+15
Тьотя Меркель-іди у сраку...
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13.08.2022 14:47 Відповісти
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Меркель іде *****!
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13.08.2022 14:42 Відповісти
Пані Меркель уже увійшла в історію але зовсім не ти чим їй би хотілось - саме вона є "повивальною бабцею" *****.
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13.08.2022 14:44 Відповісти
як на мене вона є брудною своднєю.
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13.08.2022 19:21 Відповісти
фрау теж не займає нейтральної позиції, вона завжди "топить" за друга Вольдемара. Тому і пішла на покой, бо Вольдемар попалив за собою всі мости.
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13.08.2022 14:46 Відповісти
А колись до її авторитетної думки прислуховувались і призначали на переговори від України того, на кого вона вкаже. О темпора, о морє
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13.08.2022 14:47 Відповісти
ага, тому і маємо такий триндець, і ще ця меркель вам скаже. А зачем ви мєня слюшать? У вас свой мозгі нє імєються? Політік - наука про СВОЇ вигоди."
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13.08.2022 19:22 Відповісти
Тьотя Меркель-іди у сраку...
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13.08.2022 14:47 Відповісти
фрау рібентроп
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13.08.2022 15:31 Відповісти
Скажена ****, нехай йде у пекло.
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13.08.2022 14:52 Відповісти
Меркельша може посперичатися, у неї орден Свободи від найЗеленішого.
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13.08.2022 14:54 Відповісти
Меркель знову хоче залізти пукіну без вазеліну?
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13.08.2022 14:57 Відповісти
Меркель звісно хай йде кораблем поплаває.

А нейтральність - ще що, це хто? Усілякі амнезії, гутереші та папи? Які ні за що не беруть відповідальність, а їхня "нейтральність" - це розповідати, що "всє сторани канфлікта вінавати"?
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13.08.2022 14:58 Відповісти
так русскіє то саме говорять. В кінці відео це вилупок скаже що українці винуваті не меньше за русскіх. Співпадіння?
https://www.youtube.com/watch?v=V2lR1Dnxa24
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13.08.2022 19:24 Відповісти
шо вони там мутять за нашими спинами? все буде так як скаже ЗСУ і ні як інакше.Мамулічка Меркель йде нах..
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13.08.2022 15:03 Відповісти
шмеркельша мля! 🦨
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13.08.2022 15:06 Відповісти
Бункерный напомнил подружке,что пора отработать за то,что было очень хорошо оплачено в прошлом!
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13.08.2022 15:06 Відповісти
А что, фрау рибеннтроп ещё жива???
Блин, завидую таким люд.., пардон свинособакам! Такого натворила и ни что, ей не мешает жить! Не нервы, а прямо лишняя хромосома!!!
PS: Пляжная потаскуха, пора Анну Каренину делать, тебе разве не говорили?
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13.08.2022 15:13 Відповісти
Уже хватило один раз этой посредницы
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13.08.2022 15:14 Відповісти
Меркель пішла на пенсію і до чого їй Україна? І взагалі кому зараз цікаві погляди Меркель вона вже ніхто все її час скінчився .
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13.08.2022 15:19 Відповісти
Як би Меркель не заглядувала пуйлу в очі,не лебезила перед ним,гляди і не вдерся б він в Україну 24березня!
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13.08.2022 15:19 Відповісти
Фрау Штази незаконно рожденная дочь Адольфа Гитлера....
Внешнее сходство полбеды...
Беда и фишка в другом...
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13.08.2022 15:33 Відповісти
по годам не совпадает, она 1954 года рождения

разве что мы допускаем, что Адик таки дожил в Аргентине до глубокой старости, а доцю отправил в ГДР мучаться
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13.08.2022 16:02 Відповісти
Медицина может сделать потомка и через 500 и больше лет, после смерти папы...
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13.08.2022 16:44 Відповісти
не так давно наша тупа Буба вручала Меркель медаль за якісь там заслуги. Яке ж воно кончене, цей Зезедент.
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13.08.2022 15:34 Відповісти
Медаль мабуть російська була, від Пулера.
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13.08.2022 16:03 Відповісти
Ангела Меркель подельница плешивого. Должна сидень с ним на одной лавке в суде.
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13.08.2022 18:05 Відповісти
шкода, що таких як Фрідріх Мерц в німецькій політиці зараз меншість...
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13.08.2022 19:01 Відповісти
Меркаль-прокацапская тварь!
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13.08.2022 19:30 Відповісти
 
 