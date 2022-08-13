Меркель не може бути посередницею, Німеччина недостатньо допомагає Україні, - лідер опозиції ФРН Мерц

Лідер опозиції в Німеччині Фрідріх Мерц виключив можливість посередництва соратниці по партії ХДС, минулої канцлерки Ангели Меркель у повномасштабній війні РФ проти України, тому що "ФРН стоїть разом з Європою на боці України, і не займає нейтральної позиції". Він вважає, що німецький уряд робить все ще недостатньо у військовій допомозі ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Мерц час від часу критикує коаліцію: він вважає, що уряд канцлера Олафа Шольца сприяв затягуванню війни тим, що не поспішав спрямовувати ЗСУ важке озброєння, і все ще не наважується допомогти Україні "повноцінно".

"Як і раніше актуально, що ФРН могла б зробити більше. Уряд мав швидко зробити те, що Бундестаг вирішив ще 28 квітня, а саме: поставити важку техніку у великих масштабах", - сказав лідер опозиції.

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Він каже, що "ми поки що не допомагаємо Україні в необхідному обсязі, що продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стає війною на виснаження із сотнями жертв щодня".

"Переговори можливі лише тоді, коли війна дійшла до точки, коли Росії вже немає сенсу продовжувати [війну]", - вважає він.

Мерц поки не бачить сенсу обговорювати допомогу Україні у повоєнному відновленні: "Насамперед, має припинитися загибель чоловіків, жінок і дітей".

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Наприкінці липня Мерц говорив про те саме: що німців та Бундестаг нібито "обдурюють", коли кажуть, що Берлін достатньо допомагає Україні. Тоді ж голова комітету Бундестагу з оборони Штрак-Циммерман пропонувала Шольцу передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2. Як висловився один німецький депутат, "ніхто не розуміє, чому не дають Leopard".

10 серпня повідомлялося, що Німеччина посилила ЗСУ ще чотирма "Гепардами", відсипавши майже 50 000 снарядів до них.