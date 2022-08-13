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Новини Війна
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Протягом тижня морські піхотинці знищили 3 ворожих танки, 7 САУ, 4 склади з ПММ та 230 окупантів, - ВМС України

вмс

Українські воїни завдали втрат окупаційним військам.

Про це повідомляється на сторінці ВМС України, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС під час виконання вогневих завдань завдали втрат російським військам у техніці та живій силі. За уточненими даними в період з 6 по 12 серпня воїни знищили: понад 230 загарбників, 3 танки, 8 ББМ (БМП, БТР), 7 одиниць САУ, 7 одиниць причіпної артилерії, 3 РСЗВ, один ЗРК "ТОР", 6 мінометних розрахунків, 11 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські артилеристи знищили 3 пункти управління та командно-спостережні пункти, 4 склади з паливно-мастильними матеріалами та один склад з боєприпасами.

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армія рф (17833) ВМС (1399) знищення (7571) втрати (4447)


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Українським морпіхам-черговий респект...
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13.08.2022 15:16 Відповісти
ВМС - щира подяка і респект за гарну роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.08.2022 15:19 Відповісти
Герої наші, бережи вас Господь
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13.08.2022 15:26 Відповісти
деловая колбаса.... )
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13.08.2022 15:47 Відповісти
Наш бандерівець 😊
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13.08.2022 18:28 Відповісти
 
 