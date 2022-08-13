Протягом тижня морські піхотинці знищили 3 ворожих танки, 7 САУ, 4 склади з ПММ та 230 окупантів, - ВМС України

Українські воїни завдали втрат окупаційним військам.

Про це повідомляється на сторінці ВМС України, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС під час виконання вогневих завдань завдали втрат російським військам у техніці та живій силі. За уточненими даними в період з 6 по 12 серпня воїни знищили: понад 230 загарбників, 3 танки, 8 ББМ (БМП, БТР), 7 одиниць САУ, 7 одиниць причіпної артилерії, 3 РСЗВ, один ЗРК "ТОР", 6 мінометних розрахунків, 11 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські артилеристи знищили 3 пункти управління та командно-спостережні пункти, 4 склади з паливно-мастильними матеріалами та один склад з боєприпасами.

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