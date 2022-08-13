Окупанти діляться планами повністю інтегрувати захоплені території України в російський освітній простір за 5 років

Школи на окупованих територіях України вже з 1 вересня нібито самі зможуть обирати програми навчання для дітей. Аж дві з них передбачають вивчення української мови на якомусь рівні.

Про це повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми даємо можливість вибрати із трьох типів шкільного розкладу. Один максимально наближений до російської програми, другий з урахуванням української мови, де українська мова рідна, третя програма, де українська мова може бути як факультатив", - сказав він.

Кравцов повідомив, що школа чи регіон матимуть змогу самостійно вирішувати, за якою програмою навчатимуться школярі, складатимуть розклад, використовуючи виключно російські підручники, методики та систему підвищення кваліфікації.

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При цьому Єдиний державний іспит (ЄДІ) стане обов'язковим для українських школярів в окупації через п'ять років.

"Довго обговорювали, що даємо перехідний період, що протягом п'яти років, коли діти можуть добровільно вибрати складання державного іспиту, а через п'ять років уже вводити Єдиний державний іспит як обов'язковий", - сказав Кравцов.

На думку міністра, перехідний період не триватиме багато часу: "Дивитимемося, як почнеться перше вересня, якими будуть результати школярів, як піде робота, і вже прийматимемо ті чи інші рішення".