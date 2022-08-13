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Новини Війна
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Окупанти діляться планами повністю інтегрувати захоплені території України в російський освітній простір за 5 років

школа,рф

Школи на окупованих територіях України вже з 1 вересня нібито самі зможуть обирати програми навчання для дітей. Аж дві з них передбачають вивчення української мови на якомусь рівні.

Про це повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми даємо можливість вибрати із трьох типів шкільного розкладу. Один максимально наближений до російської програми, другий з урахуванням української мови, де українська мова рідна, третя програма, де українська мова може бути як факультатив", - сказав він.

Кравцов повідомив, що школа чи регіон матимуть змогу самостійно вирішувати, за якою програмою навчатимуться школярі, складатимуть розклад, використовуючи виключно російські підручники, методики та систему підвищення кваліфікації.

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При цьому Єдиний державний іспит (ЄДІ) стане обов'язковим для українських школярів в окупації через п'ять років.

"Довго обговорювали, що даємо перехідний період, що протягом п'яти років, коли діти можуть добровільно вибрати складання державного іспиту, а через п'ять років уже вводити Єдиний державний іспит як обов'язковий", - сказав Кравцов.

На думку міністра, перехідний період не триватиме багато часу: "Дивитимемося, як почнеться перше вересня, якими будуть результати школярів, як піде робота, і вже прийматимемо ті чи інші рішення".

Автор: 

освіта (1314) окупація (6751) росія (66070)


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Топ коментарі
+17
Дурень думкою багатіє...
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13.08.2022 15:25 Відповісти
+12
Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
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13.08.2022 15:27 Відповісти
+11
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13.08.2022 15:26 Відповісти
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Дурень думкою багатіє...
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13.08.2022 15:25 Відповісти
Апырыция ху%ло пи£ор идёт по плану правда плана никто в глаза не видел но по плану и пока наблюдается пи@да России
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13.08.2022 15:57 Відповісти
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13.08.2022 15:26 Відповісти
Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
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13.08.2022 15:27 Відповісти
Вот я нисколько не бог, но меня эти планы тоже рассмешили
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13.08.2022 17:36 Відповісти
лишь Господь Бог знает, что будет через пять лет Ублюдочная страна так и живет пятилетками
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13.08.2022 15:33 Відповісти
Какие наивные если кто то думает что рашисты будут учить чьих то детей. А на самом деле детям дадут право выбора, выехать осваивать целину на Дальнем Востоке или трехлинейку в руки и на фронт в виде пушечного мяса.
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13.08.2022 15:34 Відповісти
Хіба то окупанти діляться? То довбо#**** діляться, потеційний корм для песіків! =)
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13.08.2022 15:34 Відповісти
Кацапи , спустіть пар і дихайте рівно , поки ви ще живі на нашій , святій землі , бо на вас чекає страшна смерть за страшні злочини , які
ви вчиняєте в нашій краіні , в тому числі і розмови про школу
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13.08.2022 15:35 Відповісти
то чого ж вони досі свої регіони не інтегрували в російськомовний простір? та де? там навіть в самій москві половина русского толком не знають. Що, інтегрувалка поістерлася чи як?
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13.08.2022 15:35 Відповісти
жизнь в дурдоме под санкциями интересна только шизофреникам...
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13.08.2022 15:39 Відповісти
Та у санитаров просто выходной.
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13.08.2022 15:43 Відповісти
В росийских учебниках такой бред и лютая совкорашенская пропаганда, что просто звиздец! Геббельс просто смотрит с завистью. Ужасно, захватить регион с людьми, не спрашивая их мнения и навязывать им своё дерьмо. Но мы то сами виноваты! Мы все прекрасно знаем, КТО сдал Херсон. Ну как, ноголосовались по приколу? Что предки, что потомки, просрали Украину! Вы чем думали, когда голосовали? Когда слышали, как он перед выборами обещал: "Договоримся посредине". Ну вот, он и договорился. Чем вы думали, когда за него голосовали?
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13.08.2022 15:44 Відповісти
Але продовжуємо вперто дзявкати з кацапами на одній мові, москворот головного мозку.
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13.08.2022 17:30 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,вам територій мало ?ви дайте лад своїм ,адже рф в 150 раз більша за південу Корею ,а ВВП маєте менший чим в Кореї.Окрім розрухи, хаоса і сліз ви нічого не можете принести.
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13.08.2022 15:47 Відповісти
А куй вам не дика качка?
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13.08.2022 15:49 Відповісти
Не кажи "Гоп", враже. Тікайте, поки хаймарси не наздогнали. Про освіту вони говорять, убогіє.
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13.08.2022 15:52 Відповісти
Скоро орки інтегруються в українську землю.
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13.08.2022 16:00 Відповісти
Ястреба нельзя интегрировать в стаю крыс
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13.08.2022 16:01 Відповісти
Як що досі не було контрнаступу,його й не буде.Чого люди так надіються на владу,яка ще в мирний час захмарно зависила пенсійний вік,зараз огріла курсом долару на 25 відсотків,і збирається половину ще неокупованої України обложити ще 10 відсотками на весь імпорт.
Ви вважаєте,що ця влада здатна не брехати і відвойовувати Україну?
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13.08.2022 16:03 Відповісти
Рашисти собі планують, а ЗСУ їх розплановує.
І далі буде*.

*примітка: якщо зради не буде.
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13.08.2022 16:06 Відповісти
Вже за два роки кацапам доведеться повертатися до натурального господарства, рибальства та мисливства щоб просто не здохнути з голоду. Прямо зараз в ********** відбувається перехід до планової економіки. Це крах. Крім того величезна маса силовиків, а це здорові чоловіки які нічого корисного робити не вміють, не хочуть і не будуть, займеться криміналом і здирництвом. Тупі бандюки з "ліхіх 90-тих" в порівнянні з ********* росгвардійцями будуть виглядати "милими зайчиками"... Яка освіта в країні яка не має власного виробництва гвіздків?...
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13.08.2022 16:09 Відповісти
Краще вчіть українську мову і замолюйте гріхи. Тут нєх думать.
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13.08.2022 16:24 Відповісти
Ну планів у них громадье
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13.08.2022 16:42 Відповісти
Какая интеграция?! Всё украинское они уничтожают. В отличие от Холокоста, не всех украинцев убивают. Тем кто хочет выжить при русском нацизме - надо отказаться от Украины и всего украинского и объявить себя подданным кремлевского паханата. Это сатанизм.
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13.08.2022 16:54 Відповісти
Ти вже бачу відмовився москворот підретузний.
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13.08.2022 17:32 Відповісти
Гітлер теж будував т.зв. Тисячолітній райх...

Його вистачило на 13 років.
Тут буде цікавіше.
Півроку пограбувати Херсонщині...
... і npocp@mu імпєрію від івана 4 скаженого.

Тра вміти!
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13.08.2022 17:45 Відповісти
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13.08.2022 18:13 Відповісти
Отсасоте казламордые!
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13.08.2022 18:39 Відповісти
Не треба слухати козломордих....
Треба звільняти наші території,де люди страждають від орків-нквдістів.
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13.08.2022 20:50 Відповісти
штА не доделал рюзьгей штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп



и с Польшей, и с Финляндией, и со странами Балтии, и с Украиной рассея-паРаша лишь нажила себе врагов на многи е столетия. Винить в этом поляков, финнов или украинцев никак нельзя, но только лишь недалекую московскую, ордынскую политику окацапливания культурных европейских народов - народов, имеющих куда как более древнюю историю, чем сама рассея-паРаша.

.
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13.08.2022 22:11 Відповісти
 
 