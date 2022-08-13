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У Литві не прийматимуть росіян у популярному туристичному об’єкті - маєтку Пакруойського , - ЗМІ

литва

Власники Пакруойського маєтку - найбільшого з маєтків, що збереглися в країнах Балтії, і найбільш популярного туристичного об’єкта у країні - вирішили - з 12 серпня не приймати туристів з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на  портал Delfi.

Цей туристичний об'єкт, що знаходиться на півночі Литви, щорічно відвідують кілька сотень тисяч туристів з усієї Європи, особливо багато туристів приїжджає з Латвії. Маєток знаходиться недалеко від кордону з Латвією, поряд з Via Baltica, що з'єднує Варшаву з Таллінном і поряд із популярним серед російських туристів Рундальським палацом.

Незважаючи на те, що Литва на початку війни в Україні ухвалила принципове рішення не видавати візи росіянам, Пакруойський маєток наголошує і на тому, що обмеження можуть запровадити культурні, туристичні об'єкти Литви, а також готелі, ресторани, державні та приватні організації. Представник Пакруойського маєтку Гедрюс Клімкявічюс сказав: "Ми не хочемо, щоб росіяни насолоджувалися створеними нами цінностями, користувалися красою та дізнавалися про історію, яка була в минулому і яку ми створюємо щодня".

"Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком та розвагами у Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають та знищують не лише мешканців України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів", – сказав Клімкявічюс.

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У цьому рішенні є винятки. Відвідати Пакруойський маєток зможуть ті громадяни Росії, які зможуть довести, що вони постраждали від путінського режиму та отримали посвідку на проживання в ЄС.

Пакруойський маєток – не тільки найбільший з комплексів, що збереглися в Литві, але й одне з 18 найпривабливіших туристичних місць у Європі, литовський "Об'єкт туризму року в 2018, 2019, 2021", там щорічно проходять унікальні фестивалі квітів і світла, там відновлюють досвід життя у маєтках у період з початку XIX до початку XX ст.

Литва (2448) росія (66070) туризм (1564) обмеження (246)


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ну правильно. Пусть на Алтай в Кулунду едут - там красиво.
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13.08.2022 16:09 Відповісти
"красіво" - як правило там,де маскалів нема.
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13.08.2022 16:31 Відповісти
Москалей там нет. Там ойроты и прочие тубалары. От москалей отличаются только акцентом, и тем, что они на порядок беднее. Хотя, куда уж можно беднее... А так в голове то же говно вместо мозга - те же андрофаги, только горные и более дикие. Их сейчас на фронтах больше, чем москалей, именно они отличались нездоровой страстью к стиралкам, потому что в каких нибудь Маральих Рожках или в Усть-Козлухе индезитов никто не видел.
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13.08.2022 19:21 Відповісти
На Тамбовщину хай їдуть до вовків!
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13.08.2022 16:20 Відповісти
Концлагерь путлера Освенцим это не ГУЛАГ Сралина...нечто покруче... хтя по большому счету это называется собачятник для Шариковых ..
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13.08.2022 16:25 Відповісти
Боюсь что россияне не понимают что такое европейская культура. Им пляжи да дискотеку подавай, Турцию одним словом.
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13.08.2022 16:58 Відповісти
Супер!!!
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13.08.2022 18:38 Відповісти
 
 