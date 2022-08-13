Росія не дозволила відкрити жодного гуманітарного коридору для завезення ліків на окуповані нею території, - Ляшко

Росія не дозволяє доставляти ліки для хворих українців в окупації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Він звинуватив російську владу у скоєнні злочину проти людяності - блокуванні доступу до ліків у районах, які російські війська окупували п'ять з половиною місяців тому. Міністр охорони здоров’я заявив, що російська влада неодноразово блокувала спроби забезпечити субсидованими державою ліками людей в окупованих містах, селищах і селах.

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"Протягом усіх півроку війни Росія не (дозволила) належних гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують. Ми вважаємо, що ці дії вчиняються Росією з умислом, і вважаємо їх злочинами проти людяності та військовими злочинами, які будуть задокументовані та визнані", - сказав Ляшко.

Як йдеться в матеріалі, війна в Україні спричинила серйозні збої в державній службі охорони здоров’я країни. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що станом на 11 серпня зафіксувала 445 нападів на лікарні та інші медичні заклади, що безпосередньо призвело до 86 смертей і 105 поранень.

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Ляшко наголосив, що наслідки руйнувань та обстрілів є набагато серйознішими.

"Коли на територіях, які зараз контролюють українські сили, пошкоджені дороги та мости... важко доставити до лікарні людину, у якої стався серцевий напад чи інсульт. Іноді ми не встигаємо, швидка допомога не встигає. Ось чому війна спричиняє набагато більше жертв (ніж гинуть у боях). Це кількість, яку неможливо порахувати", - зазначив він.