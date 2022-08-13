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Новини Війна Російська агресія
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Росія не дозволила відкрити жодного гуманітарного коридору для завезення ліків на окуповані нею території, - Ляшко

ляшко

Росія не дозволяє доставляти ліки для хворих українців в окупації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Він звинуватив російську владу у скоєнні злочину проти людяності - блокуванні доступу до ліків у районах, які російські війська окупували п'ять з половиною місяців тому. Міністр охорони здоров’я заявив, що російська влада неодноразово блокувала спроби забезпечити субсидованими державою ліками людей в окупованих містах, селищах і селах.

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"Протягом усіх півроку війни Росія не (дозволила) належних гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують. Ми вважаємо, що ці дії вчиняються Росією з умислом, і вважаємо їх злочинами проти людяності та військовими злочинами, які будуть задокументовані та визнані", - сказав Ляшко.

Як йдеться в матеріалі, війна в Україні спричинила серйозні збої в державній службі охорони здоров’я країни. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що станом на 11 серпня зафіксувала 445 нападів на лікарні та інші медичні заклади, що безпосередньо призвело до 86 смертей і 105 поранень.

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Ляшко наголосив, що наслідки руйнувань та обстрілів є набагато серйознішими.

"Коли на територіях, які зараз контролюють українські сили, пошкоджені дороги та мости... важко доставити до лікарні людину, у якої стався серцевий напад чи інсульт. Іноді ми не встигаємо, швидка допомога не встигає. Ось чому війна спричиняє набагато більше жертв (ніж гинуть у боях). Це кількість, яку неможливо порахувати", - зазначив він.

ліки (1333) окупація (6751) росія (66070) Associated Press (22) лікування (607) Ляшко Віктор (1517)


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Топ коментарі
+4
"Там же наши люди..." Где-то мы уже слышали. И про Крым м про Донбасс.
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13.08.2022 16:05 Відповісти
+4
Забезпечте ліками госпіталі,де лежать наші поранені!!! Там катастрофа!!!
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13.08.2022 16:28 Відповісти
+1
Що то знову за маячня з уст цього санлікаря?
Він вже минулого року анонсував опцію у застосунку "Дія" про цифровий пожиттєвий дозвіл абонента на посмертну роздачу своїх людських органів всім охочим.
Чи не знає про долю гуманітарного конвою в окуповану частину Запорізької області, який розграбували рашисти, а водіїв вантажівок полонили?
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13.08.2022 16:16 Відповісти
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"Там же наши люди..." Где-то мы уже слышали. И про Крым м про Донбасс.
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13.08.2022 16:05 Відповісти
Ти ідіот? Чи звичайний провокатор?
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13.08.2022 21:22 Відповісти
не дают лящко развернуться сволочи! ковид не кормит уже и тут засада
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13.08.2022 16:15 Відповісти
Що то знову за маячня з уст цього санлікаря?
Він вже минулого року анонсував опцію у застосунку "Дія" про цифровий пожиттєвий дозвіл абонента на посмертну роздачу своїх людських органів всім охочим.
Чи не знає про долю гуманітарного конвою в окуповану частину Запорізької області, який розграбували рашисти, а водіїв вантажівок полонили?
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13.08.2022 16:16 Відповісти
У вбивць питати дозволу?
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13.08.2022 16:17 Відповісти
Забезпечте ліками госпіталі,де лежать наші поранені!!! Там катастрофа!!!
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13.08.2022 16:28 Відповісти
Жахливий упіздень. Ми й не забовязані везти ліки на окуповані теріторії, це кацапська проблема.
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13.08.2022 17:34 Відповісти
А там ж такі суперперемовники як Верещучка і Абрамович, весь час про щось домовлялись-перемовлялись і нічого.
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13.08.2022 17:47 Відповісти
 
 