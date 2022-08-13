Уряд Литви виділив навчальним закладам та муніципалітетам понад 1 млн євро на курси литовської мови для біженців з України

У Міністерстві освіти, науки та спорту Литви повідомили, що для успішного вивчення литовської мови українськими біженцями з бюджету виділено понад 1 мільйон євро. Суму розподілено серед закладів, що проводять мовні курси та муніципалітетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал LRT.lt.

Уряд виділив 416 тисяч євро на потреби литовських вищих шкіл, наукових установ, які організовують безкоштовні курси литовської мови та культури для українських студентів, викладачів, наукових і освітніх працівників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві не прийматимуть росіян у популярному туристичному об’єкті - маєтку Пакруойського , - ЗМІ

Як зазначили в МОН, з держбюджету муніципалітетам виділено 790 тис. євро для навчання литовської мови дорослих з України. За даними міністерства, підтримка спрямована на те, щоб допомогти дорослим вивчити основи литовської мови та забезпечити успішну інтеграцію в Литві, надаючи їм усі можливості для працевлаштування.

"Муніципалітети, які отримали державне фінансування, можуть приймати рішення про те, як організувати курси для українців, які приїхали та хочуть вивчати литовську мову. Наприклад, курси литовської мови для новоприбулих можуть проводити муніципальні освітні центри", – прокоментували в МОН.

Також читайте: Литовські депутати запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресорів

Згідно з даними муніципалітетів у травні 2022 року, 2268 громадян України вивчають литовську мову в Литві.