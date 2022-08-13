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Новини Війна
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Уряд Литви виділив навчальним закладам та муніципалітетам понад 1 млн євро на курси литовської мови для біженців з України

литва

У Міністерстві освіти, науки та спорту Литви повідомили, що для успішного вивчення литовської мови українськими біженцями з бюджету виділено понад 1 мільйон євро. Суму розподілено серед закладів, що проводять мовні курси та муніципалітетів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал LRT.lt.

Уряд виділив 416 тисяч євро на потреби литовських вищих шкіл, наукових установ, які організовують безкоштовні курси литовської мови та культури для українських студентів, викладачів, наукових і освітніх працівників.

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Як зазначили в МОН, з держбюджету муніципалітетам виділено 790 тис. євро для навчання литовської мови дорослих з України. За даними міністерства, підтримка спрямована на те, щоб допомогти дорослим вивчити основи литовської мови та забезпечити успішну інтеграцію в Литві, надаючи їм усі можливості для працевлаштування.

"Муніципалітети, які отримали державне фінансування, можуть приймати рішення про те, як організувати курси для українців, які приїхали та хочуть вивчати литовську мову. Наприклад, курси литовської мови для новоприбулих можуть проводити муніципальні освітні центри", – прокоментували в МОН.

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Згідно з даними муніципалітетів у травні 2022 року, 2268 громадян України вивчають литовську мову в Литві.

біженці (1896) Литва (2448) освіта (1314)


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Сколько наших беженцев не вернутся уже домой, прожив год в европейских странах? Особенно если их дети проучатся там один полный учебный год.
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13.08.2022 16:25 Відповісти
А куди повертатись? На окуповані території? Намагаюсь вивчити Deutsch.
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13.08.2022 16:53 Відповісти
Не клей дурника. Звалив так звалив. Нема бажання допомагати Україні - заглохни і не відсвічуй.
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Zdes kursi tem kto xocccet vyucit jazyk dlia raboti.Vot rabotajet v targovim centre nado znat litovski jazyk,poskolku po ruski bolsinstvo neponimajet,kak budes s nimi govorit?Detej tut ucit na svojiom jazyke i ucitelia takze s Ukraini prijexali
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13.08.2022 16:59 Відповісти
Платили ми податки, з яких мамкам віплачували непогані виплати на дітей. Казали, що потім це воздастся, коли ми підем на пенсію, а діти виростуть і теж податки будуть платити. А діти взяли і звалили на Захід. Питання. Нахєра ми платили податки?
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13.08.2022 17:26 Відповісти
Доповню - ми і далі продовжуємо виплачувати "мамкогроші" тим мамашам, які звалили за кордон. Ще раз, то нахера я плачу податки?
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13.08.2022 17:28 Відповісти
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13.08.2022 17:50 Відповісти
 
 