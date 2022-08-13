Росіяни, яких засмучує заборона в’їзду до ЄС, можуть скаржитися Кремлю або землякам, що підтримують війну в Україні, - Кулеба

Ніхто не пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які потребують політичного притулку або гуманітарної підтримки.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Громадяни РФ, "засмучені пропозицією заборонити їм отримання туристичних віз для подорожей Європою", можуть направити свої скарги прямо до Кремля або на адресу 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну, написав міністр.

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Нагадаємо, Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти Росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує таку заборону на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС. Він переконаний, що це один зі способів запобігти анексії Росією українських територій. Зеленський заявив, що росіянам потрібно "жити у своєму світі, доки вони не змінять свою філософію".

Естонія та Фінляндія вже звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. У четвер до цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши Росію державою, яка підтримує тероризм.

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Латвія, Естонія та Чехія повністю або частково зупинили видачу віз громадянам РФ.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.