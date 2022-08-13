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Новини Санкції проти Росії Війна
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Росіяни, яких засмучує заборона в’їзду до ЄС, можуть скаржитися Кремлю або землякам, що підтримують війну в Україні, - Кулеба

паспорт,рф,выза

Ніхто не пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу громадянам Росії, які потребують політичного притулку або гуманітарної підтримки.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Громадяни РФ, "засмучені пропозицією заборонити їм отримання туристичних віз для подорожей Європою", можуть направити свої скарги прямо до Кремля або на адресу 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну, написав міністр.

Росіяни, яких засмучує заборона в’їзду до ЄС, можуть скаржитися Кремлю або землякам, що підтримують війну в Україні, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав країни Євросоюзу і G7 припинити видачу віз громадянам РФ

Нагадаємо, Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти Росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що запропонує таку заборону на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС. Він переконаний, що це один зі способів запобігти анексії Росією українських територій. Зеленський заявив, що росіянам потрібно "жити у своєму світі, доки вони не змінять свою філософію".

Естонія та Фінляндія вже звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. У четвер до цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши Росію державою, яка підтримує тероризм.

Дивіться: Громадяни держави-терориста Росії не повинні користуватися шенгеном, - Зеленський. ВIДЕО

Латвія, Естонія та Чехія повністю або частково зупинили видачу віз громадянам РФ.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти.

В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Автор: 

заборона (1463) росія (66070) Євросоюз (13665) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Вал Мишель



Посмотрите в глаза этим несчастным мальчикам.
В них немой вопрос: Какого х@я вы предлагаете отменить визы в Англию простым немцам? Они не виноваты, это всё Гитлер.
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13.08.2022 17:01 Відповісти
+9
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13.08.2022 16:57 Відповісти
+7
Земля без кацапів , люмпенів і ватників - - Боже це ж рай
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13.08.2022 16:58 Відповісти
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13.08.2022 16:57 Відповісти
Земля без кацапів , люмпенів і ватників - - Боже це ж рай
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13.08.2022 16:58 Відповісти
А лучше пусть поцелуют моего ишака под хвост!!!!!
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13.08.2022 16:59 Відповісти
Ще ж варіант
Спортлото
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13.08.2022 16:59 Відповісти
+ 100 !

Актуальнаяклассика: «Спортлото» 2022"
жаловаться по електронному адресу сюда:
https://www.sportloto.ru/ https://www.sportloto.ru/

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13.08.2022 18:29 Відповісти
кацапа нах, най сидить у себе в ******.
Маю двох братів у раші, з 2011 жодного разу не навідувалися батьків. Завжди їм щось заважало.
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13.08.2022 17:00 Відповісти
Вал Мишель



Посмотрите в глаза этим несчастным мальчикам.
В них немой вопрос: Какого х@я вы предлагаете отменить визы в Англию простым немцам? Они не виноваты, это всё Гитлер.
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13.08.2022 17:01 Відповісти
тут совсем другое. Рашисты мечтают только о таких "турах"
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13.08.2022 17:08 Відповісти
Так благодарить надо -там геи, отопления нет и вообще все плохо. Нечего туда ехать. Забота о россиянах типа
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13.08.2022 17:03 Відповісти
А спортлото?
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13.08.2022 17:04 Відповісти
А еще как говорили в Одессе - "пожалуйтесь очаковскому раввину"
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13.08.2022 17:05 Відповісти
Громадяни РФ можуть направити свої скарги в спорт лото......
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13.08.2022 17:13 Відповісти
стадо баранов которых пасет ***** должно сидеть дома...
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13.08.2022 17:17 Відповісти
Ваш путлер сказал, так что терпите, рабссияне:
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13.08.2022 17:31 Відповісти
I'd say they can simply suck a big, filthy dick.
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13.08.2022 17:45 Відповісти
В 2014 році, моя однокласниця, яка на той час стала громадянкою росії і жила на Камчатці, написала мені листа і я його тоді скопіював. Ось цей текст: «Зачем вам Крым? Он непокорный, никогда не встанет под чёрно-красный флаг, Государство-это машина насилия, нужен сильный лидер. Нам тоже придётся делиться с Крымом, также, как делимся с Абхазией и Южной Осетией, и Чечня жирует за наш счёт. Расслоение общества сильное, но мы терпим пока видим, что к нам едут на заработки, значит другим хуже, им нужно помочь. Вот такие мы-русские, долго можем терпеть.». Після цього листа я більше з нею не спілкувався. Випадково від друзів в Америці дізнався, що через пів року після цього листа вона переїхала на постійне проживання до США. Напевно вирішила, що «терпіти» все ж таки краще в Америці чим в улюбленій росії. Усі руські одинакові, для них, де краще, та і «Родина»
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13.08.2022 18:29 Відповісти
Премию Дарвина в студию! 10 россиян решили протестовать в Эстонии против отмены виз для граждан РФ и вышли помахать российскими флагами на площади. Итог: их задержала полиция, миграционная служба взяла отпечатки пальцев и дала 3 дня на выезд.
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13.08.2022 18:57 Відповісти
КУЛЕБУВПРЕЗИДЕНТИ
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13.08.2022 19:18 Відповісти
Шольц проти, то нехай Німеччина приймає у себе всіх рашистів.
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13.08.2022 19:44 Відповісти
 
 